Acre reduz homicídios em 15,5%, mas jovens negros seguem como principais vítimas da violência
Anuário do MPAC mostra que 80% das 169 vítimas em 2024 eram negras; faixa de 20 a 24 anos concentra 18% dos casos e homens representam 92% do total
O Ministério Público do Acre divulgou nesta sexta-feira (14) a 9ª edição do Anuário de Indicadores de Violência, revelando uma redução de 15,5% nos crimes violentos letais intencionais em 2024, mas mantendo o alerta sobre o perfil das vítimas: jovens negros continuam sendo as principais vítimas da violência no estado. Das 169 vítimas registradas no ano, 80% eram pessoas negras (soma de pardos e pretos), com destaque para a faixa etária de 20 a 24 anos, que responde por 18% das ocorrências.
O relatório do MPAC reforça a necessidade de políticas públicas focalizadas para proteger a população negra, que representa a grande maioria das vítimas. Homens continuam sendo a esmagadora maioria dos casos (92%), enquanto as mulheres representam 8% do total. O documento destaca a urgência de ações direcionadas à luz do Estatuto da Igualdade Racial, apontando que a vulnerabilidade de jovens negros permanece como um desafio estrutural no estado.
Perfil das vítimas em 2024
Gênero: 92% homens, 8% mulheres
Raça/cor:
-
Pardos: 71%
-
Pretos: 8%
-
Indígenas: 5%
-
Brancos: 4%
-
Não identificados: 12%
Faixa etária mais vulnerável: 20-24 anos (18% dos casos)
Evolução recente
- 2024: 169 CVLIs
- 2023: 200 CVLIs
- 2022: 20-24 anos também foi faixa mais atingida (18%)
Os números reforçam a necessidade de políticas públicas focalizadas na juventude negra, conforme determina o Estatuto da Igualdade Racial. A redução geral é positiva, mas mantém-se o desafio de enfrentar as desigualdades raciais e etárias na violência letal.
PRF apreende quase 8 kg de folha de coca em caminhão de transportadora em Cruzeiro do Sul
Produto de origem boliviana foi encontrado durante fiscalização na BR-364; motorista disse desconhecer carga irregular
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul, 7,7 quilos de folhas de coca transportadas irregularmente em um caminhão de uma empresa de logística. As folhas estavam distribuídas em 14 sacolas dentro de uma caixa de papelão, cuja embalagem indicava origem boliviana.
O veículo havia partido de Rio Branco e pernoitado no município de Tarauacá antes de seguir viagem. Questionado, o motorista declarou não saber da existência da mercadoria ilícita entre a carga.
A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na BR-364, quando a equipe da PRF abordou o caminhão e identificou a ausência de notas fiscais para parte das mercadorias. O veículo foi então conduzido à Receita Federal para conferência detalhada.
Na triagem, os agentes encontraram as sacolas contendo as folhas de coca. Após os procedimentos administrativos, o motorista e o caminhão foram liberados, enquanto o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para investigação.
Polícia Militar prende dupla de criminosos e apreende granada, armas e drogas no Taquari
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois homens e apreendeu uma granada de uso restrito, armas de fogo, munições, drogas e um colete balístico durante uma ação de uma guarnição do 2º Batalhão, na tarde desta sexta 14, no bairro Taquari, em Rio Branco. A ocorrência aconteceu em uma região marcada pela disputa territorial entre facções e usada como esconderijo de criminosos.
A equipe fazia patrulhamento em uma área isolada conhecida pela presença de uma facção criminosa local, quando observou um homem com volume evidente na cintura, compatível com arma de fogo. Ao notar a aproximação policial, ele se rendeu de imediato. O comandante da guarnição reconheceu o suspeito, já preso meses antes com arma de fogo e motocicleta roubada no Recanto dos Buritis.
Os militares avançaram no terreno e encontraram um segundo suspeito, que também se deitou no chão ao ver a equipe. Logo na entrada da residência usada pela dupla, havia uma espingarda calibre 36 carregada e uma caixa com sete cartuchos intactos. Com o primeiro detido, os policiais retiraram da cintura uma arma calibre 22, também municiada.
As buscas seguiram dentro do imóvel e revelaram mais material ilícito. No quarto, a equipe encontrou um colete balístico adulterado e quatro latas de tinta spray vermelha, cor usualmente usada por um grupo criminoso para pichar sinais de domínio.
Questionado, o homem admitiu que havia uma granada escondida na parte superior do quarto. Os policiais localizaram o artefato, uma granada de acionamento manual, com pino, de uso restrito, com alto potencial lesivo. Do lado de fora, dentro de uma palheira, foram encontrados 12 invólucros de skank e 12 invólucros de crack, prontos para venda, armazenados dentro de um pote vazio.
Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto ao material apreendido. Na unidade, consultas aos sistemas confirmaram que o segundo criminoso já possui registros por homicídio qualificado, roubo, tentativa de roubo, disparo de arma de fogo e furto. O outro, monitorado eletronicamente desde maio, cumpre pena por incêndio, crimes previstos na Lei de Armas, roubo majorado e receptação, além de responder a diversos boletins de ocorrência, totalizando condenação superior a 19 anos.
Adolescente de 13 anos sobrevivente de acidente e retorna para Sena Madureira
O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado
O adolescente Antônio Lucas, de 13 anos, único sobrevivente do grave acidente registrado em 25 de setembro, retornou a Sena Madureira na manhã desta sexta-feira, 14, após quase dois meses de tratamento intensivo em Rio Branco. O caso, que resultou na morte de dois jovens e abalou profundamente o município, ganha um novo capítulo com a volta do menino, que se tornou símbolo de força e superação.
Segundo o Yaconews, Lucas sofreu ferimentos severos, passou por diversos procedimentos médicos e precisou amputar uma das pernas devido às complicações provocadas pela colisão. Apesar do quadro considerado crítico, a equipe médica classificou sua recuperação como impressionante, destacando o empenho e a resistência demonstrados pelo adolescente ao longo de todo o processo.
O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado. De acordo com o pai, Lucas demonstrou coragem e determinação desde o início do tratamento, enfrentando cada etapa com maturidade e força admirável.
De volta ao município, ele segue agora sob os cuidados da família. Sua chegada tem emocionado vizinhos, amigos e moradores, que vêm manifestando apoio, solidariedade e esperança. O retorno do adolescente reforça o sentimento de união em Sena Madureira após a tragédia que marcou a cidade.
