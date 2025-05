Acre recebe maior entrega de maquinários agrícolas do governo federal

A Superintendência do Ministério da Agricultura no Acre – MAPA entregou a nesta sexta-feira (16), em Rio Branco, 32 máquinas pesadas a 18 prefeituras do estado. A iniciativa contou com emendas dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Alan Rick (UB), no contexto do programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq). Este foi o maior evento de entrega de máquinas da história do Governo Federal no Acre.

O senador Sérgio Petecao falou que tem trabalhado para reforçar a autonomia dos prefeitos no interior. “Me sinto um parlamentar municipalista. Eu faço de tudo para ajudar aos municípios, porque as pessoas moram nos municípios. Quem sabe o que Porto Walter precisa? É o prefeito que sabe. O importante é que os municípios sejam beneficiados”,

O senador Alan Rick destacou que a composição das entregas foram feitas de acordo com a solicitação dos gestores nos municípios. “Os prefeitos solicitam e nós vamos atendendo. Essa é uma primeira entrega, outras virão e outros municípios serão contemplados. Do meu mandato aqui são quase R$ 5 milhões investidos”, falou.

Paulo Trindade, superintendente do MAPA no Acre, disse que os equipamentos serão colocados à disposição dos prefeitos ainda nesta sexta-feira (16). Ele chamou a atenção para a fiscalização do Governo Federal durante o uso das máquinas, mesmo após a entrega. “É de imediato, inclusive algumas prefeituras já vão realizar a retirada deles hoje. Vou tirar da responsabilidade do nosso CNPJ, do meu CPF como ordenador de despesa, e vou realizar a doação para as prefeituras, mas também acompanhar se esses equipamentos de fato vão ser utilizados na ponta, porque é um dos problemas que a gente encontra. Eu não quero o desvio de finalidade. Tem que ser utilizado no agronegócio, na agricultura, porque assim a gente fomenta e cresce mais o nosso setor produtivo”, pontuou.

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, disse que o maquinário chega em boa hora, na véspera dos trabalhos do verão. “Nós vamos ter uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira. Vai ser muito útil, principalmente agora nesse período do verão, onde fazemos trabalhos tanto na cidade como também nos ramais”, afirmou.

