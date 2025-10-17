Acre
Acre recebe aporte milionário para restauração de florestas
O Acre é um dos estados beneficiados pelo programa Restaura Amazônia, que vai destinar R$ 126 milhões do Fundo Amazônia para a recuperação de áreas degradadas e promoção de produção sustentável na região. A ação vai alcançar diretamente cerca de 6 mil famílias em 80 assentamentos da Amazônia Legal, com geração de empregos e plantio de milhões de árvores.
No estado, os projetos priorizarão áreas do chamado Arco da Restauração, combinando reflorestamento e sistemas agroflorestais que unem preservação ambiental e produção de alimentos. Ao todo, cerca de 4,6 mil hectares devem ser recuperados, com impacto direto na economia local e no fortalecimento das comunidades rurais.
Além da restauração ambiental, o governo federal destinou R$ 148,7 milhões para reforçar a governança fundiária na Amazônia Legal, incluindo o Acre. A medida prevê a regularização e titulação de terras para milhares de famílias, promovendo segurança jurídica e apoio ao desenvolvimento rural sustentável.
O anúncio foi feito durante o evento “Participação Social na Agenda de Ação COP30”, em Brasília, que reuniu representantes de movimentos sociais e autoridades do governo.
Diferença salarial entre professores efetivos e temporários no Acre é de 14,6%, mostra estudo
Um levantamento do movimento Todos Pela Educação e do Movimento Profissão Docente (MPD), divulgado pelo perfil Brasil em Mapas nesta quinta-feira, 16, revela que o Acre é um dos estados com menor disparidade salarial entre professores efetivos e temporários no país. Segundo os dados, a diferença é de 14,6%, o que coloca o estado em posição relativamente equilibrada no cenário nacional.
De acordo com o estudo, professores temporários acreanos recebem, em média, 14,6% a menos do que os docentes efetivos que exercem a mesma função e cumprem a mesma carga horária. Apesar da diferença, o Acre apresenta um desempenho melhor que a média nacional e está distante das situações mais críticas observadas em outras regiões do país.
O levantamento mostra que Pernambuco lidera o ranking de desigualdade, com temporários ganhando até 58,4% menos do que efetivos. Também figuram entre os estados com maiores discrepâncias Mato Grosso do Sul (51,1%) e Maranhão (43,4%).
Por outro lado, 11 unidades federativas, incluindo Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, alcançaram equiparação salarial total (0%), indicando políticas estaduais mais igualitárias na valorização docente.
Nível do Rio Acre mantém estabilidade em Rio Branco, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre manteve estabilidade nesta sexta-feira, 17, registrando 2,39 metros às 5h16, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. O volume de chuva nas últimas 24 horas foi de apenas 0,20 milímetro.
A cota de alerta permanece em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, índices ainda distantes da realidade atual.
Nova regra proíbe concursos exclusivos para cadastro de reserva em Rio Branco
O prefeito Tião Bocalom (PL) sancionou nesta sexta-feira, 17, a Lei Municipal nº 2.600, que altera a Lei nº 1.812, para estabelecer novas regras sobre a formação de cadastro de reserva em concursos públicos realizados pelo município de Rio Branco.
Com a mudança, passa a ser proibida a realização de concursos destinados exclusivamente à formação de cadastro de reserva, prática que vinha sendo adotada por diversos órgãos públicos para suprir futuras vagas sem previsão imediata de nomeação.
A nova lei também define um limite para o número de candidatos aprovados além das vagas ofertadas. De acordo com o texto, o cadastro de reserva não poderá exceder o dobro do número de vagas disponíveis para cada cargo efetivo.
A medida busca garantir mais transparência e segurança jurídica nos processos seletivos da administração municipal, evitando que candidatos participem de certames sem perspectiva real de convocação.
