Acre receberá R$ 8,4 milhões para vigilância em Saúde após atualização

O Acre terá um reforço de R$ 8.485.548,98 no financiamento das ações de Vigilância em Saúde em 2025, conforme a Portaria nº 8.728, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (19). Os valores foram recalculados com base na nova estimativa populacional do IBGE e passam a compor o Piso Fixo de Vigilância em Saúde destinado ao estado e aos seus 22 municípios.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ficará com R$ 1.432.799,94, quantia usada para coordenar e complementar ações estaduais de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. O maior repasse municipal será para Rio Branco, que receberá R$ 3.501.777,77.

Em seguida aparecem municípios como Cruzeiro do Sul, com R$ 567.975,64, e Sena Madureira, com R$ 474.243,77. Feijó receberá R$ 363.635,08, valor significativo para um município cuja logística de vigilância depende de longos deslocamentos fluviais e rodoviários.

Tarauacá terá R$ 251.401,92, enquanto Brasiléia, porta de entrada da fronteira com a Bolívia, onde a vigilância sanitária costuma ser intensificada, contará com R$ 154.574,13. Municípios de pequeno porte, como Assis Brasil (R$ 46.439,76), Jordão (R$ 53.077,08) e Santa Rosa do Purus (R$ 81.263,30), recebem valores menores.

O repasse será mensal, dividido em doze parcelas proporcionais, e ficará sob responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde, que fará as transferências diretamente aos fundos estaduais e municipais. O valor total engloba desde municípios médios, como Plácido de Castro (R$ 209.065,31) e Xapuri (R$ 110.577,70), até localidades com desafios peculiares, como Porto Walter (R$ 69.395,92) e Marechal Thaumaturgo (R$ 109.480,40), onde a vigilância depende quase inteiramente de deslocamento aéreo.

