Acre

Acre recebeu 828 pedidos de refúgio em 2025, aponta Ministério da Justiça

Publicado

5 minutos atrás

em

Assis Brasil concentra a maior parte dos pedidos, segundo dados do Sistema Nacional de Refúgio

Imagem ilustrativa

Dados oficiais do Sistema Nacional de Refúgio (Sisconare) revelam que o Acre recebeu 828 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em 2025. As informações constam em painel do Ministério da Justiça e traçam o perfil dos solicitantes no estado, com destaque para a predominância de venezuelanos e a concentração dos pedidos em municípios de fronteira.

Entre as nacionalidades, a Venezuela lidera com 449 solicitações, seguida por Colômbia (190), Cuba (71), Peru (29), Equador (26) e Haiti (24). O levantamento também aponta pedidos de cidadãos de outros países, como Arábia Saudita, Argélia, Paquistão, Sudão, Senegal e República Dominicana, entre outros.

No recorte municipal, Assis Brasil aparece como principal porta de entrada, com 681 solicitações, seguido por Epitaciolândia, com 111 pedidos. Juntos, os dois municípios concentram a maior parte das demandas registradas no estado. Rio Branco contabilizou 11 solicitações, enquanto Cruzeiro do Sul, Acrelândia e outros municípios tiveram registros pontuais.

A distribuição por sexo também chama atenção. Os homens representam 65,34% dos pedidos, com 541 solicitações, enquanto as mulheres correspondem a 34,66%, totalizando 287 pedidos.

Os dados integram o painel do Comitê Nacional para os Refugiados (CGConare), vinculado ao Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra). A plataforma permite a filtragem por ano, estado, município, país de origem e sexo, servindo como base para o planejamento de políticas públicas e para o acompanhamento da evolução dos fluxos migratórios com necessidade de proteção humanitária no Brasil.

Comentários

Acre

Protetora cuida de 128 gatos resgatados em Rio Branco com ajuda do filho e doações esporádicas

Publicado

2 minutos atrás

em

3 de janeiro de 2026

Por

Francisca Martins, 51 anos, destina toda sua renda de faxinas aos animais, mas enfrenta falta de ração, dívidas veterinárias e dificuldade para adoção por causa da idade e dos problemas de saúde dos felinos

Apesar da enorme responsabilidade, Francisca conta com ajuda fixa de duas pessoas, que doam 25kg de ração uma vez por mês. “Quando aperta, eu peço ajuda em grupos. Não por mim, mas por eles”. Foto: captada 

Em meio a uma rotina exaustiva, a protetora independente de animais Francisca Martins, de 51 anos, cuida atualmente de 128 gatos resgatados de situações de abandono, maus-tratos e doenças em Rio Branco. A maioria dos felinos é idosa e tem problemas de saúde crônicos, o que dificulta a adoção e aumenta os custos com alimentação especial, medicamentos e consultas veterinárias.

Francisca mora de aluguel com o filho, de 26 anos, que ajuda nos cuidados, e sobrevive com a renda de diárias de faxina — praticamente toda destinada aos animais. A cada três dias, os gatos consomem cerca de 30 kg de ração, além de sachês e produtos de limpeza. Ela conta com doações esporádicas de duas pessoas e pede ajuda em grupos quando “aperta”, mas acumula dívidas em clínicas veterinárias. O único suporte regular vem do hospital veterinário da Ufac.

A protetora, que começou os resgates em 2018 após lidar com depressão, diz que os animais são sua motivação para seguir. “Eles me dão força todos os dias para levantar da cama”, afirma. Ela critica a falta de políticas públicas para proteção animal e o hábito de pessoas que a procuram apenas para “transferir o problema” do abandono. Mesmo com as dificuldades, segue resgatando, reabilitando e buscando adoções responsáveis para os felinos, cujos nomes conhece um a um.

Quem puder contribuir com doações ou ajudar de alguma forma esses animais resgatados, pode doar diretamente para a protetora, por meio do PIX 68981002587 ou pelo telefone de Francisca (68)99230-0553. Foto: captada 

Comentários

Acre

Três crianças de 2, 4 anos e bebê de 7 meses sofrem maus-tratos e negligência em Xapuri, denuncia família

Publicado

48 minutos atrás

em

3 de janeiro de 2026

Por

Bebê está internada com desnutrição severa e enterocolite necrosante; Conselho Tutelar foi acionado várias vezes, mas família alega inação. Caso foi levado ao MPAC

Segundo Aparecida, tia, mesmo morando próxima ao sobrinho, a família não consegue ajudar de forma mais efetiva, já que o contato é proibido. Foto: capada 

Uma grave denúncia de maus-tratos e negligência envolvendo três crianças — de 2 anos, 4 anos e uma bebê de apenas 7 meses — foi divulgada neste sábado (3) em Xapuri. Segundo familiares, as crianças são vítimas da própria mãe, que estaria negando alimentação adequada, higiene e cuidados básicos. A bebê de 7 meses está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, com diagnóstico de desnutrição severa e enterocolite necrosante, doença grave que pode levar à morte.

De acordo com Jaqueline Pereira, tia paterna da bebê, a família já fez diversas denúncias ao Conselho Tutelar, sem resultado. “Já denunciamos para o Conselho não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes. Nunca resolveram nada”, afirmou. Ela relatou que a criança chegou a ser queimada com café e apresentava lesões pelo corpo. Em áudio enviado à imprensa, uma pediatra que atendeu a bebê no Pronto-Socorro afirmou que a criança “pode morrer a qualquer momento” devido ao quadro de desnutrição.

A tia paterna da criança mais velha, de 4 anos, Maria Aparecida de Souza, buscou o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), para denunciar os supostos maus-tratos sofridos pelas crianças. Foto: captada 

Denúncia ao Ministério Público

A tia da criança de 4 anos, Maria Aparecida de Souza, procurou o Ministério Público do Acre (MPAC) para formalizar a denúncia, alegando que o Conselho Tutelar não tomou providências efetivas. Ela descreveu um ambiente de violência e negligência, com a mãe das crianças envolvida em consumo de álcool e deixando os filhos sem supervisão. Até o momento, não há informação sobre medidas protetivas ou apuração formal por parte das autoridades locais.

Questionado sobre as medidas a serem tomadas para as outras duas crianças, o Conselho disse que estão sendo tomadas as mesmas providências. Foto: captada 

Posicionamento do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Xapuri se manifestou neste sábado (3) sobre a denúncia de maus-tratos a três crianças — de 2, 4 anos e uma bebê de 7 meses — alegando que medidas já foram tomadas e que o caso será encaminhado ao Ministério Público na segunda-feira (5). Segundo o colegiado, a bebê de 7 meses foi entregue ao pai com a orientação expressa de não devolvê-la à mãe, e a criança seguiu para tratamento médico em Rio Branco.

“As medidas já estão sendo tomadas sim. Em primeiro momento foi notificado o pai, e o que foi passado para o pai é que não devolvesse, de jeito nenhum, essa criança para a mãe, que fosse logo cuidar da saúde da criança”, afirmou o órgão. Sobre as outras duas crianças, o Conselho garantiu que “com certeza” serão adotadas as mesmas providências.

 

A situação, segundo Jaqueline, tia paterna da neném, se agravou ainda mais quando a família descobriu que a neném foi queimada com café. Foto: captada 

O colegiado rebateu a acusação de omissão, explicando que denúncias anteriores foram verificadas, mas a mãe estava em casa cuidando das crianças no momento da visita. Quanto ao grave quadro da bebê, disseram ter tomado conhecimento apenas no hospital, já que não houve comunicação prévia da família. Na segunda-feira, uma Notícia de Fato será enviada ao MPAC com fotos e demais elementos do caso.

Tia informou que a neném foi diagnosticada com Enterocolite Necrosante (ECN). Uma doença séria e grave que causa inflamação e morte (necrose) do tecido intestinal, que afeta principalmente recém-nascidos prematuros ou doentes. Foto: cedida

Comentários

Acre

Jornalista acreano internado aguarda cirurgia e mobiliza campanha por doações de sangue

Publicado

52 minutos atrás

em

3 de janeiro de 2026

Por

O jornalista e repórter cinematográfico Jailson da Silva Fernandes, profissional com atuação reconhecida na imprensa acreana, está internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde aguarda a realização de uma cirurgia de emergência.

Diante da gravidade do quadro, familiares e colegas de profissão iniciaram uma mobilização para reforçar o estoque de sangue necessário ao procedimento.

De acordo com informações repassadas por pessoas próximas, Jailson precisa de doações com urgência, sendo aceitos todos os tipos sanguíneos. As doações devem ser realizadas no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), na capital.

No momento da coleta, o doador deve informar que o sangue será destinado a Jailson da Silva Fernandes.

Ao longo da carreira, Jailson atuou na cobertura de acontecimentos relevantes no estado, sempre nos bastidores da notícia. Agora, amigos, familiares e profissionais da comunicação se unem em uma corrente solidária para garantir as condições necessárias à cirurgia e à continuidade do tratamento médico.

Além de auxiliar diretamente no atendimento ao jornalista, as doações também fortalecem o banco de sangue estadual, fundamental para atendimentos de urgência e emergência em todo o Acre.
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O doador deve apresentar documento oficial com foto, estar alimentado e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação. O Hemoacre funciona em horário estendido, facilitando o acesso da população.

A mobilização segue ativa, e a expectativa é de que, com o apoio da comunidade, o estoque necessário seja alcançado nos próximos dias.

Comentários

