Acre recebe aporte milionário para restauração de florestas

O Acre é um dos estados beneficiados pelo programa Restaura Amazônia, que vai destinar R$ 126 milhões do Fundo Amazônia para a recuperação de áreas degradadas e promoção de produção sustentável na região. A ação vai alcançar diretamente cerca de 6 mil famílias em 80 assentamentos da Amazônia Legal, com geração de empregos e plantio de milhões de árvores.

No estado, os projetos priorizarão áreas do chamado Arco da Restauração, combinando reflorestamento e sistemas agroflorestais que unem preservação ambiental e produção de alimentos. Ao todo, cerca de 4,6 mil hectares devem ser recuperados, com impacto direto na economia local e no fortalecimento das comunidades rurais.

Além da restauração ambiental, o governo federal destinou R$ 148,7 milhões para reforçar a governança fundiária na Amazônia Legal, incluindo o Acre. A medida prevê a regularização e titulação de terras para milhares de famílias, promovendo segurança jurídica e apoio ao desenvolvimento rural sustentável.

O anúncio foi feito durante o evento “Participação Social na Agenda de Ação COP30”, em Brasília, que reuniu representantes de movimentos sociais e autoridades do governo.

