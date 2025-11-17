Acre
Acre registra 176 partos de meninas menores de 15 anos em 2025, sendo 113 de apenas 14 anos
O município de Assis Brasil, na tríplice fronteira, apresenta situação especialmente crítica: possui taxa de 28,33 nascimentos por mil meninas entre 10 e 14 anos no período 2014-2023, índice 17 vezes superior à média brasileira.
Um levantamento do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE revela que 176 adolescentes com menos de 15 anos deram à luz no Acre em 2025, sendo 113 delas com apenas 14 anos de idade. A maioria dos partos (103) ocorreu em unidades de saúde, mas 10 foram realizados em residências, evidenciando a permanência da gravidez precoce como realidade no estado.
Em 2024, houve redução, mas os números permaneceram elevados: 80 partos de meninas de até 14 anos, com 26 cesarianas e acompanhamento de 44 médicos e 36 enfermeiras ou parteiras. Assim como em 2025, maio liderou os registros, com 11 casos, seguido de janeiro e fevereiro, com 8 cada, além de agosto e novembro, com 6 registros.
Rio Branco concentrou o maior número de partos de adolescentes, com 35 casos, seguida por Tarauacá (22), Feijó (17), Cruzeiro do Sul e Sena Madureira (14 cada) e Jordão (12). Municípios como Assis Brasil e Mâncio Lima registraram 7 partos cada, enquanto Epitaciolândia somou 6, Rodrigues Alves teve 5, e Senador Guiomard, Capixaba e Brasileia contabilizaram 4 cada. Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Walter e Porto Acre registraram 2 casos, e Bujari e Xapuri, 1 cada.
Perfil dos partos em 2025
- Meninas de 14 anos: 113 casos
- Local: 103 em unidades de saúde, 10 em residências
- Mês com maior incidência: Maio (26 casos)
- Tipo de parto: 29 cesarianas e 13 partos normais
- Nascidos: 60 meninas e 53 meninos
Comparativo com 2024
- 2024: 80 partos de meninas até 14 anos
- Redução: Números permanecem elevados
- Maio: Mês com maior incidência em ambos os anos
Distribuição por município
- Rio Branco: 35 casos
- Tarauacá: 22
- Feijó: 17
- Cruzeiro do Sul e Sena Madureira: 14 cada
- Jordão: 12
Os números reforçam a necessidade de políticas públicas integradas de educação sexual e reprodutiva para adolescentes no Acre, onde a gravidez precoce segue como realidade preocupante, especialmente em municípios do interior com menor acesso a serviços de saúde e informação.
A Amazônia Legal registrou que 18,7% dos nascidos vivos em 2023 eram filhos de mães adolescentes, percentual acima da média nacional, apesar da redução de 7,1 pontos percentuais na última década. O município de Assis Brasil, no Acre, apresenta situação especialmente crítica: possui taxa de 28,33 nascimentos por mil meninas entre 10 e 14 anos no período 2014-2023, índice 17 vezes superior à média brasileira.
A Região Norte mantém a maior taxa de fecundidade do país (1,89 filho por mulher em 2022) e a menor idade média da maternidade (27 anos). O Acre, embora tenha reduzido significativamente sua taxa de fecundidade de 4,4 filhos por mulher em 2010 para 3,2 em 2022, permanece entre os estados com índices mais elevados do Brasil, ao lado do Amapá, refletindo desafios persistentes em saúde pública e desenvolvimento social na região.
Acre
Defesa Civil alerta: risco de cheia do Rio Acre é baixo agora, mas cresce a partir de janeiro
O coordenador ressaltou, ainda, que o Acre vive atualmente os efeitos da La Niña, fenômeno que costuma trazer chuvas acima da média
Suene Almeida
Em conversa com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, alertou que o período de chuvas mais intensas capaz de elevar significativamente o nível do Rio Acre deve começar apenas no início de dezembro. Até lá, apesar do cenário de instabilidade climática provocado pelo fenômeno La Niña, o risco de transbordamento continua considerado mínimo.
Segundo Falcão, o comportamento histórico do rio mostra que apenas 3% das inundações registradas ao longo dos anos ocorreram em dezembro.
“É uma possibilidade pequena. Existe, mas é baixa”, destacou. Em janeiro, esse risco sobe para 13%, enquanto fevereiro e março concentram 73% dos episódios de cheia, justamente o período em que o volume de chuvas costuma se consolidar em toda a bacia.
O coordenador ressaltou, ainda, que o Acre vive atualmente os efeitos da La Niña, fenômeno que costuma trazer chuvas acima da média. Foi o que ocorreu em outubro e, de forma irregular, também em novembro.
A tendência, segundo ele, é que o mês de dezembro também registre acumulados elevados em alguns momentos. Com isso, o Rio Acre pode alcançar cotas de atenção, chegando entre 8 e 10 metros. “É possível que a gente atinja esses níveis, dependendo da intensidade das chuvas”, explicou.
No final de novembro, a Defesa Civil deve reunir diferentes órgãos das esferas estadual e federal para a tradicional reunião pré-cheia, quando são apresentados prognósticos mais detalhados sobre o período chuvoso e os riscos para as cidades ribeirinhas.
Falcão reforça, porém, que os dados estatísticos ajudam a trazer clareza sobre o cenário, quando as cheias acontecem mais cedo, geralmente são menos severas. Já os eventos tardios, entre o fim de março e o início de abril, costumam ser mais graves.
“Em 2024, por exemplo, a segunda maior cheia da história teve seu pico em 1º de abril. E a de 2015, a maior já registrada, também ocorreu entre o fim de março e início de abril. São períodos críticos”, lembrou.
Acre
Urgente: STF suspende julgamento de Gladson Cameli por falta de acesso a documentos da defesa
Julgamento que seria nesta quarta-feira (19) foi adiado por pelo menos 15 dias; defesa alega cerceamento por não ter acesso a formulários que originaram relatórios financeiros
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento do governador Gladson Cameli, marcado inicialmente para esta quarta-feira (19), atendendo a pedido da defesa que alegou não ter acesso a documentos essenciais dos autos. A sessão foi adiada por pelo menos 15 dias ou até que os formulários SEI-C que deram origem aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) nº 50157, 50613 e 50836 sejam oficialmente juntados ao processo.
A defesa de Cameli argumentou “cerceamento do direito de defesa”, afirmando que a falta desses formulários impede a análise adequada das chamadas “pescarias probatórias” e de investigações que consideram indevidamente ampliadas. O caso envolve ação penal contra o governador acreano, que agora aguarda nova data para julgamento no STF.
Ao conceder a suspensão, o ministro Gilmar Mendes destacou na decisão:
“Diante da proximidade da sessão de julgamento e da necessidade de se garantir, previamente, o direito de acesso e manifestação de ambas as partes sobre as provas requeridas nesta ação constitucional, entendo ser o caso de se adiar a sessão anteriormente aprazada pelo prazo mínimo de 15 dias, ou até que se dê cumprimento à determinação de inclusão das provas e de manifestação das partes sobre os documentos requeridos.”
A Polícia Federal foi oficialmente oficiada para cumprir a determinação do Supremo.
Operação Ptolomeu
O processo é um dos desdobramentos da Operação Ptolomeu, conduzida pela Polícia Federal desde 2019.
Alegações do MPF
- Contrato: R$ 24,3 milhões para manutenção predial em 2019
- Irregularidade: Dispensa de licitação mediante adesão a ata de registro de preços de instituto de Goiás
- Subcontratação: Empresa Murano subcontratou no dia seguinte a Rio Negro, onde é sócio Gledson Cameli, irmão do governador
- Prejuízo: CGU aponta sobrepreço de R$ 8 milhões e superfaturamento de R$ 2,9 milhões
Posicionamento do governador
“Com muita tranquilidade, para mim não é novidade […] confio na Justiça e vai ser mais um momento de eu expor a minha defesa” – Gladson Cameli
O caso teve andamento em maio de 2024, quando o tribunal de segunda instância aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF).
As investigações apontam supostas irregularidades em um contrato firmado em 2019 entre o governo do Acre e a empresa Murano Engenharia, com sede em Brasília, no valor de R$ 24,3 milhões, destinado à manutenção predial.
De acordo com a denúncia, a empresa não tinha atuação anterior no estado e foi contratada por meio da adesão a uma ata de registro de preços de um instituto de Goiás, o que teria permitido a dispensa de licitação.
Um dia após a assinatura do contrato, a Murano subcontratou a empresa Rio Negro, sediada no Acre e que tem entre os sócios Gledson Cameli, irmão do governador.
Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), a suposta manobra teria possibilitado a contratação indireta da Rio Negro e configurado uma “tentativa de dar aparência legal de contratação sem licitação”, resultando em sobrepreço superior a R$ 8 milhões e superfaturamento de R$ 2,9 milhões.
Acre
Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de duplo homicídio no Taquari
Eduardo Queiroz Veríssimo, o “Cabloco”, preso em ação policial no Triângulo Novo, é apontado pela investigação como envolvido nas mortes de Micaias Santos e André Silva.
A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Eduardo Queiroz Veríssimo, conhecido como “Cabloco”, acusado de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano na região do Taquari, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.
Eduardo foi preso na madrugada da última sexta-feira (14) por policiais militares do 2º Batalhão. Ele e outro suspeito foram abordados na Rua Padre José, no bairro Triângulo Novo, no Segundo Distrito da capital. Durante a ação, um adolescente de 16 anos — que já tinha diversas passagens pela polícia — foi atingido por um disparo após apontar uma arma para os militares e acabou morrendo.
Segundo a investigação, Eduardo Veríssimo é denunciado pelas mortes do ativista social Micaias Santos e de seu amigo André Silva, assassinados em fevereiro. A Justiça entendeu que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para o andamento do processo.
