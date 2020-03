O aporte é fruto de negociações das bancadas federais com o governo. A verba será transferida em quatro parcelas mensais.

O governo do Acre ficará com o maior montante, R$ 304 milhões. Já os R$ 42,8 milhões restantes serão repassados aos municípios para ações básicas de contenção ao novo vírus, que já infectou pelo menos 23 pessoas no estado desde a chegada da epidemia por aqui, há 11 dias. A verba será transferida em quatro parcelas mensais.

No Acre, o anúncio foi feito no final da tarde desta quinta-feira (26), pelo senador Marcio Bittar (MDB). O aporte é fruto de negociações das bancadas federais com o governo.

“Importante ressaltar que a utilização desses R$ 16 bilhões de recursos do FPE e FPM proporciona distribuição equânime dos recursos, tendo em vista a distribuição percentual equilibrada a estados e regiões, que obedecem a critérios que consideram renda, população e outras variáveis técnicas”, disse Bittar.

Os recursos podem ser uados para a aquisição de equipamentos, construção de obras, contratação de profissionais, entre outras estratégias de combate ao coronavírus, que já matou mais de 70 pessoas no Brasil.

