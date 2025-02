Acre recebeu R$ 7,6 milhões do Ministério da Saúde para assistência farmacêutica em 2024

O evento aconteceu no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), reunindo autoridades e membros da advocacia local

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Alberto Simonetti, realizou na noite desta terça-feira, 25, a cerimônia de diplomação do presidente e da vice-presidente da Seccional Acre para o triênio 2025-2027. O evento aconteceu no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), reunindo autoridades e membros da advocacia local.

Rodrigo Aiache foi reconduzido à presidência da OAB/AC, com um mandato de grande expressão. Ele ressaltou do orgulho e da gratidão pela oportunidade de representar a advocacia acreana por mais três anos.

“Estou muito honrado em poder representar a advocacia por mais três anos. É uma alegria para mim, muito grande, eu nunca imaginei que pudesse chegar tão longe. E serão três anos de muita entrega, de muita dedicação, de muito suor, tudo em homenagem à advocacia acreana, tudo em prol da causa”.

Thaís Moura, agora vice-presidente da OAB/AC, também se comprometeu a continuar o trabalho de fortalecimento da classe. “Estou assumindo essa honrosa responsabilidade frente aos advogados para que nós possamos cada vez mais lutar pela advocacia, pela cada advogada, cada advogado, pela mulher advogada, pelas prerrogativas, por toda a classe. Estamos à disposição para avançar cada vez mais com a união da classe.”

O evento também contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que destacou a importância da OAB para a consolidação da democracia no Brasil. “A OAB é uma instituição muito importante no Brasil para ajudar a assegurar a democracia. E eu tenho certeza que a maioria dos trabalhadores dessa área resolveram reconduzir o Dr. Aiache e toda a sua equipe para que eles possam continuar fazendo um belo trabalho aqui e que isso tudo resulte cada dia mais no fortalecimento da nossa democracia.”

Alberto Simonetti, presidente do CFOAB, enfatizou o trabalho significativo de Rodrigo Aiache à frente da Seccional Acre. “Ele fez um excelente trabalho reconhecido por toda a advocacia brasileira e que foi reconhecido também pela advocacia do Acre. Tenho certeza que ele continuará fazendo uma grandiosa gestão em prol da advocacia”, afirmou.

A Seccional Acre, a mais antiga do país, com 93 anos de história, continua a se modernizar e expandir seus serviços. Entre as conquistas mais recentes estão a criação de escritórios corporativos para atendimento jurídico e a inauguração de novos espaços voltados para a advocacia. Durante o mandato de Rodrigo Aiache (2022-2024), a OAB/AC viu a inauguração de 14 novos espaços, além da revitalização de espaços históricos como a Sala da OAB na Cidade da Justiça do Juruá e a Escola Superior da Advocacia em Rio Branco.

Rodrigo Aiache Cordeiro, além de sua atuação na OAB/AC, é mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Processual Civil e autor de obras relevantes, como “Princípios Constitucionais Tributários” e “Poder Econômico e Livre Concorrência”. Sua vice-presidente, Thaís Moura Barros, é professora de Direito, especialista em Tribunal do Júri e defensora dos direitos da advocacia criminal, especialmente no Tribunal do Júri.

