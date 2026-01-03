Acre recebeu 828 pedidos de refúgio em 2025, aponta Ministério da Justiça

Bebê está internada com desnutrição severa e enterocolite necrosante; Conselho Tutelar foi acionado várias vezes, mas família alega inação. Caso foi levado ao MPAC

Uma grave denúncia de maus-tratos e negligência envolvendo três crianças — de 2 anos, 4 anos e uma bebê de apenas 7 meses — foi divulgada neste sábado (3) em Xapuri. Segundo familiares, as crianças são vítimas da própria mãe, que estaria negando alimentação adequada, higiene e cuidados básicos. A bebê de 7 meses está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, com diagnóstico de desnutrição severa e enterocolite necrosante, doença grave que pode levar à morte.

De acordo com Jaqueline Pereira, tia paterna da bebê, a família já fez diversas denúncias ao Conselho Tutelar, sem resultado. “Já denunciamos para o Conselho não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes. Nunca resolveram nada”, afirmou. Ela relatou que a criança chegou a ser queimada com café e apresentava lesões pelo corpo. Em áudio enviado à imprensa, uma pediatra que atendeu a bebê no Pronto-Socorro afirmou que a criança “pode morrer a qualquer momento” devido ao quadro de desnutrição.

Denúncia ao Ministério Público

A tia da criança de 4 anos, Maria Aparecida de Souza, procurou o Ministério Público do Acre (MPAC) para formalizar a denúncia, alegando que o Conselho Tutelar não tomou providências efetivas. Ela descreveu um ambiente de violência e negligência, com a mãe das crianças envolvida em consumo de álcool e deixando os filhos sem supervisão. Até o momento, não há informação sobre medidas protetivas ou apuração formal por parte das autoridades locais.

Posicionamento do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Xapuri se manifestou neste sábado (3) sobre a denúncia de maus-tratos a três crianças — de 2, 4 anos e uma bebê de 7 meses — alegando que medidas já foram tomadas e que o caso será encaminhado ao Ministério Público na segunda-feira (5). Segundo o colegiado, a bebê de 7 meses foi entregue ao pai com a orientação expressa de não devolvê-la à mãe, e a criança seguiu para tratamento médico em Rio Branco.

“As medidas já estão sendo tomadas sim. Em primeiro momento foi notificado o pai, e o que foi passado para o pai é que não devolvesse, de jeito nenhum, essa criança para a mãe, que fosse logo cuidar da saúde da criança”, afirmou o órgão. Sobre as outras duas crianças, o Conselho garantiu que “com certeza” serão adotadas as mesmas providências.

O colegiado rebateu a acusação de omissão, explicando que denúncias anteriores foram verificadas, mas a mãe estava em casa cuidando das crianças no momento da visita. Quanto ao grave quadro da bebê, disseram ter tomado conhecimento apenas no hospital, já que não houve comunicação prévia da família. Na segunda-feira, uma Notícia de Fato será enviada ao MPAC com fotos e demais elementos do caso.

