Cotidiano

Acre recebeu R$ 643,9 milhões em emendas parlamentares da União em 2025

Publicado

6 minutos atrás

em

Maior parte dos recursos veio de emendas individuais e foi destinada a áreas estratégicas da administração estadual

Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real • Marcello Casal JrAgência Brasil

O estado do Acre recebeu R$ 643,9 milhões em transferências da União por meio de emendas parlamentares ao longo de 2025. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis na plataforma Tesouro Transparente. Os recursos foram repassados por meio de emendas individuais e de bancada, beneficiando órgãos estaduais e diferentes áreas consideradas estratégicas da administração pública.

Do montante total transferido, a maior parcela corresponde às emendas individuais, que somaram aproximadamente R$ 447 milhões, o equivalente a cerca de 69% do volume recebido pelo Estado. As emendas de bancada responderam por cerca de R$ 196,8 milhões do total.

Segundo os dados oficiais, a maior parte dessas transferências não se caracteriza como transferência especial, o que indica que os recursos possuem destinação específica. Em geral, os valores são vinculados a investimentos em infraestrutura, custeio de serviços públicos e ações voltadas ao fortalecimento institucional dos órgãos estaduais.

As emendas parlamentares representam uma importante fonte de financiamento para estados e municípios, contribuindo para a execução de políticas públicas e projetos que complementam o orçamento estadual.

Cotidiano

Matrículas abertas para a EJA no Acre; prazo vai até 06 de fevereiro

Publicado

9 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Segue aberto até o dia 6 de fevereiro de 2026 o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual de ensino do Acre. A inscrição teve início em 15 de dezembro de 2025 e é destinada a pessoas que não concluíram os estudos na idade regular.

A oferta contempla turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), a idade mínima exigida é de 15 anos para ingresso no Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio.

Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam. A orientação é que o público procure a escola estadual mais próxima para obter informações sobre vagas, turnos e procedimentos específicos.

A Educação de Jovens e Adultos é uma alternativa voltada à garantia do direito à educação para quem precisou interromper a trajetória escolar, possibilitando a retomada dos estudos e a conclusão da formação básica.

Cotidiano

Acre lidera queda no preço do etanol no país, aponta ANP

Publicado

12 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Valor médio do combustível recuou 12,35% no estado, mas ainda figura entre os mais caros do Brasil

O Acre registrou a maior redução percentual no preço do etanol hidratado em todo o país na semana encerrada em 3 de janeiro, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com o levantamento, o valor médio do combustível no estado caiu 12,35%, passando a R$ 5,25 o litro.

Apesar da queda expressiva, o Acre ainda aparece entre as unidades da federação com os preços mais elevados do etanol. O maior valor registrado em um posto no período foi de R$ 6,08, também no território acreano.

No cenário nacional, os preços do etanol apresentaram comportamento variado. Houve aumento em 15 estados, queda em quatro e no Distrito Federal, estabilidade em seis unidades da federação, enquanto no Amapá não houve medição. A maior alta semanal foi observada no Tocantins, onde o combustível subiu 3,92%, alcançando R$ 5,04 o litro.

A média nacional do etanol teve leve elevação de 0,22%, chegando a R$ 4,49 por litro. Em São Paulo, principal produtor e consumidor do biocombustível no país, o preço permaneceu estável em R$ 4,28. O menor preço médio estadual foi registrado em Mato Grosso do Sul, a R$ 4,00, enquanto o maior ficou com o Amazonas, onde o litro do etanol foi vendido, em média, a R$ 5,49.

Cotidiano

Chuvas agravam estado crítico de rodovia que abastece o Departamento de Pando, em Cobija

Publicado

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Trecho da via 'Troncal em Pando' tem sido afetado por chuvas intensas; empresas reclamam da falta de intervenção da administração de estradas

Transportadores relatam aumento de riscos e atrasos na entrega; falta de intervenção da administração de estradas preocupa setor. Foto: captada 

A estrada conhecida como ‘Troncal em Pando’, principal via de abastecimento do departamento de Pando, que tem como capital Cobija, encontra-se em estado crítico, dificultando o transporte de cargas para o comércio local. Segundo relatos de transportadores e usuários, as fortes chuvas dos últimos dias agravaram as condições da rodovia, aumentando os riscos de acidentes e atrasos na entrega de mercadorias.

Apesar da situação, a Administradora Boliviana de Estradas (ABC) ainda não chegou ao trecho mais crítico para realizar intervenções ou prestar socorro, o que tem gerado preocupação entre empresas de transporte intermunicipal.

Segundo relatos de transportadores e usuários, o trecho já crítico se tornou ainda mais perigoso, elevando os riscos de acidentes e causando atrasos significativos na entrega de mercadorias para o comércio local. Foto: captada 

A ausência de manutenção urgente coloca em risco a segurança de passageiros e a continuidade do abastecimento na região, que depende quase integralmente dessa via que abastece boa parte de Cobija, capital do Departamento de Pando.

A falta de manutenção imediata ameaça a segurança de passageiros e a logística de produtos essenciais na região fronteiriça. Foto: captada 

Veja vídeo com TVU Pando:

