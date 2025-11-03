Extra
Acre recebe edição do programa Exporta Mais Amazônia com foco nos cafés robustas da região
Evento da ApexBrasil reúne produtores, especialistas e compradores internacionais em Rio Branco
O programa Exporta Mais Amazônia, promovido pela ApexBrasil, realizou nesta segunda-feira (3), em Rio Branco, mais uma edição voltada à valorização dos cafés produzidos na Amazônia, com destaque para os robustas do Acre.
O evento contou com uma sessão de cupping — degustação técnica internacional — no Restaurante Mata Nativa, onde especialistas analisaram os atributos sensoriais dos cafés locais, etapa fundamental para abrir portas em novos mercados e atrair compradores globais.
Durante o encontro, a presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), Carmen Lúcia “Ucha”, destacou o potencial dos cafés acreanos.
“Os robustas do Acre entregam perfis sensoriais únicos, encantadores e impactantes. Esses são os cafés especiais do Brasil”, afirmou.
O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, celebrou os avanços da cafeicultura na região do Juruá, que superou 10 mil sacas colhidas em 2025, com previsão de ultrapassar 25 mil sacas nos próximos ciclos.
“Estamos construindo um novo caminho. Esse evento mostra o potencial do nosso café para o mercado internacional”, disse.
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o papel do café na economia e anunciou novidades para o setor. Entre elas, o lançamento do “Oscar do Café Especial”, concurso internacional com R$ 5 milhões em investimentos, dentro de um convênio de R$ 20 milhões voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva amazônica.
“A cada três xícaras de café consumidas no mundo, uma é do Brasil. Queremos que o Acre se consolide nesse mapa da qualidade e da exportação”, ressaltou Viana.
Além disso, ele anunciou o lançamento de um curso de provadores de café, em parceria com a Embrapa, previsto para fevereiro de 2026.
O encontro reuniu empresários, produtores e compradores internacionais (EUA, Chile, Espanha, Croácia, Japão, China), interessados em firmar novos negócios com os cafés acreanos, reforçando o papel estratégico do Acre na exportação de produtos amazônicos sustentáveis.
Brasileiro é baleado em atentado na cidade boliviana de Cobija, na fronteira com o Acre
Raúl José, de 34 anos, foi atingido por tiros próximo a uma discoteca e passou por cirurgia de urgência; caso reforça alerta sobre a violência na fronteira do Acre
Um cidadão brasileiro, identificado como Raúl José S.D.A., de 34 anos, foi vítima de um atentado a tiros na madrugada desta segunda-feira (3), na cidade de Cobija, na Bolívia, que faz fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre.
O ataque aconteceu nas proximidades da discoteca Mandala, no bairro Mapajo, região considerada estratégica e de alta tensão social, que faz divisa com os bairros Centro, Eldorado e Sumaúma, já do lado brasileiro.
De acordo com informações do promotor de Pando, Ludwing Cayoja, Raúl foi atingido no ombro direito e socorrido em estado grave ao Hospital Roberto Galindo Teran, onde passou por cirurgia de urgência. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele não corre risco de morte.
A Polícia Departamental de Pando assumiu as investigações para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores do atentado. O caso volta a expor a fragilidade da segurança na faixa de fronteira, onde ações violentas frequentemente envolvem cidadãos dos dois países.
Autoridades brasileiras também estão em alerta, diante da reincidência de crimes armados e atividades ilícitas na região que conecta Cobija a Brasiléia e Epitaciolândia.
Homem é executado com tiro de escopeta em disputa entre facções em Assis Brasil
Crime ocorreu na madrugada deste domingo (2) e está ligado à guerra por território na tríplice fronteira acreana
Um homem identificado como Erivan Pereira Rodrigues, de 35 anos, foi morto com um disparo de escopeta na madrugada deste domingo (2), em meio a uma suposta disputa de território entre facções criminosas no Bairro Bela Vista, município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a cerca de 330 km de Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu durante um confronto entre grupos rivais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Erivan caminha em direção ao grupo adversário, quando é atingido por um tiro à queima-roupa e cai na rua.
A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. Os demais envolvidos fugiram logo após o disparo. Policiais militares e uma equipe de atendimento de emergência foram acionados, mas apenas constataram o óbito.
Peritos do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram até o município para realizar a remoção do corpo, que foi levado para Rio Branco, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado à família.
Com menos de 10 mil habitantes, a cidade de Assis Brasil enfrenta uma onda crescente de violência associada ao tráfico de drogas e à atuação de facções. Moradores relatam clima de medo e insegurança, agravado pela falta de presença ostensiva das forças de segurança nas ruas.
Mesmo após recentes operações policiais que resultaram na prisão de cerca de dez suspeitos, os confrontos entre criminosos continuam, evidenciando a fragilidade e presença policial na região de fronteira.
Vídeo: Jovem pintor é executado com seis tiros enquanto andava de bicicleta em Rio Branco
Crime ocorreu na tarde deste sábado (1º), no Ramal da Judia; polícia investiga possível ligação com facções
O jovem pintor Paulo Henrique Ferreira da Silva, de 22 anos, foi executado com seis tiros na tarde deste sábado (1º), enquanto andava de bicicleta no Ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Paulo havia saído de casa para comprar cerveja, carne e refrigerante. Ao retornar, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa, armado, se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a em diversas partes do corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.
Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito de Paulo Henrique.
A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e iniciaram as primeiras diligências.
Segundo informações preliminares da polícia, Paulo Henrique não tinha envolvimento direto com facções criminosas, mas costumava se relacionar com pessoas ligadas a atividades ilícitas no bairro, o que pode ter motivado o crime. O caso segue sob investigação.
