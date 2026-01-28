Acre
Acre registra 413 desaparecimentos em 2025, com aumento de casos entre mulheres, crianças e adolescentes
Números do Ministério da Justiça mostram queda entre homens adultos, mas crescimento entre menores de idade; novembro, outubro e dezembro foram os meses com mais ocorrências
O Acre registrou 413 desaparecimentos em 2025, número praticamente igual ao de 2024 (412), com variação de apenas 0,24%. A estabilidade geral, porém, esconde mudanças no perfil das vítimas: enquanto os casos entre homens adultos caíram, houve aumento expressivo entre mulheres (de 139 para 156) e entre crianças e adolescentes (de 122 para 145).
Os dados, compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), mostram que os meses de novembro (45), outubro (45) e dezembro (43) concentraram o maior número de ocorrências no ano passado.
A taxa permanece em torno de 46 desaparecimentos por 100 mil habitantes. O crescimento entre jovens e mulheres sugere a necessidade de políticas específicas de prevenção e busca, especialmente considerando a vulnerabilidade desses grupos.
Já o Brasil registrou 232 desaparecimentos por dia em 2025, segundo dados do Ministério da Justiça. No total, 84.760 pessoas desapareceram no ano, alta de 4,12% em relação a 2024. Crianças e adolescentes representam cerca de 30% dos casos.
São Paulo lidera o ranking, com mais de 20 mil registros, o equivalente a quase 50 casos por dia, aumento de cerca de 3% em relação ao ano anterior. Em seguida aparecem Minas Gerais (9.139), Rio Grande do Sul (7.611), Paraná (6.455) e Rio de Janeiro (6.331).
Em 2025, o governo recriou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas para integrar informações e facilitar a cooperação entre autoridades. Até agora, apenas 12 estados aderiram ao sistema. A base poderia ser usada também por serviços de saúde e assistência social para ajudar na identificação de pessoas.
Do total de desaparecidos, 54.102 são homens e 30.050 mulheres. Março foi o mês com mais registros (7.536). A taxa nacional é de 40 desaparecimentos a cada 100 mil habitantes.
Comentários
Acre
Da zona rural para a sala de aula, professor do Estado relata história de superação
Entre os aprovados do concurso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o maior da história com 3 mil vagas, está o professor Edimar do Santos Passamani. Ele foi aprovado para lecionar a disciplina de física e já foi devidamente lotado no Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF).
A história do professor Edimar dos Santos é de superação. Nascido na zona rural do município de Plácido de Castro, ele iniciou os estudos na Escola Santa Rita de Cássia, localizada no km 65 da rodovia AC-040, km 13 do ramal Eletra. Quando finalizou a 3ª série do ensino fundamental, anos iniciais, foi o único a avançar para a etapa seguinte.
“Quando comecei a estudar, em 1998, não tinha energia elétrica e sempre foi difícil, até para ter professor na zona rural, tanto que fiquei dois anos sem estudar porque não havia professor”, faz questão de lembrar.
Nesse período, ele acabou ajudando o pai na roça. O tempo passou e ele conheceu um programa de aprendizagem rural que hoje é o Caminho da Educação do Campo. “Foi uma experiência diferente de tudo o que havíamos vivenciado, a metodologia era inovadora”, recordou.
Já adulto, ele realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e na primeira vez não obteve êxito. Em 2012 fez novamente a prova e, em 2013, ingressou no curso de licenciatura em física na Universidade Federal do Acre (Ufac). Já na instituição, ele decidiu novamente fazer o Enem, dessa vez para Direito, momento em que conseguiu 940 pontos na redação.
Por toda esta trajetória, ao assumir o cargo de professor efetivo diz que o sentimento é de muita alegria. “Era o meu sonho quando estava no ensino médio, porque a vida na roça era muito pesada e eu acabei me inspirando nos meus ex-professores e todo o dia, quando acordo, eu penso que realizei um sonho. Então é muito gratificante”, enfatiza.
Amor pela educação
O professor Edimar faz questão de dizer que ama estar em sala de aula. Ele leciona desde 2017. “Lecionar não é simplesmente ensinar o que aprendi, o que está lá no currículo, mas poder transformar vidas e influenciar outros estudantes a buscarem o melhor para suas vidas”, afirma.
Ele foi incentivado por um ex-professor de matemática a fazer a licenciatura em física. Por um tempo ele lecionou matemática. “Me sentia um peixe fora d’água, porque eu não sabia muito de física, mas aos poucos eu fui estudando, me superando, me dedicando”, explicou.
Algumas vezes ele foi reprovado em concursos até ser aprovado em um processo seletivo. Lotado no IELF, onde já foi professor provisório. “Após sete anos atuando como professor temporário, agora em 2026 tomei posse como professor efetivo”, destacou.
“Foram 14 anos desde a conclusão do ensino médio até a efetivação no serviço público. Sair da zona rural com apenas algumas mudas de roupa e enfrentar o desconhecido em busca de um sonho foi uma verdadeira caminhada marcada por desafios, lutas e muita perseverança”, afirmou.
The post Da zona rural para a sala de aula, professor do Estado relata história de superação appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Secretaria de Planejamento analisa preços e dá dicas de economia para compra de material escolar
Por Arlene Pessoa e Marky Brito
Montar a mochila para o ano letivo de 2026 exige mais do que seguir uma lista de materiais: demanda estratégia. Para ajudar pais e responsáveis a enfrentar esse desafio, a Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan) realizou, entre 13 e 15 de janeiro, um levantamento detalhado nos principais estabelecimentos de Rio Branco. O objetivo é mostrar onde estão as maiores armadilhas e também as melhores oportunidades de economia.
Alerta: diferenças de preços assustam
A grande surpresa deste ano é a disparidade extrema entre os preços de um mesmo item. Sem pesquisa, o consumidor pode pagar até dez vezes mais por um produto idêntico. O caso mais emblemático é o da borracha branca simples, cuja variação chega a 990,9%, custando R$ 0,55 no local mais barato e R$ 6,00 no mais caro.
Essa diferença não é novidade, mas vem crescendo. Em 2023, a maior variação registrada para o mesmo item foi de 698%. Em 2026, 28 dos 42 produtos analisados apresentam variação superior a 100%, ou seja, podem custar mais que o dobro, dependendo da loja. Outros destaques negativos são o apontador simples (680% de variação) e a tesoura escolar (351,8%).
Boas notícias: o que ficou mais barato?
Apesar das disparidades, há motivos para respirar aliviado. Comparando 2026 com 2025, vários itens importantes ficaram mais acessíveis. Entre as reduções mais significativas estão:
• Refil para fichário (80 folhas): queda de 24,68%;
• Lápis de cor (12 cores): redução de 24,22%;
• Marca-texto: diminuição de 22,88%.
O cenário é animador, especialmente se comparado a 2024, quando apenas dois itens da categoria de papéis e cadernos tiveram queda registrada. Em 2026, o número subiu para seis, desafogando o orçamento das famílias.
Dicas de ouro para economizar
A pesquisa reforça um ponto essencial: preço alto não é sinônimo de qualidade. Muitas vezes, o valor sobe apenas por conta de personagens licenciados ou marcas famosas estampadas nos materiais. Para evitar gastos desnecessários, vale seguir algumas orientações simples:
1. Priorize a funcionalidade: um caderno básico cumpre o mesmo papel que um personalizado — por uma fração do preço;
2. Pesquise até nos itens pequenos: produtos como a cola bastão subiram 15,28% este ano. Economizar nos detalhes faz diferença no total;
3. Atenção especial aos cadernos: o modelo de 10 matérias pode variar de R$ 18,65 a R$ 64,00. Uma rápida comparação pode render quase R$ 50,00 de economia em um único item.
O mercado de materiais escolares em Rio Branco em 2026 oferece boas oportunidades para quem pesquisa antes de comprar. Com atenção e planejamento, é possível montar a lista completa sem comprometer o orçamento familiar.
Acesse o relatório completo aqui.
The post Secretaria de Planejamento analisa preços e dá dicas de economia para compra de material escolar appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Prefeitura de Assis Brasil realiza reunião para alinhar cadastro habitacional e ações de prevenção
A Prefeitura de Assis Brasil realizou uma reunião de alinhamento com as equipes da Defesa Civil, Assistência Social, Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria de Obras, Setor de Cadastro e equipe de Engenharia, com o objetivo de organizar e definir critérios para o cadastro de famílias que residem em áreas de risco, áreas de proteção ambiental e locais afetados por enchentes nos períodos de chuvas.
Durante o encontro, foi discutida a importância de um trabalho técnico e integrado para identificar, mapear e atualizar informações das famílias que vivem nessas áreas, subsidiando o planejamento de futuras ações de realocação, sempre com base em critérios legais, sociais, ambientais e técnicos.
O município irá realizar esse cadastro em parceria com o Governo do Estado, como etapa fundamental do planejamento habitacional. Assis Brasil conta atualmente com 11 unidades habitacionais já concluídas, restando apenas a etapa de entrega, além de 11 unidades em construção na parte alta da cidade. Outras unidades habitacionais ainda deverão passar por fases como cadastro, análise técnica, projetos e construção.
A Prefeitura reforça que o cadastro não garante, de forma imediata, o recebimento de unidade habitacional, nem significa concessão automática de moradia para famílias que residem em áreas de risco. Trata-se de um levantamento técnico essencial para orientar decisões futuras, conforme a disponibilidade de unidades e o cumprimento dos critérios estabelecidos.
A gestão municipal segue trabalhando de forma responsável e integrada, buscando soluções habitacionais seguras e planejadas, em parceria com o Estado e demais instituições, com foco na prevenção de riscos e na melhoria da qualidade de vida da população.
Você precisa fazer login para comentar.