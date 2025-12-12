Acre registra 110 mortes no trânsito em 2025, com Rio Branco concentrando 45% dos óbitos

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), o Governo do Estado por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e o Sebrae/AC realizaram nesta sexta-feira, 12, o lançamento oficial da campanha “Feito no Acre – Com orgulho e qualidade”, um movimento que marca uma nova etapa na valorização da produção acreana.

O evento foi realizado no auditório da FIEAC e reuniu lideranças do setor produtivo, representantes do governo e diversas instituições parceiras. A campanha nasce com o propósito de fortalecer a identidade dos produtos acreanos, estimular o consumo local e reforçar o sentimento de pertencimento.

O presidente do Fórum Empresarial do Acre e da FAEAC, Assuero Veronez, destacou a essência da iniciativa. “O principal objetivo da campanha é valorizar aquilo que é produzido no Acre. O nome ‘Feito no Acre’ traduz exatamente essa proposta de mostrar à população que nossa economia é capaz de gerar uma grande variedade de produtos, todos genuinamente acreanos. Estamos realizando essa campanha, lançada pelo Fórum Empresarial e apoiada pelas Federações, Governo e Sebrae, para fortalecer a economia, os nossos empresários e empreendedores”, ressaltou.

Ao longo da solenidade, os participantes ressaltaram que o Acre possui uma produção muito mais diversificada e qualificada do que grande parte da população imagina. As ações previstas terão duração de 18 meses e incluem comunicação contínua, presença na mídia, atividades educativas e aproximação direta entre indústrias, empreendedores e consumidores.

Responsável pela apresentação oficial da campanha, o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, reforçou o papel estratégico da campanha. “Há muito tempo a sociedade nos cobra um estado mais desenvolvido, e nós mostramos diariamente que somos capazes de produzir com muita qualidade. Cada produto feito aqui representa emprego, oportunidade e transformação. Se o acreano quer ajudar o Acre, precisa valorizar o que é nosso. Essa campanha vem justamente para ampliar essa visibilidade e fortalecer nossos industriários, empreendedores e produtores rurais”, pontuou.

A solenidade também marcou a assinatura do Memorando de Intenções entre as instituições realizadoras. O documento formaliza a cooperação entre os parceiros, estabelecendo diretrizes conjuntas para o desenvolvimento das ações da campanha e para a promoção e valorização dos produtos acreanos.

O público também conferiu uma exposição de produtos locais no hall do auditório, reforçando a diversidade e qualidade da produção acreana. Durante o evento, foi apresentado o novo selo “Feito no Acre”, que identificará oficialmente os produtos fabricados no estado.

Representando o Governo do Estado, o secretário da SEICT, Assurbanipal Mesquita, ressaltou o compromisso da gestão com o fortalecimento da economia local. “O governo do Acre tem trabalhado para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Essa campanha aproxima a população dos produtos locais e incentiva o consumo do que é produzido aqui. Ao optar por um produto acreano, o cidadão fortalece a economia, gera empregos e valoriza quem produz com qualidade”, explicou o secretário.

O diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, também destacou a relevância do selo. “O ‘Feito no Acre’ vai dinamizar a economia ao destacar a qualidade dos produtos locais e aproximar os consumidores do que é produzido no estado. Para o Sebrae, é um orgulho participar dessa ação, especialmente por estarmos lado a lado com micro e pequenos empreendedores que movem a economia acreana”, assinalou.

Fonte: Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre

