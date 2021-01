O Acre recebeu na quarta-feira, 13, o primeiro paciente com Covid-19 vindo do Amazonas. Sensibilizado com a situação enfrentada pelo estado vizinho, o governador Gladson Cameli autorizou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a dar o suporte necessário a fim de preservar vidas. Enviado por meio de transporte aéreo pelo governo do Amazonas, o paciente foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), em Rio Branco. O paciente é do município de Tabatinga, interior do estado amazonense.

“Me sensibilizo com o povo amazonense que passa por um momento muito difícil por conta da pandemia da Covid-19. O governo do Estado do Acre está solidário ao governador Wilson Lima e a toda equipe governamental do Amazonas. Já sinalizamos, inclusive, a abertura de 10 novos leitos de UTI no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, para atender também casos graves de pacientes com coronavírus vindos do Amazonas, sem prejudicar o atendimento da população acreana acometida pela doença”, enfatizou o chefe de Estado, em pronunciamento nas redes sociais.

Para o secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene, o momento é de solidariedade. “Conforme determinação do nosso governador, estamos em contato com o estado do Amazonas para prestar auxílio neste momento em que a solidariedade é fundamental para salvar vidas”, pontua.

O Acre está devidamente abastecido com oxigênio, pois as principais unidades de Saúde do estado que fazem atendimento de pacientes Covid-19 contam com sistemas de geradores de gases autônomos, ou seja, o oxigênio é gerado na própria unidade. As unidades menores são atendidas com oxigênio em cilindros, mas o consumo está dentro do planejado.

