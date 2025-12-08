Geral
Acre reduz em mais de 20% nº de pacientes que abandonaram tratamento de HIV
Contudo, segundo a Sesacre, número de pessoas que deixaram o acompanhamento médico para esta infecção segue acima de 300. Estimativa é que total de casos também tenha redução este ano
Por Walace Gomes
Passar por um tratamento de saúde nunca é fácil. Por isso, a redução em mais de 20% da taxa de abandono do tratamento para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um indicador comemorado por autoridades em saúde do Acre.
Contudo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), o número de pacientes que deixaram o acompanhamento médico para esta infecção segue acima de 300 pessoas.
“Até 2024, tínhamos cerca de 405 pessoas que estavam em abandono de tratamento, mas nesse ano, conseguimos cair, até o momento, para 317 pessoas, o que representa uma queda de cerca de 22%”, destacou Jozadaque Beserra, Chefe do Núcleo de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
As estratégias para que os pacientes cumpram todo o tratamento incluem campanhas com busca ativa. Além disso, a campanha Dezembro Vermelho, de mobilização nacional, foca em palestras e testes rápidos como forma de conscientizar sobre HIV e Aids, além de outras ISTs.
“Com as ações de conscientização e prevenção em todo o Estado, a ideia é fortalecer cada vez mais essa comunicação e vigilância com os pacientes, para resgatar quem interrompeu o tratamento e garantir o acompanhamento adequado”, explicou.
Beserra pontuou também que os casos de HIV reduziram em mais de 10% nos últimos três anos, e que a perspectiva é que o numero não ultrapasse aos registros de 2024, até o final do ano.
- 2023: 317 casos;
- 2024: 353 casos; e
- 2025: 283 casos (até novembro).
Nesse ano, os meses que mais registraram casos de HIV, fora, junho, com 56 registros, seguido de setembro com 28 casos, e outubro com 51 nas detecções registradas.
Quem recebe diagnóstico de HIV inicia o acompanhamento nos Serviços de Assistência Especializada (SAE) que são localizados em três municípios:
- Cruzeiro do Sul: Posto do Agricultor, no centro da cidade;
- Rio Branco: Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre); e
- Sena Madureira: Unidade Básica de Saúde Maria das Dores de Paula, no bairro do Bosque.
Aumento do uso de PrEP
Outra ferramenta utilizada além dos tratamentos é profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP). A PrEP é um método de prevenção contra o vírus que consiste em tomar medicamentos antirretrovirais para proteger o corpo, indicada sobretudo as pessoas com maior risco de exposição ao HIV, como aquelas que não usam preservativo frequentemente.
“Com as ações, a perspectiva é que não ultrapasse o número de casos [de HIV] em anos anteriores, e isso se deve a várias estratégias, uma delas é em relação à expansão da PrEP”, destacou Beserra.
A medicação é disponibilizada gratuitamente para qualquer pessoa a partir dos 15 anos, após uma consulta com profissionais que podem prescrever o medicamento. A PrEP, somada ao uso de preservativo, tem uma eficácia mundial de 95% de chances de não ocorrer infecção por ISTs.
“Fizemos várias capacitações nos municípios falando sobre a PrEP, e a importância que ela representa. A tendência é que, para os próximos anos, à medida que eu ela for disponibilizada para a população, os casos de transmissão sejam reduzidas”, afirmou o gestor.
Geral
Homem é agredido com barra de ferro após discussão em Rio Branco
Robson Silva dos Santos, de 44 anos, foi gravemente ferido após ser agredido com golpes de barra de ferro na noite desta segunda-feira (8), no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. O ataque ocorreu durante uma discussão entre a vítima e outros homens que consumiam bebida alcoólica e entorpecentes nas proximidades da caixa d’água do bairro.
Segundo a Polícia Militar, o desentendimento evoluiu para violência quando um dos envolvidos, ainda não identificado, armou-se com uma barra de ferro e passou a golpear Robson. Após o ataque, todos fugiram do local.
Mesmo machucado, Robson conseguiu correr até a área do Mercado Municipal do 6 de Agosto, onde caiu e foi localizado por uma guarnição da PM que fazia patrulhamento. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância básica.
A equipe encontrou a vítima com um corte profundo de cerca de 9 centímetros na cabeça, além de um ferimento no braço direito. Ele foi estabilizado e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sendo encaminhado posteriormente ao setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Geral
Voo da Gol arremete e retorna a Cruzeiro do Sul após mau tempo impedir pouso em Rio Branco
Aeronave Boeing 737 MAX sobrevoou a capital acreana, mas não conseguiu pousar devido às fortes chuvas e ventos; procedimento é considerado padrão de segurança na aviação.
Um avião Boeing 737 MAX, de matrícula PS-GPH, operado pela Gol Linhas Aéreas, precisou retornar a Cruzeiro do Sul após desistir do pouso em Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8). A aeronave decolou às 12h53, com previsão de chegada às 13h50 no Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
Segundo dados do FlightRadar24, o voo deveria ter partido inicialmente às 12h35, mas sofreu um atraso de aproximadamente 20 minutos. Durante a aproximação para pouso, o avião chegou a sobrevoar a região da capital, porém não realizou o procedimento e iniciou o retorno para Cruzeiro do Sul. Às 14h53, a aeronave ainda seguia em rota de volta ao ponto de origem.
Até o momento, a Gol não divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido. No entanto, Rio Branco enfrentou fortes chuvas e ventos intensos durante a tarde, condição que pode ter influenciado a decisão da tripulação.
O retorno ao aeroporto de origem, assim como arremetidas ou desvios, é um procedimento normal na aviação. Em situações de clima adverso, os comandantes optam por manobras preventivas para garantir a segurança. Isso não significa que passageiros ou tripulação tenham corrido risco, mas sim que os protocolos foram seguidos corretamente.
Geral
Imagens mostram que àrvore caiu na cabeceira da ponte no bairro Placas, em Rio Branco
A forte chuva que atinge Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8) provocou a queda de um poste de energia e a queda de uma árvore de grande porte no bairro Placas, causando interrupção no fornecimento de energia elétrica e o bloqueio total do tráfego na travessa Camboriú. Novas imagens mostram detalhes do incidente.
De acordo com relatos de moradores, o temporal foi acompanhado de rajadas de vento, o que pode ter contribuído para a queda das estruturas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a árvore caída sobre a cabeceira da ponte, impedindo completamente a passagem de veículos e pedestres na via.
Com o poste derrubado, diversas residências ficaram sem energia elétrica, o que gerou transtornos à população local. Motoristas que tentavam acessar a travessa precisaram retornar, já que o trecho ficou totalmente intransitável.
Equipes de emergência foram acionadas para a remoção da árvore e avaliação dos danos na rede elétrica. Até o momento, não há informações sobre feridos.
