O Acre já registra 35 mortes por Covid-19 nos primeiros 10 dias de fevereiro. Os dados são do boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) divulgado diariamente. O número total também revela que a média de óbitos é de mais de três pessoas por dia nas unidades de saúde do estado.

O estado acreano chegou à marca de 900 mortes pela doença na terça (9). Já nessa quarta-feira (10), o número subiu para 902. Várias faixas etárias, desde crianças, jovens e idosos, são acometidas pela Covi-19.

A primeira vítima fatal da Covid no estado desde o início da pandemia foi Antônia Holanda, de 79 anos, no dia 6 de abril na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco. Ela faleceu após diversas paradas cardíacas três dias após ser internada.

Também nessa quarta, com quase mil novos casos de Covid-19 em 48 horas, o Acre atingiu 51.679 infectados pela doença.

O número de exames de RT-PCR à espera de análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo do Centro de Infectologia Charles Mérieux é de 778. Pelo menos 45.174 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 244 pessoas seguem internadas.

Conforme o boletim da Sesacre, em dez dias o estado confirmou 35 óbitos pela Covid:

1 de fevereiro – 6 mortes

2 de fevereiro – 3 mortes

3 de fevereiro – 3 mortes

4 de fevereiro – 3 mortes

5 de fevereiro – 2 mortes

6 de fevereiro – 2 mortes

7 de fevereiro – 2 mortes

8 de fevereiro – 5 mortes

9 de fevereiro – 7 mortes

10 de fevereiro – 2 mortes

O mês de fevereiro começou com seis mortes pelo coronavírus no Acre. Entre as vítimas está uma moradora de Mâncio Lima de 102 anos que deu entrada no dia 15 de janeiro no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Conforme o boletim da Sesacre, essa foi a vítima fatal mais velha da doença no período.

A pessoa mais nova que perdeu a vida no mês de fevereiro para a Covid-19 em fevereiro foi também uma mulher. Ela tinha 29 anos, morava em Cruzeiro do Sul, e deu entrada no dia 20 de janeiro no Hospital Regional do Juruá. A morte foi confirmada no dia 5 de fevereiro.

Das 902 mortes registradas, 573 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 329 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 546 eram homens e 356 mulheres. Do total de vítimas, 636 tinham acima de 60 anos.