Acre registra 123 inscrições no primeiro alistamento militar feminino

O Acre teve 123 jovens inscritas no primeiro alistamento militar feminino das Forças Armadas, realizado de forma voluntária em todo o país. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, 02, pelo Ministério da Defesa.

Com o encerramento do prazo de inscrição, o ministério contabilizou 33.721 candidaturas femininas em todo o Brasil, número que supera em mais de 23 vezes as 1.465 vagas ofertadas para ingresso em 2026. O Acre aparece entre os estados com menor número de inscrições, à frente apenas do Tocantins (87) e do Amapá (144). Ainda assim, o número é considerado expressivo para o porte populacional do estado e sinaliza o interesse crescente de acreanas em ingressar na carreira militar.

As vagas estão distribuídas entre o Exército (1.010), Aeronáutica (300) e Marinha (155), com oportunidades em Brasília e em outras 28 cidades de 13 estados. A etapa seguinte do processo inclui seleção geral, seleção complementar, designação e incorporação. As jovens selecionadas devem ser incorporadas entre março e agosto de 2026.

A mudança representa um avanço significativo na presença feminina nas Forças Armadas, que até então era limitada a concursos específicos para suboficiais e oficiais. Atualmente, as mulheres representam apenas 10% do efetivo total, com cerca de 37 mil militares.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Defesa anunciou um aporte de R$ 2 milhões para adaptar a infraestrutura dos quartéis que receberão mulheres. A previsão inclui reformas em alojamentos, banheiros, segurança reforçada com câmeras e reconhecimento facial, além de políticas para prevenção de assédio e abusos.

