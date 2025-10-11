Acre
Acre registra 1.318 mortes no trânsito entre 2013 e setembro de 2025, aponta MP-AC
Dados compilados pelo Ministério Público mostram que 2024 foi o ano mais letal da série histórica, com 137 óbitos; 2025 já contabiliza 69 vítimas fatais
O Acre acumulou 1.318 vítimas fatais em acidentes de trânsito entre janeiro de 2013 e setembro de 2025, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério Público do Acre (MP-AC). O levantamento, que reúne informações do Detran/AC e da Polícia Civil, revela uma persistente crise de segurança viária no estado, com 2024 registrando o ano mais letal da série histórica, com 137 mortes em 127 sinistros.
A análise da série histórica mostra flutuações significativas:
2017: menor índice (68 mortes)
2024: pico da série (137 mortes)
2025 (até setembro): 69 óbitos – segundo menor patamar para o período
Quando considerados apenas os primeiros nove meses de cada ano, 2025 apresenta 69 óbitos em 65 sinistros, superado positivamente apenas por 2017, que registrou 49 vítimas no mesmo período. Os números representam uma média de aproximadamente 100 mortes anuais no trânsito acreano ao longo dos últimos 12 anos.
Os dados evidenciam a necessidade de políticas públicas mais efetivas para reduzir a violência no trânsito no estado, que segue registrando centenas de vítimas fatais anualmente, com impactos devastadores para famílias e comunidades em todos os municípios acreanos.
A distribuição geográfica e por tipo de acidentes compilada pelo Ministério Público do Acre revela padrões significativos nos sinistros de trânsito que resultaram em 1.318 mortes entre 2013 e setembro de 2025. As estradas e rodovias estaduais respondem por 66,64% dos acidentes fatais (821 ocorrências), enquanto as vias federais concentram 33,36% (441 casos).
Distribuição por municípios:
Rio Branco: 44,49% (liderança absoluta)
Cruzeiro do Sul: 11,95%
Sena Madureira: 4,94%
Brasiléia: 4,15%
Senador Guiomard: 3,86%
A concentração reflete diretamente a densidade populacional e veicular nestas localidades, com municípios menores como Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo registrando menos de 0,2% dos casos cada.
Tipos de acidentes mais fatais:
Colisões frontais/laterais: 46,59%
Atropelamentos: 24,03%
Choques contra objetos fixos: 7,14%
Capotamentos: 6,57%
Tombamentos: 6,17%
Os dados indicam que colisões e atropelamentos respondem juntos por aproximadamente 70% de todas as mortes no trânsito acreano, apontando para a necessidade de políticas específicas de fiscalização e engenharia de tráfego nestas áreas.
O perfil das vítimas de acidentes de trânsito no Acre entre 2013 e setembro de 2025 revela padrões marcantes: 79,97% dos óbitos foram de homens, enquanto as mulheres representaram 20,03% do total de 1.318 mortes registradas no período.
Distribuição por dias da semana:
Domingo: 22,40% (o dia mais perigoso)
Sábado: 19,97%
Sexta-feira: 14,04%
Segunda-feira: 12,91%
Quarta-feira: 10,39%
Terça-feira: 10,15%
Quinta-feira: 10,06%
Distribuição por horários:
Noite: 31,98% (período mais crítico)
Tarde: 28,65%
Manhã: 21,65%
Madrugada: 13,23%
Indeterminado: 4,46%
Os dados revelam que os fins de semana concentram mais de 42% de todas as mortes no trânsito acreano, com domingos e sábados sendo os dias de maior risco. O período noturno, por sua vez, responde por quase um terço dos óbitos, indicando a necessidade de políticas específicas de fiscalização e conscientização voltadas para esses horários e dias de maior vulnerabilidade.
Acre
MPAC recomenda medidas urgentes para conter gastos com pessoal na prefeitura de Rodrigues Alves
Município excedeu limite legal em quatro períodos consecutivos e pode ter repasses suspensos; prefeitura tem 15 dias para apresentar plano de ajuste
O Ministério Público do Acre (MPAC) emitiu recomendação urgente para que a prefeitura de Rodrigues Alves adote medidas imediatas para conter os gastos com pessoal, após constatar que o município excedeu o limite permitido pela legislação em quatro períodos consecutivos. O promotor Washington Guedes Pequeno, autor da ação, alertou que a administração municipal pode sofrer sanções, incluindo a suspensão do recebimento de repasses de outras esferas governamentais.
A recomendação foi direcionada ao prefeito Salatiel Magalhães (PSD) e aos secretários municipais, dando um prazo de 15 dias para que a prefeitura detalhe as medidas adotadas e apresente um plano com prazos definidos para regularização da situação. O MPAC destacou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) já havia emitido alerta em maio de 2023, sem que ações concretas fossem registradas.
Caso não promova a redução de despesas, Rodrigues Alves poderá atingir o limite prudencial, o que impediria a prefeitura de contratar pessoal, conceder reajustes, criar funções, autorizar horas extras, além de obrigar o corte de comissionados e a dispensa de temporários. Em casos extremos, até servidores efetivos poderiam ser dispensados, desde que haja amparo legal.
Acre
Deputado Tadeu Hassem participa de ação itinerante de saúde e cidadania em comunidades rurais de Brasiléia
Programa “Saúde em Ação” leva atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos a moradores da zona rural em parceria com a prefeitura
O deputado Tadeu Hassem encerrou o dia desde sábado (11), comemorando mais uma importante ação itinerante voltada à promoção da saúde e cidadania nas comunidades rurais de Brasiléia.
A iniciativa faz parte do programa “Saúde em Ação”, realizado em parceria entre o mandato do parlamentar e a Prefeitura de Brasiléia, com o objetivo de garantir acesso a serviços essenciais à população que vive distante da área urbana.
Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, além de vacinação, testes rápidos e outros serviços de prevenção e cuidado.
O deputado destacou o empenho da gestão municipal e parabenizou o prefeito e o secretário de Saúde, Francelio Barbosa, pelo trabalho desenvolvido.
“É gratificante ver o compromisso e a dedicação de todos em fortalecer a saúde pública do nosso município”, ressaltou Tadeu Hassem.
Acre
Brasil ultrapassa R$ 4 trilhões em gastos públicos em 2025 e acende alerta fiscal
Segundo dados da plataforma Gasto Brasil, mantida pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) com base em informações do Tesouro Nacional, os gastos públicos no país já ultrapassaram a marca de R$ 4 trilhões, somando despesas da União, estados e municípios, isso a menos de três meses para o fim de 2025.
No mesmo período, o Impostômetro — sistema que mede a arrecadação de tributos em tempo real — registrou R$ 3 trilhões em impostos arrecadados. A diferença entre o que se gasta e o que se arrecada já chega a R$ 1 trilhão, um déficit preocupante que pressiona as finanças públicas.
O levantamento mostra que o país vem antecipando gastos a cada ano. Para atingir R$ 1,5 trilhão, por exemplo, foram necessários 155 dias em 2018; neste ano, bastaram 116. A projeção é de novo recorde até dezembro.
Outro ponto de atenção é o aumento da carga tributária como tentativa de compensar o rombo nas contas públicas. O cenário para 2026 deve seguir desafiador: inflação ainda presente, juros elevados por mais tempo e necessidade de ajustes mais profundos nas contas públicas.
Por Dell Pinheiro
