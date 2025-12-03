Acre registra 12,9 mil ocorrências ligadas a drogas em cinco anos

Dados do painel de acompanhamento do serviço 190, mantido pelo Ministério Público do Acre (MPAC), apontam que o estado registrou 12.966 ocorrências classificadas como tráfico, posse ou encontro de drogas entre 2020 e 2025. A consulta foi realizada nesta quarta-feira (3) e revela oscilações anuais, mas sem queda significativa ao longo do período.

A série histórica mostra que 2021 segue como o ano com maior volume de registros, com 2.595 ocorrências. Em seguida aparecem 2023 (2.322), 2022 (2.270) e 2024 (2.034). Já 2020 teve 1.943 casos. Em 2025, apenas entre janeiro e outubro, o painel já contabiliza 1.802 registros.

O levantamento também revela a forte concentração de casos na capital. Somente em 2025, Rio Branco responde por 62,65% de todas as ocorrências registradas no estado, confirmando o padrão histórico de maior demanda policial. Em segundo lugar aparece Tarauacá, com 7,55%, seguida de Cruzeiro do Sul (7,27%) e Sena Madureira (7,21%). Feijó reúne 2,89% dos registros; Brasileia, 1,78%; Xapuri, 1,33%; Acrelândia, 1,22%; Epitaciolândia e Senador Guiomard dividem participação semelhante, com 1,05% cada.

Além da distribuição geográfica, o MPAC também monitora o horário das ocorrências. Os dados de 2025 mostram que a maior parte dos registros acontece no período da noite, que concentra 40,62% das chamadas relacionadas a drogas. A tarde aparece em seguida, com 30,47%, enquanto a manhã representa 18,48% dos casos. As madrugadas, mesmo com menor fluxo de pessoas nas ruas, ainda reúnem 9,43% das ocorrências.

