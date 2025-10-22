Acre reduz dívida consolidada e melhora equilíbrio fiscal, diz Tesouro

O Estado do Acre apresentou um dos melhores desempenhos do país na redução da dívida consolidada até o quarto bimestre de 2025, de acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal, divulgado nesta terça-feira (21) pelo Tesouro Nacional. A queda foi de 9% em relação ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2024, uma das maiores reduções percentuais entre as 27 unidades da federação.

O levantamento destaca que apenas quatro estados, Rio Grande do Norte (-13%), Tocantins (-10%), Mato Grosso (-9%) e Acre (-9%), conseguiram reduzir sua dívida consolidada no período.

Outro ponto relevante do relatório é o índice de Restos a Pagar (RAP) liquidados. No Acre, o pagamento das despesas inscritas até o final de 2024 chegou a 43%, um dos menores percentuais do país. Segundo o Tesouro, esse número pode indicar dificuldade em quitar obrigações antigas, embora o resultado positivo na dívida consolidada revele o esforço do Estado em conter o endividamento e ajustar suas contas.

Na composição das despesas por função, o Acre também se destacou por destinar 24% de seu orçamento à Educação, um dos maiores percentuais do país, empatando com o Paraná e à frente de estados como Rio de Janeiro (10%) e Alagoas (11%).

Os dados fazem parte do RREO em Foco, publicação bimestral elaborada com base nas informações registradas pelos próprios estados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), gerido pelo Tesouro Nacional. O relatório analisa as receitas, despesas, investimentos, restos a pagar e dívidas públicas de todos os entes federativos.

