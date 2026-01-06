Acre recebeu R$ 643,9 milhões em emendas parlamentares da União em 2025

O estado do Acre recebeu R$ 643,9 milhões em transferências da União por meio de emendas parlamentares ao longo de 2025. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis na plataforma Tesouro Transparente. Os recursos foram repassados por meio de emendas individuais e de bancada, beneficiando órgãos estaduais e diferentes áreas consideradas estratégicas da administração pública.

Do montante total transferido, a maior parcela corresponde às emendas individuais, que somaram aproximadamente R$ 447 milhões, o equivalente a cerca de 69% do volume recebido pelo Estado. As emendas de bancada responderam por cerca de R$ 196,8 milhões do total.

Segundo os dados oficiais, a maior parte dessas transferências não se caracteriza como transferência especial, o que indica que os recursos possuem destinação específica. Em geral, os valores são vinculados a investimentos em infraestrutura, custeio de serviços públicos e ações voltadas ao fortalecimento institucional dos órgãos estaduais.

As emendas parlamentares representam uma importante fonte de financiamento para estados e municípios, contribuindo para a execução de políticas públicas e projetos que complementam o orçamento estadual.