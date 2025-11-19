Acre registra 92 colisões de veículos contra postes em 2025, uma queda de 20%

O Acre registrou 92 colisões de veículos contra postes de energia elétrica entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados da concessionária Energisa. O número representa uma redução de 20% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 115 acidentes do tipo.

Essas ocorrências, conhecidas como “abalroamentos”, deixaram aproximadamente 40,3 mil moradores sem energia. Os meses com maior incidência foram janeiro, abril e maio.

De acordo com a coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, a substituição de um poste danificado pode levar entre 4 e 8 horas, dependendo do local e do acesso. “Existem casos em que o dano à rede é tão grave que é necessário trocar mais de um poste, com isso, a região mais próxima pode ficar comprometida durante esse intervalo”, explicou.

Os dados de trânsito reforçam o cenário de acidentes: somente nos primeiros quatro meses de 2025, a Superintendência Municipal de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) registrou 1.354 acidentesno estado. O desrespeito à sinalização, a pressa e o uso de celular ao volante estão entre as principais causas apontadas pelas autoridades.