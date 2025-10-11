Cotidiano
Acre registra aumento da fome em 2024, com 17 mil lares em insegurança alimentar grave
Dados do IBGE mostram que insegurança alimentar grave subiu de 16 mil para 17 mil domicílios, mesmo com melhora geral nos indicadores de acesso a alimentos
O estado do Acre registrou um aumento no número de famílias em situação de fome durante o ano de 2024, segundo dados do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE. A insegurança alimentar grave – quando há privação severa e a fome se torna realidade – aumentou de 16 mil para 17 mil lares no período.
Evolução da insegurança alimentar no Acre:
Insegurança grave: aumento de 16 mil para 17 mil domicílios
Insegurança moderada: redução de 15 mil para 13 mil lares
Insegurança leve: queda de 53 mil para 37 mil domicílios
Total com insegurança alimentar: redução de 84 mil (2023) para 67 mil (2024)
Apesar do preocupante aumento da fome, o estado apresentou melhora geral nos indicadores, com queda significativa nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, representando uma evolução positiva no acesso a alimentos para muitas famílias.
Os dados revelam uma realidade complexa no estado, onde políticas públicas conseguiram melhorar o acesso alimentar para a maioria da população, mas ainda não foram suficientes para reverter a situação das famílias mais vulneráveis, que enfrentam a fome de forma mais severa.
PRF apreende dois veículos com produtos contrabandeados da Bolívia em Plácido de Castro
Ação na BR-364 e AC-475 resultou na apreensão de mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal; condutores foram encaminhados à delegacia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois veículos que transportavam produtos contrabandeados no município de Plácido de Castro, no Acre. As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas na BR-364 e na AC-475, como parte do trabalho de combate a crimes transfronteiriços na região.
As equipes da PRF receberam uma denúncia anônima sobre veículos transportando mercadorias de origem estrangeira provenientes da Vila Evo Morales, na Bolívia. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram dois automóveis com características compatíveis com a denúncia e procederam com a abordagem.
No interior dos veículos foram encontrados diversos produtos contrabandeados, sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem regular. Os condutores, os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para os devidos procedimentos legais.
A operação reforça o compromisso da PRF no combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, atuando na proteção da economia nacional e no fortalecimento da segurança nas rodovias acreanas.
Cinco candidatos disputam eleição para Procurador-Geral de Justiça do MPAC para biênio 2026-2028
Eleição será em 18 de novembro com formação de lista tríplice; governador Gladson Cameli fará a nomeação do escolhido
Cinco candidatos inscreveram-se para a disputa do cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC) para o biênio 2026-2028. O prazo de registro, aberto no dia 6 de outubro, foi encerrado nesta sexta-feira (10), com a seguinte lista de candidatos em ordem alfabética:
Álvaro Luiz Araújo Pereira (procurador de Justiça)
Cosmo Lima de Souza (procurador de Justiça)
Glaucio Ney Shiroma Oshiro (promotor de Justiça)
Marcela Cristina Ozório (promotora de Justiça)
Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto (procurador de Justiça)
A eleição está marcada para 18 de novembro de 2025, das 8h às 17h, e será realizada de forma eletrônica através do sistema VOTUS. Cada membro do MPAC poderá votar em até três candidatos, e os três mais votados formarão a lista tríplice que será encaminhada ao governador Gladson Cameli, responsável pela nomeação final do próximo procurador-geral de Justiça do estado.
Acidente grave na BR-364 deixa homem em estado grave entre Sena Madureira e Manoel Urbano
Vítima identificada como Tomé, morador do Ramal do 34, foi atendida pelo Samu no km 37 da rodovia; causas do acidente ainda são investigadas
Um homem identificado apenas como Tomé, morador do Ramal do 34, ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite deste sábado (11) no km 37 da BR-364, trecho que liga Sena Madureira a Manoel Urbano. De acordo com informações preliminares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima no local.
As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades, que devem abrir investigação para apurar as causas e condições do ocorrido. Também não há informações oficiais sobre a identidade completa da vítima ou detalhes sobre como o acidente aconteceu.
O trecho da BR-364 onde ocorreu o acidente é uma importante ligação rodoviária no interior do Acre, com fluxo constante de veículos entre os municípios da região.
