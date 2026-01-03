Acre
Acre registra 4,9 mil casos e 24 mortes por Covid-19 em 2025, com maioria das infecções em mulheres e pessoas pardas
Maioria das infecções ocorreu em mulheres (62,8%) e na faixa de 40 a 49 anos; Acrelândia tem maior incidência do estado. Letalidade se mantém em 0,4%
O Acre chegou à 49ª semana epidemiológica de 2025, encerrada em 13 de dezembro, com 4.873 casos confirmados de Covid-19 e 24 mortes associadas à doença, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Desde o início da pandemia, em 2020, o estado acumula 444.878 notificações, com 176.241 confirmações e 2.119 óbitos.
A análise mais recente mostra que, entre 2023 e 2025, a maioria dos casos ocorreu na faixa etária de 40 a 49 anos, em ambos os sexos, com predominância feminina (62,8%). Em relação ao perfil étnico-racial, 67,6% das infecções em 2025 foram em pessoas pardas. A letalidade se manteve baixa (0,4%), mas as mortes concentram-se em idosos (60 anos ou mais), com 65,8% das vítimas apresentando comorbidades.
Acrelândia lidera a incidência acumulada no período (3.867 casos por 100 mil habitantes) e também em 2025 (1.433/100 mil). No estado, a incidência deste ano está estimada em 544,8 casos por 100 mil habitantes.
Dados acumulados da pandemia (2020–2025):
-
Notificações totais: 444.878
-
Casos confirmados: 176.241
-
Óbitos: 2.119
Perfil epidemiológico recente (2023–2025):
-
Faixa etária mais afetada: 40 a 49 anos (ambos os sexos)
-
Gênero: 62,8% dos casos em mulheres
-
Raça/cor: Pardos (67,6%), seguidos por amarelos (13,5%), brancos (12%), pretos (2,4%) e indígenas (0,3%)
-
Letalidade: 0,4% (considerada baixa)
Óbitos e vulnerabilidade:
Das 79 mortes registradas entre 2023 e 2025:
-
Maioria em idosos (60+)
-
Distribuição similar entre homens e mulheres
-
65,8% tinham comorbidades
Incidência por município:
-
Acrelândia lidera: 3.867 casos/100 mil hab (acumulado 2023–2025) e 1.433/100 mil hab (apenas 2025)
-
Média estadual em 2025: 544,8 casos/100 mil habitantes
Apesar da circulação contínua do vírus, a baixa letalidade reflete a cobertura vacinal e a adaptação do sistema de saúde. No entanto, a concentração de casos em grupos específicosrevela desigualdades no acesso à prevenção e ao tratamento.
A Sesacre mantém vigilância genômica para detectar variantes e monitora surtos em instituições de longa permanência, como asilos.
A pasta deve reforçar campanhas de vacinação em 2026, com foco em gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. A testagem continua disponível em unidades de saúde.
Os dados mostram uma feminização da pandemia no Acre, possivelmente ligada à maior exposição de mulheres (cuidadores, profissionais da saúde) e à busca mais frequente por atendimento.
Três crianças de 2, 4 anos e bebê de 7 meses sofrem maus-tratos e negligência em Xapuri, denuncia família
Bebê está internada com desnutrição severa e enterocolite necrosante; Conselho Tutelar foi acionado várias vezes, mas família alega inação. Caso foi levado ao MPAC
Uma grave denúncia de maus-tratos e negligência envolvendo três crianças — de 2 anos, 4 anos e uma bebê de apenas 7 meses — foi divulgada neste sábado (3) em Xapuri. Segundo familiares, as crianças são vítimas da própria mãe, que estaria negando alimentação adequada, higiene e cuidados básicos. A bebê de 7 meses está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, com diagnóstico de desnutrição severa e enterocolite necrosante, doença grave que pode levar à morte.
De acordo com Jaqueline Pereira, tia paterna da bebê, a família já fez diversas denúncias ao Conselho Tutelar, sem resultado. “Já denunciamos para o Conselho não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes. Nunca resolveram nada”, afirmou. Ela relatou que a criança chegou a ser queimada com café e apresentava lesões pelo corpo. Em áudio enviado à imprensa, uma pediatra que atendeu a bebê no Pronto-Socorro afirmou que a criança “pode morrer a qualquer momento” devido ao quadro de desnutrição.
Denúncia ao Ministério Público
A tia da criança de 4 anos, Maria Aparecida de Souza, procurou o Ministério Público do Acre (MPAC) para formalizar a denúncia, alegando que o Conselho Tutelar não tomou providências efetivas. Ela descreveu um ambiente de violência e negligência, com a mãe das crianças envolvida em consumo de álcool e deixando os filhos sem supervisão. Até o momento, não há informação sobre medidas protetivas ou apuração formal por parte das autoridades locais.
Posicionamento do Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar de Xapuri se manifestou neste sábado (3) sobre a denúncia de maus-tratos a três crianças — de 2, 4 anos e uma bebê de 7 meses — alegando que medidas já foram tomadas e que o caso será encaminhado ao Ministério Público na segunda-feira (5). Segundo o colegiado, a bebê de 7 meses foi entregue ao pai com a orientação expressa de não devolvê-la à mãe, e a criança seguiu para tratamento médico em Rio Branco.
“As medidas já estão sendo tomadas sim. Em primeiro momento foi notificado o pai, e o que foi passado para o pai é que não devolvesse, de jeito nenhum, essa criança para a mãe, que fosse logo cuidar da saúde da criança”, afirmou o órgão. Sobre as outras duas crianças, o Conselho garantiu que “com certeza” serão adotadas as mesmas providências.
O colegiado rebateu a acusação de omissão, explicando que denúncias anteriores foram verificadas, mas a mãe estava em casa cuidando das crianças no momento da visita. Quanto ao grave quadro da bebê, disseram ter tomado conhecimento apenas no hospital, já que não houve comunicação prévia da família. Na segunda-feira, uma Notícia de Fato será enviada ao MPAC com fotos e demais elementos do caso.
Jornalista acreano internado aguarda cirurgia e mobiliza campanha por doações de sangue
O jornalista e repórter cinematográfico Jailson da Silva Fernandes, profissional com atuação reconhecida na imprensa acreana, está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda a realização de uma cirurgia de emergência.
Diante da gravidade do quadro, familiares e colegas de profissão iniciaram uma mobilização para reforçar o estoque de sangue necessário ao procedimento.
De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, Jailson precisa de doações com urgência, sendo aceitos todos os tipos sanguíneos. As doações devem ser realizadas no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), na capital.
No momento da coleta, o doador deve informar que o sangue será destinado a Jailson da Silva Fernandes.
Ao longo da carreira, Jailson atuou na cobertura de acontecimentos relevantes no estado, sempre nos bastidores da notícia. Agora, amigos, familiares e profissionais da comunicação se unem em uma corrente solidária para garantir as condições necessárias à cirurgia e à continuidade do tratamento médico.
Além de auxiliar diretamente no atendimento ao jornalista, as doações também fortalecem o banco de sangue estadual, fundamental para atendimentos de urgência e emergência em todo o Acre.
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O doador deve apresentar documento oficial com foto, estar alimentado e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação. O Hemoacre funciona em horário estendido, facilitando o acesso da população.
A mobilização segue ativa, e a expectativa é de que, com o apoio da comunidade, o estoque necessário seja alcançado nos próximos dias.
Acre registra aumento de 11,23% nos atendimentos por síndromes gripais em 2025
Foram 26.506 consultas até dezembro; circulação simultânea de rinovírus, influenza, Covid-19 e VSR elevou demanda, principalmente entre jovens de 20 a 29 anos
O Acre registrou um aumento de 11,23% na procura por atendimentos relacionados à síndrome gripal em 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), até a 49ª semana epidemiológica (encerrada em 13 de dezembro) foram contabilizadas 26.506 consultas por quadros gripais no estado — ante 23.830 em 2024.
O crescimento foi mais expressivo entre jovens de 20 a 29 anos, faixa etária que liderou a busca por atendimento nas unidades sentinelas. As análises laboratoriais apontam circulação simultânea de diversos vírus, com predominância de rinovírus, influenza B, Covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR), influenza A e adenovírus, o que contribuiu para a maior demanda ambulatorial.
Em contrapartida, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) diminuíram: foram 2.355 notificações em 2025, contra 2.707 em 2024. Entre os hospitalizados, os vírus mais identificados foram rinovírus, VSR, SARS-CoV-2 e adenovírus, associados a quadros de pneumonia, bronquite e bronquiolite. O monitoramento é feito por unidades sentinelas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia.
Perfil dos atendimentos:
-
Faixa etária mais afetada: Jovens de 20 a 29 anos, que lideraram a busca por atendimento em unidades sentinelas com sintomas leves;
-
Vírus em circulação: Rinovírus, influenza B, Covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR), além de influenza A e adenovírus;
-
Redução nos casos graves: Notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caíram de 2.707 (2024) para 2.355 (2025).
Análise laboratorial:
Exames confirmam a presença simultânea de múltiplos vírus, o que explica a pressão sobre serviços ambulatoriais. Entre os pacientes hospitalizados por SRAG, os agentes mais identificados foram rinovírus, VSR, SARS-CoV-2 e adenovírus, associados a pneumonia, bronquite e bronquiolite.
Monitoramento:
A vigilância é feita por unidades sentinelas instaladas na UPA do 2º Distrito (Rio Branco), UPA Jacques Pereira (Cruzeiro do Sul) e Hospital Raimundo Chaar (Brasiléia). Essas bases permitem o acompanhamento em tempo real do comportamento das síndromes respiratórias no estado.
A Sesacre reforça a importância de medidas preventivas, como lavagem das mãos, uso de máscara em ambientes fechados e vacinação – especialmente contra influenza e Covid-19 – para reduzir a transmissão.
A secretaria deve reforçar campanhas de imunização no início de 2026 e ampliar a testagem em unidades básicas de saúde. Enquanto isso, a população é orientada a buscar atendimento precoce em caso de sintomas respiratórios persistentes.
A coexistência de múltiplos vírus – fenômeno conhecido como “viroma respiratório” – exige maior capacidade diagnóstica e terapêutica da rede pública, especialmente em períodos de transição entre estações.
