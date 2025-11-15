Acre reduz homicídios em 15,5%, mas jovens negros seguem como principais vítimas da violência

A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois homens e apreendeu uma granada de uso restrito, armas de fogo, munições, drogas e um colete balístico durante uma ação de uma guarnição do 2º Batalhão, na tarde desta sexta 14, no bairro Taquari, em Rio Branco. A ocorrência aconteceu em uma região marcada pela disputa territorial entre facções e usada como esconderijo de criminosos.

A equipe fazia patrulhamento em uma área isolada conhecida pela presença de uma facção criminosa local, quando observou um homem com volume evidente na cintura, compatível com arma de fogo. Ao notar a aproximação policial, ele se rendeu de imediato. O comandante da guarnição reconheceu o suspeito, já preso meses antes com arma de fogo e motocicleta roubada no Recanto dos Buritis.

Os militares avançaram no terreno e encontraram um segundo suspeito, que também se deitou no chão ao ver a equipe. Logo na entrada da residência usada pela dupla, havia uma espingarda calibre 36 carregada e uma caixa com sete cartuchos intactos. Com o primeiro detido, os policiais retiraram da cintura uma arma calibre 22, também municiada.

As buscas seguiram dentro do imóvel e revelaram mais material ilícito. No quarto, a equipe encontrou um colete balístico adulterado e quatro latas de tinta spray vermelha, cor usualmente usada por um grupo criminoso para pichar sinais de domínio.

Questionado, o homem admitiu que havia uma granada escondida na parte superior do quarto. Os policiais localizaram o artefato, uma granada de acionamento manual, com pino, de uso restrito, com alto potencial lesivo. Do lado de fora, dentro de uma palheira, foram encontrados 12 invólucros de skank e 12 invólucros de crack, prontos para venda, armazenados dentro de um pote vazio.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto ao material apreendido. Na unidade, consultas aos sistemas confirmaram que o segundo criminoso já possui registros por homicídio qualificado, roubo, tentativa de roubo, disparo de arma de fogo e furto. O outro, monitorado eletronicamente desde maio, cumpre pena por incêndio, crimes previstos na Lei de Armas, roubo majorado e receptação, além de responder a diversos boletins de ocorrência, totalizando condenação superior a 19 anos.

