Acre registra 123 mortes violentas em 2025, com aumento de 10,8% em relação a 2024
Armas de fogo são usadas em 57% dos 123 crimes registrados até agosto; conflitos de facções e drogas motivaram 40% dos casos
O Acre registrou 123 mortes violentas intencionais nos primeiros oito meses de 2025, um aumento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizadas 111 vítimas. Os dados são do Ministério Público do Acre (MPAC), compilados pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).
O levantamento abrange homicídios consumados, latrocínios (roubo seguido de morte), feminicídios, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. A capital, Rio Branco, concentrou a maioria dos casos (67), enquanto 56 ocorreram no interior do estado.
Perfil e Motivações
A noite foi o período com maior incidência desses crimes, responsável por 36,59% das ocorrências. A madrugada vem em seguida, com 22,76%. A grande maioria das vítimas (111) era do sexo masculino, e a faixa etária mais atingida foi a de 30 a 34 anos, com 28 mortes.
O relatório aponta que os conflitos de facções e drogas foram a principal motivação, estando por trás de 40,65% dos crimes. Motivos fúteis, torpes ou embriaguez respondem por 21,14% dos casos. Os feminicídios corresponderam a 5,69% do total, e a motivação de 19,51% das mortes ainda é investigada.
Armas
As armas de fogo foram o instrumento letal predominante, usadas em 71 casos, o que representa 57,7% do total. As armas brancas, como facas, foram utilizadas em 34 ocorrências, correspondendo a 27,64% das mortes violentas.
Distribuição geográfica e horária
- Rio Branco: 67 casos
- Interior: 56 casos
- Período noturno: 36,59% (maior incidência)
Perfil das vítimas
- Gênero: 111 homens e 12 mulheres
- Faixa etária: 30-34 anos (28 casos)
- Armas: 57,7% com armas de fogo (71 casos)
Motivações dos crimes
- Conflitos de facções/drogas: 40,65%
- Motivos fúteis/bebedeira: 21,14%
- Em apuração: 19,51%
- Feminicídios: 5,69%
Evolução mensal (2025)
Janeiro: 15
Fevereiro: 10
Março: 21
Abril: 11
Maio: 23 (pico)
Junho: 12
Julho: 13
Agosto: 18
Os números reforçam a complexidade da segurança pública no Acre, onde a atuação de facções criminosas e a facilidade de acesso a armas de fogo seguem desafiando as autoridades, com maior incidência no período noturno e concentração na capital.
Polícia investiga morte de adolescente encontrado às margens do Rio Purus em Sena Madureira
Caso de Kauã Fernandes, 14, é tratado oficialmente como “achado de cadáver”, mas pericia analisa “sinais de ação humana”; PM pede cautela e pede ajuda da comunidade
O corpo de Kauã Fernandes, um adolescente de 14 anos que estava desaparecido há quatro dias, foi localizado na manhã de domingo (5) às margens do Rio Purus, em Manoel Urbano. Apesar de especulações na comunidade sobre assassinato, a Polícia Militar registrou o caso oficialmente como “achado de cadáver” e aguarda laudos periciais para determinar a causa da morte.
Em coletiva, o comandante do 8º Batalhão, capitão Fábio Diniz, pediu cautela e evitou conclusões precipitadas. “Existem alguns sinais aparentando ser alguma ação humana. No entanto, é muito importante aguardar o resultado da perícia para termos certeza técnica”, afirmou Diniz.
“A priori, trata-se de encontro de cadáver que pode evoluir ou não para homicídio.”
O capitão fez um apelo por informações: “Se os moradores tiverem alguma informação sobre esse fato, liguem para o 190”. As investigações agora estão a cargo da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do adolescente.
Vídeo: Homem é preso pelo BOPE com 1,2 Kg de maconha em bairro de Rio Branco
Um homem de 18 anos foi preso em flagrante no bairro Airton Sena, em Rio Branco, após ser denunciado a companhia CHOQUE do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por vender drogas.
A polícia chegou ao local e encontrou Hemerson, que tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi interceptado quando tentava se desfazer da droga em uma área de mata e alagadiça.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 1,2 kg de maconha com o suspeito. Hemerson Leandro foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para responder por tráfico de drogas.
A prisão foi resultado de uma denúncia anônima que permitiu à polícia agir e flagrar o suspeito.
