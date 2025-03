Acre receberá R$ 21 milhões para combater incêndios florestais

O primeiro fim de semana do outono será de tempo quente em todo o Acre, com predomínio de sol e nuvens, além de chuvas pontuais em algumas regiões. Apesar da presença de pancadas isoladas, a previsão indica que não há risco de eventos extremos, como enchentes ou tempestades de grande impacto.

De acordo com a meteorologia, os ventos sopram fracos, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste. No leste e sul do estado, incluindo Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, há menor probabilidade de chuvas fortes, enquanto no centro e oeste do Acre, abrangendo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as chances de precipitações intensas são um pouco maiores. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Temperaturas no estado

As mínimas no Acre variam entre 22ºC e 25ºC, enquanto as máximas podem chegar a 34ºC em algumas cidades. Confira a previsão para as principais regiões:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 32ºC e 34ºC;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23ºC e 25ºC, máximas entre 32ºC e 34ºC;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23ºC e 25ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23ºC e 25ºC, máximas entre 31ºC e 33ºC.

Apesar do calor e da umidade, não há previsão de grandes enchentes ou fenômenos climáticos alarmantes no Acre nos próximos meses. A expectativa é que o outono apresente chuvas dentro da normalidade, com eventuais períodos de precipitação abaixo da média.