Acre

Acre receberá R$ 8,4 milhões para vigilância em Saúde após atualização

Publicado

4 minutos atrás

em

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Acre terá um reforço de R$ 8.485.548,98 no financiamento das ações de Vigilância em Saúde em 2025, conforme a Portaria nº 8.728, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (19). Os valores foram recalculados com base na nova estimativa populacional do IBGE e passam a compor o Piso Fixo de Vigilância em Saúde destinado ao estado e aos seus 22 municípios.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ficará com R$ 1.432.799,94, quantia usada para coordenar e complementar ações estaduais de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. O maior repasse municipal será para Rio Branco, que receberá R$ 3.501.777,77.

Em seguida aparecem municípios como Cruzeiro do Sul, com R$ 567.975,64, e Sena Madureira, com R$ 474.243,77. Feijó receberá R$ 363.635,08, valor significativo para um município cuja logística de vigilância depende de longos deslocamentos fluviais e rodoviários.

Tarauacá terá R$ 251.401,92, enquanto Brasiléia, porta de entrada da fronteira com a Bolívia, onde a vigilância sanitária costuma ser intensificada, contará com R$ 154.574,13. Municípios de pequeno porte, como Assis Brasil (R$ 46.439,76), Jordão (R$ 53.077,08) e Santa Rosa do Purus (R$ 81.263,30), recebem valores menores.

O repasse será mensal, dividido em doze parcelas proporcionais, e ficará sob responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde, que fará as transferências diretamente aos fundos estaduais e municipais. O valor total engloba desde municípios médios, como Plácido de Castro (R$ 209.065,31) e Xapuri (R$ 110.577,70), até localidades com desafios peculiares, como Porto Walter (R$ 69.395,92) e Marechal Thaumaturgo (R$ 109.480,40), onde a vigilância depende quase inteiramente de deslocamento aéreo.

Acre

VÍDEO: Carro pega fogo após possível pane elétrica em frente à Vigilância em Saúde em Rio Branco

Publicado

12 horas atrás

em

18 de novembro de 2025

Por

Fiat Pálio teve a parte frontal destruída; bombeiros agiram rápido e evitaram que as chamas consumissem todo o veículo.

Um Fiat Pálio vermelho ficou parcialmente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (18), possivelmente devido a uma pane elétrica no motor. O caso ocorreu na Rua Coronel José Galdino, em frente à Diretoria de Vigilância em Saúde, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, a condutora havia acabado de estacionar para iniciar o expediente quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do veículo. Em poucos instantes, as chamas se espalharam pelo motor.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegou rapidamente ao local. Ao encontrarem o carro com o motor já tomado pelo fogo, os militares atuaram para conter as chamas e impedir que se alastrassem para todo o automóvel.

Após o controle do incêndio, o veículo foi removido por um guincho. Não houve feridos.

 

 

Acre

Brasiléia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028

Publicado

12 horas atrás

em

18 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta terça-feira (18), o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028, reunindo estudantes, representantes de escolas, membros da sociedade civil, lideranças comunitárias e instituições parceiras.

Estiveram presentes o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo; a secretária municipal de Educação, Raísa Dias; a secretária de Assistência Social, Duly Guimarães; o coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Joana Bandeira; e a presidente do Conselho Tutelar, Maria Alcilene da Costa.

Brasiléia é o único município da Regional Alto Acre a possuir o Selo Unicef, um reconhecimento que reforça o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos, o bem-estar e o desenvolvimento integral de crianças e jovens.

A gestão segue empenhada em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. E que nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.

O coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício, ressaltou o protagonismo de Brasiléia na Regional Alto Acre:
“Brasiléia tem se destacado pelo compromisso com as políticas públicas para a infância. Ser o único município da região com o Selo Unicef demonstra seriedade, planejamento e envolvimento de toda a rede.”

A articuladora municipal do Selo Unicef, Adriana Hassem, reforçou o compromisso da gestão e a responsabilidade de Brasiléia em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem.

“O fato de Brasiléia ser o único município do Alto Acre a ter conquistado o Selo Unicef traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Nosso trabalho é contínuo, dedicado e pautado no compromisso da gestão em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. Estamos empenhados para que, nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.”

Acre

Estudante paralímpica emociona 37ª sessão da Câmara de Brasileia com relato de superação pelo esporte

Publicado

13 horas atrás

em

18 de novembro de 2025

Por

Maria Clara emocionou plenário ao relatar trajetória no esporte; estudante defendeu importância do esporte como ferramenta de inclusão e superação

A estudante Maria Clara, atleta paralímpica que representou os alunos com deficiência da rede públicafoi recebida pelo presidente Marquinhos Tibúcio (PP) na casa legislativa. Foto: cedida

A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira (18), 37ª sessão ordinária especial com a presença da estudante Maria Clara, de 11 anos, atleta paralímpica que representou os alunos com deficiência da rede pública em tribuna da casa legislativa. A jovem, que participou dos Jogos Paralímpicos 2025, emocionou o plenário ao relatar sua trajetória no esporte, destacando a importância das atividades esportivas como instrumento de inclusão, superação e cidadania.

Em discurso que comoveu os presentes, Maria Clara compartilhou sua experiência pessoal no esporte paralímpico, destacando como a prática esportiva tem sido essencial em seu processo de desenvolvimento e inclusão social. Foto: cedida 

A casa legislativa aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os alunos que participaram do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, reconhecendo publicamente o esforço, dedicação e talento de cada um dos jovens atletas. A sessão reforçou o compromisso da Câmara Municipal com políticas de inclusão e valorização do esporte paralímpico no município.

A sessão especial serviu para reconhecer não apenas sua trajetória, mas também o esforço e dedicação de todos os estudantes que participaram do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 no município. Foto: captada 

No último dia 04, o município de Brasiléia foi palco do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma grande celebração do esporte, da inclusão e da superação. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer ( SEEL), do Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Educação.
O festival reuniu atletas, estudantes e a comunidade em um dia repleto de emoção e aprendizado, com a prática de modalidades como goalball, vôlei sentado, atletismo e bocha — esportes que valorizam a diversidade e promovem a participação de pessoas com deficiência nas atividades esportivas.
Mais do que uma competição, o evento teve como objetivo estimular a inclusão social, revelar novos talentos e difundir os valores do esporte paralímpico, como respeito, trabalho em equipe e superação de limites.
A Prefeitura de Brasiléia reforça o compromisso de continuar apoiando ações que fortalecem o esporte e garantem oportunidades iguais para todos, em parceria com o Governo do Estado e demais instituições envolvidas.

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma grande celebração do esporte, da inclusão e da superação.

