Acre
Acre registra 664 casos de estupro no primeiro semestre de 2025, com aumento de 13,8% em relação a 2024
Dados do Ministério Público mostram que 80% das vítimas são crianças, adolescentes ou pessoas vulneráveis; Rio Branco lidera com 250 ocorrências
O Acre registrou 664 ocorrências de estupro entre janeiro e julho de 2025, segundo dados do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público Estadual (MP-AC). Desse total, 128 foram registrados como estupro e 536 como estupro de vulnerável – o que significa que 80% das vítimaseram crianças, adolescentes ou pessoas em situação de vulnerabilidade.
Os números representam um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 583 casos. A capital Rio Branco lidera o ranking com 250 registros, seguida por Cruzeiro do Sul (106) e Tarauacá (41).
Os meses de junho (103) e julho (125) concentram o maior número de casos no ano, somando 228 ocorrências. Já janeiro (86) e março (77) foram os períodos com menos registros. A pesquisa também revela que a esmagadora maioria dos crimes foi consumada: 118 dos 128 estupros e 526 dos 536 estupros de vulnerável.
O estupro de vulnerável é caracterizado pela legislação como ato libidinoso com menores de 14 anos ou pessoas com enfermidade ou deficiência mental que as impeçam de oferecer resistência. A pena para esse crime varia de 8 a 15 anos de reclusão, podendo chegar a 30 anos em caso de morte da vítima.
Perfil das vítimas
- 80% dos casos: crianças, adolescentes ou pessoas em situação de vulnerabilidade
- Estupro de vulnerável: 536 registros
- Estupro: 128 registros
Distribuição geográfica
- Rio Branco: 250 casos
- Cruzeiro do Sul: 106 casos
- Tarauacá: 41 casos
Evolução mensal
- Junho e julho: 228 casos (pico do ano)
- Janeiro: 86 casos
- Março: 77 casos
Natureza dos crimes
- Consumados: 644 casos
- Tentados: 20 casos
- Pena prevista: 8 a 15 anos (podendo chegar a 30 anos em caso de morte)
Os números reforçam a urgência de políticas integradas de proteção à infância e adolescência no Acre, estado que historicamente apresenta altos índices de violência sexual intrafamiliar e contra vulneráveis. A subnotificação sugere que os casos reais podem ser ainda maiores.
Comentários
Acre
Rio Acre registra 1,79m em Rio Branco, aponta Defesa Civil
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou, na manhã desta segunda-feira, 29, o boletim diário sobre o nível do Rio Acre. Às 5h16, a medição marcou 1,79 metro, em queda, segundo o relatório assinado pelo coordenador municipal do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico registrado foi de 15 milímetros. Os dados mostram que o manancial segue bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Comentários
Acre
Moradores do Ramal do Brás interditam a BR-364 após promessa não cumprida
Moradores do Ramal do Brás voltaram a interditar a BR-364, na manhã desta segunda-feira, 29, na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco. O novo protesto ocorre, segundo os moradores, em razão do descumprimento das promessas feitas pela Prefeitura durante a manifestação realizada no último dia 18
Na ocasião anterior, os moradores reivindicaram asfaltamento do ramal, transporte escolar para mais de 100 crianças e reforço na segurança.
Em resposta, o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Eracides Caetano, afirmou que seria realizada até o dia 23 uma reunião entre representantes da comunidade, o prefeito de Rio Branco, o secretário de Infraestrutura e o vice-prefeito, Alysson Bestene, que também responde pela Educação
No entanto, segundo os manifestantes, o encontro não ocorreu e nenhuma medida foi apresentada até o momento, motivo pelo qual decidiram retomar a paralisação da rodovia nesta segunda-feira.
Comentários
Acre
Prefeito Carlinhos do Pelado parabeniza produtoras acreanas que estão na Itália divulgando café produzido em Brasiléia
O prefeito Carlinhos do Pelado usou as redes sociais para enelceter e parabenizar as produtoras Keyti Kety e Antonia kurzvski que estão em Lavazza ( Turin-Italia), na maior importadora de café do mundo, em busca de parceira para avaliação dos componentes químicos do nosso café.
Keyti e Antônia tem percorrido o mundo divulgando a qualidade do café produzido em Brasiléia. Em 2024, as duas produtoras foram classificadas como top 20 deste Concurso 2024… agora estas produtoras de Brasileia no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
Brasiléia tem se destacado no apoio técnico e incentivo aos produtores da região, principalmente na produção de café que tem crescido no município. Em sua postagem o gestor de Brasiléia parabenizou Keyti e Antônia, pelo feito maravilhoso de apresentar para o mundo, um dos produtos mais consumidos no planeta que é o café e ganhando destaque por onde passa com a qualidade do café produzido em Brasiléia.
“Parabéns às amigas e produtoras rurais Keyti Kety e Antônia Lima, apresentando em Turin – Itália, o café produzido com muito amor aqui na nossa região”, postou o prefeito.
As produtoras de Brasiléia estão na Itália na companhia de Rina Suarez, coordenadora de agronegócio do Sebrae no Acre e do secretário Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), José Luis Tchê.
Quem são as nossas produtoras que estão na Itália?
Keyti Kety Espíndola Souza da Silva mora no km 84 – Ramal Santa Luzia, produtora da marca Raízes da Floresta e liderança comunitária na Resex Chico Mendes, está em Turim, Itália numa missão internacional junto ao secretário de Agricultura do Estado Luiz Tchê em parceria com o SEBRAE-Acre, na pessoa de Rina Suarez, na intenção de apresentar a Europa o café Robusta Amazônico Acreano, um café que em missões nacionais já foi identificado como um dos top 20 ano passado no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
As produtoras de Brasileia estão na Itália divulgando esse café da tríplice fronteira.
Na visão de Keyti, o Acre e, sobretudo Brasiléia tem que aproveitar essas oportunidades para mostrar o que de melhor é produzido na região. “Esse evento é extremamente importante, pois apresentamos o que fazemos de melhor e construímos pontes para exportações e tornar conhecido um produto Amazônico, estivemos no consulado, conhecemos um porto seco que viabilizará a exportação/importação, Palácio do comércio, escola técnica com curso de barista, cooperativa para idealização de modelo cooperativista e modelo individual”, comentou.
Para Keyti, os produtores precisam confiar mais em seus potenciais. “ Tudo é possível, independente do que você tem como acesso ou não das tecnologias no manejo da lavoura, acredite e aprenda a conhecer o que você está produzindo, conheça seu café gosto de uma frase em particular, em movimento mudamos o mundo, em particular o nosso mundo. Eu saio dessa missão com uma frase de albert ainstein “uma mente que se abre a uma nova ideia essa jamais voltará ao seu tamanho original”, disse ela.
Antonia Lima kurzvski dos Santos, reside na colônia Sítio Paraná da cidade de Brasileia Acre, já teve seu café premiado como melhor café do Alto Acre e também ganhei o prêmio de melhor café regional no florada premiada, na semana internacional do café em Belo Horizonte organizada pelas três corações.
Na Itália participa do evento internacional em parceria da Secretaria Estadual de Agricultura e Sebrae-Acre,que tem como principal foco apresentar o café do Acre para o mundo e promover parcerias para nós produtores. Através desses contatos, portas se abrem para os produtores de todo o estado e segundo ela, para os produtores de Brasileia é um passo enorme na divulgação de nossos cafés, a certeza que o trabalho duro e a dedicação sempre abrirão possibilidades.
Você precisa fazer login para comentar.