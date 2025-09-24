Acre recebe alerta de chuvas intensas para sete municípios

O prédio que abriga o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco (Seinfra) foi liberado para funcionamento normal nesta quarta-feira, 24, após um princípio de incêndio ocorrido na terça-feira, 23, na sala do secretário Cid Ferreira. O espaço fica localizado no antigo Mira Shopping, no centro da capital acreana.

Segundo o bombeiro responsável pela vistoria, Eurico Fernando, o fogo começou devido a um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado da sala do secretário. “Pois bem, tratou-se de um princípio de incêndio que aconteceu em decorrência que teve como foco inicial o aparelho ar-condicionado que se situava na sala do secretário de infraestrutura. A gente pode ver que o incêndio foi debelado logo no seu início através dos extintores portáteis que estavam na edificação e controlado em sua totalidade com a agilidade do corpo de bombeiros que chegou até o momento e utilizou o hidrante da edificação”, afirmou.

“Por meio da nossa análise in loco, a gente verificou que não houve nenhuma situação com relação à parte de condutores. Então a gente descarta essa hipótese de que tenha acontecido alguma situação com fiação elétrica, bem como oscilação de energia. Tudo indica que houve realmente um curto-circuito, um mau funcionamento do aparelho ar-condicionado”, acrescentou.

O secretário Cid Ferreira relatou que não estava no prédio no momento do incêndio e que os danos materiais foram mínimos.”Graças a Deus, no momento que tivemos essa situação, eu não estava presente. Estava numa agenda na prefeitura. Enfim, mas são coisas que acontecem. Na parte elétrica, estamos sempre nessa situação. Agora, o bom é que a equipe nossa, da prefeitura, os técnicos, já de pronto pegaram os extintores, já debelaram fogo, já deixaram a coisa na situação que quando o bombeiro chegou, só complementou. Agora, prejuízos mesmo, não foram prejuízos materiais, coisa pouca”, pontuou.

O secretário reforçou ainda que a situação está sob controle e que o prédio está seguro para a continuidade do trabalho. “Ah, lógico, foi um impacto, um susto, porque eu imaginei uma outra situação, porque saiu um fogo, saiu uma fumaça, aquela fumaça preta que ela correu, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? Isso aqui não pode pegar fogo agora. Nós temos muitos projetos, temos muita coisa para fazer pela nossa cidade, a nossa sede não pode sofrer esse abalo agora, e nem nunca. Graças a Deus, está tudo sob controle. Agora é trabalhar para restaurar. Mas mesmo assim, os outros setores estão todo mundo trabalhando, você vê, os funcionários estão todos aqui, estamos trabalhando, a Seinfra não pode parar”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários