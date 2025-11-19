Acre
Acre receberá R$ 8,4 milhões para vigilância em Saúde após atualização
O Acre terá um reforço de R$ 8.485.548,98 no financiamento das ações de Vigilância em Saúde em 2025, conforme a Portaria nº 8.728, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (19). Os valores foram recalculados com base na nova estimativa populacional do IBGE e passam a compor o Piso Fixo de Vigilância em Saúde destinado ao estado e aos seus 22 municípios.
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ficará com R$ 1.432.799,94, quantia usada para coordenar e complementar ações estaduais de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. O maior repasse municipal será para Rio Branco, que receberá R$ 3.501.777,77.
Em seguida aparecem municípios como Cruzeiro do Sul, com R$ 567.975,64, e Sena Madureira, com R$ 474.243,77. Feijó receberá R$ 363.635,08, valor significativo para um município cuja logística de vigilância depende de longos deslocamentos fluviais e rodoviários.
Tarauacá terá R$ 251.401,92, enquanto Brasiléia, porta de entrada da fronteira com a Bolívia, onde a vigilância sanitária costuma ser intensificada, contará com R$ 154.574,13. Municípios de pequeno porte, como Assis Brasil (R$ 46.439,76), Jordão (R$ 53.077,08) e Santa Rosa do Purus (R$ 81.263,30), recebem valores menores.
O repasse será mensal, dividido em doze parcelas proporcionais, e ficará sob responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde, que fará as transferências diretamente aos fundos estaduais e municipais. O valor total engloba desde municípios médios, como Plácido de Castro (R$ 209.065,31) e Xapuri (R$ 110.577,70), até localidades com desafios peculiares, como Porto Walter (R$ 69.395,92) e Marechal Thaumaturgo (R$ 109.480,40), onde a vigilância depende quase inteiramente de deslocamento aéreo.
Acre
VÍDEO: Carro pega fogo após possível pane elétrica em frente à Vigilância em Saúde em Rio Branco
Fiat Pálio teve a parte frontal destruída; bombeiros agiram rápido e evitaram que as chamas consumissem todo o veículo.
Um Fiat Pálio vermelho ficou parcialmente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (18), possivelmente devido a uma pane elétrica no motor. O caso ocorreu na Rua Coronel José Galdino, em frente à Diretoria de Vigilância em Saúde, no bairro Bosque, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a condutora havia acabado de estacionar para iniciar o expediente quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do veículo. Em poucos instantes, as chamas se espalharam pelo motor.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegou rapidamente ao local. Ao encontrarem o carro com o motor já tomado pelo fogo, os militares atuaram para conter as chamas e impedir que se alastrassem para todo o automóvel.
Após o controle do incêndio, o veículo foi removido por um guincho. Não houve feridos.
Acre
Brasiléia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta terça-feira (18), o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028, reunindo estudantes, representantes de escolas, membros da sociedade civil, lideranças comunitárias e instituições parceiras.
Estiveram presentes o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo; a secretária municipal de Educação, Raísa Dias; a secretária de Assistência Social, Duly Guimarães; o coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Joana Bandeira; e a presidente do Conselho Tutelar, Maria Alcilene da Costa.
Brasiléia é o único município da Regional Alto Acre a possuir o Selo Unicef, um reconhecimento que reforça o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos, o bem-estar e o desenvolvimento integral de crianças e jovens.
A gestão segue empenhada em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. E que nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.
O coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício, ressaltou o protagonismo de Brasiléia na Regional Alto Acre:
“Brasiléia tem se destacado pelo compromisso com as políticas públicas para a infância. Ser o único município da região com o Selo Unicef demonstra seriedade, planejamento e envolvimento de toda a rede.”
A articuladora municipal do Selo Unicef, Adriana Hassem, reforçou o compromisso da gestão e a responsabilidade de Brasiléia em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem.
“O fato de Brasiléia ser o único município do Alto Acre a ter conquistado o Selo Unicef traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Nosso trabalho é contínuo, dedicado e pautado no compromisso da gestão em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. Estamos empenhados para que, nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.”
Acre
Estudante paralímpica emociona 37ª sessão da Câmara de Brasileia com relato de superação pelo esporte
Maria Clara emocionou plenário ao relatar trajetória no esporte; estudante defendeu importância do esporte como ferramenta de inclusão e superação
A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira (18), 37ª sessão ordinária especial com a presença da estudante Maria Clara, de 11 anos, atleta paralímpica que representou os alunos com deficiência da rede pública em tribuna da casa legislativa. A jovem, que participou dos Jogos Paralímpicos 2025, emocionou o plenário ao relatar sua trajetória no esporte, destacando a importância das atividades esportivas como instrumento de inclusão, superação e cidadania.
A casa legislativa aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os alunos que participaram do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, reconhecendo publicamente o esforço, dedicação e talento de cada um dos jovens atletas. A sessão reforçou o compromisso da Câmara Municipal com políticas de inclusão e valorização do esporte paralímpico no município.
