Esquartejamentos, execuções e chacina. A onda de violência voltou a assustar no início de 2020 no Acre. Em 20 dias de janeiro, 30 pessoas morreram de forma violenta no estado. A motivação, na maioria dos homicídios: guerra de facções por domínio de território.

Depois da chacina, uma reunião emergencial foi convocada com a cúpula da Segurança. O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Ricardo Brandão, disse que a pasta define estratégias para enfrentar a violência no estado.

O sétimo crime ocorreu no ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, também na região do Segundo Distrito.

Em todo mês de janeiro de 2019, o Acre registrou 32 mortes violentas. Os dados são do índice nacional de homicídios criado pelo g1.com, que faz parte do Monitor da Violência.

“Reunimos a cúpula da Segurança, com parceria do Ministério Público, para ter uma compreensão maior e determinar as ações emergenciais que serão tomadas. Serão ações de cunho ostensivos, investigativos, reforço policial em determinadas áreas e ações internas no aprimoramento de gerenciamento e controle”, frisou.

Ainda segundo Brandão, a Segurança reforçou o policiamento na região do Segundo Distrito da capital acreana e também as equipes de investigação para chegar aos autores dos homicídios.

“Tínhamos um registro de mortes concentrado na região do Segundo Distrito e para fazer essa contenção a Polícia Militar tem agido com a presença muito forte na região para debelar essas mortes. A Polícia Civil reforçou a equipe da DHPP para chegar ao autor desses delitos e fomos surpreendidos com essa ocorrência na Transacreana. Preocupados, reunimos todos da Segurança de modo a dar uma pronta resposta sobre o que ocorreu”, garantiu.

O coronel disse que população pode ajudar a prender os criminosos ou até mesmo evitar alguma ocorrência denunciando os casos no disque-denúncia, pelo telefone 181.

“É importante que em um momento como esse divulgar o número 181, que é o nosso disque-denúncia. Reforçamos a coordenação dessa área para receber essas informações e precisamos muito da participação da população. É um momento delicado onde muitos se lançam a fazer críticas, temos um problema, mas que não é só da Segurança Pública é de toda sociedade”, concluiu.

Mortes nos 10 primeiros dias

A primeira vítima de morte violenta do ano foi a adolescente Amanda Silva Barbosa, de 17 anos. Ela foi morta a tiros e golpes de faca ainda no primeiro dia do ano. O crime ocorreu na Travessa da Amizade, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Bismarque Araújo da Silva foi morto a tiros por um dos cunhados, segundo a polícia. O crime ocorreu no dia 1º, mas a Polícia Civil da cidade foi informada do caso no dia seguinte, pelo pai do suspeito.

Dois dias depois, Felipe Ramon Lima de Moraes, de 22 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, no dia 3 de janeiro, no conjunto habitacional Cidade do Povo. Após um trio arrombar a porta de trás da casa dele. Ocorrência também foi registrada no Segundo Distrito.