Acre registra aumento da fome em 2024, com 17 mil lares em insegurança alimentar grave

Dados do IBGE mostram que insegurança alimentar grave subiu de 16 mil para 17 mil domicílios, mesmo com melhora geral nos indicadores de acesso a alimentos

O estado do Acre registrou um aumento no número de famílias em situação de fome durante o ano de 2024, segundo dados do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. A insegurança alimentar grave – quando há privação severa e a fome se torna realidade – aumentou de 16 mil para 17 mil lares no período.

Evolução da insegurança alimentar no Acre:

Insegurança grave: aumento de 16 mil para 17 mil domicílios

Insegurança moderada: redução de 15 mil para 13 mil lares

Insegurança leve: queda de 53 mil para 37 mil domicílios

Total com insegurança alimentar: redução de 84 mil (2023) para 67 mil (2024)

Apesar do preocupante aumento da fome, o estado apresentou melhora geral nos indicadores, com queda significativa nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, representando uma evolução positiva no acesso a alimentos para muitas famílias.

Os dados revelam uma realidade complexa no estado, onde políticas públicas conseguiram melhorar o acesso alimentar para a maioria da população, mas ainda não foram suficientes para reverter a situação das famílias mais vulneráveis, que enfrentam a fome de forma mais severa.

