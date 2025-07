Acre reduz homicídios em 22% em dez anos, mas taxa ainda supera média nacional

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu propriedade rural; moradores relataram susto com acidente próximo ao “Posto do Vanito”

Um acidente chamou a atenção na tarde desta terça-feira (29) no km 17 da BR-364, trecho que liga Manoel Urbano a Sena Madureira, nas proximidades do conhecido Posto do Vanito. Segundo informações do radialista Marcos Brandão, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu uma propriedade rural, terminando dentro de um açude.

Moradores da região relataram o susto ao verem o veículo despencar no reservatório de água. “Tomamos um susto grande, pois quando olhamos, já estava no açude”, contou uma das testemunhas.

O veículo ficou parcialmente submerso, e ainda não há informações sobre feridos ou as causas exatas do acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A BR-364 é uma das principais rotas do estado, e acidentes no trecho reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas, principalmente em áreas rurais às margens da rodovia. Aguardamos informações oficiais sobre o estado do condutor e possíveis danos à propriedade.

