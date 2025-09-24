Acre
Acre recebe alerta de chuvas intensas para sete municípios
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quarta-feira, 24, um aviso meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas em parte do Acre. O alerta segue até as 10h desta quinta-feira (25).
Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.
O mapa divulgado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), mostra que o aviso atinge municípios do interior, principalmente na região do Juruá e do Purus, incluindo Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Jordão.
Capixaba institui regime jurídico estatutário para servidores municipais
A Prefeitura de Capixaba sancionou nesta quarta-feira, 24, a Lei Municipal nº 973/2025, que cria o regime jurídico estatutário dos servidores públicos do município, incluindo o Executivo, Legislativo, autarquias e fundações. A norma transforma empregos em cargos públicos e estabelece novas regras sobre previdência, provimento, estabilidade e direitos dos funcionários.
De acordo com o texto, o regime previdenciário principal dos servidores será o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo outra forma instituída pela administração. A lei também garante o abono de permanência para servidores que já tenham direito à aposentadoria, mas optem por continuar em atividade, além de extinguir a contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os efetivos.
A legislação define requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal, como nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental e aprovação em concurso público. Pessoas com deficiência terão direito à reserva de pelo menos 5% das vagas oferecidas.
Entre as regras previstas, estão a obrigatoriedade de estágio probatório de três anos, a estabilidade após esse período e formas de provimento como nomeação, reintegração, reversão e redistribuição. A lei também regulamenta aspectos como posse, exercício, vacância e substituição de cargos, além de fixar a carga horária máxima de 40 horas semanais.
No campo dos direitos, a remuneração passa a ser limitada ao teto do subsídio pago ao prefeito, ressalvadas vantagens de caráter indenizatório. A norma ainda prevê mecanismos de reposição ao erário em caso de pagamentos indevidos e estabelece garantias como avaliação de desempenho para manutenção da estabilidade.
Cruzeiro do Sul convoca aprovados em seletivo da Educação
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Semedel), publicou nesta quarta-feira, 24, a convocação 43/2025 para candidatos aprovados no seletivo simplificado para cadastro de reserva nº 009/2024. A chamada contempla profissionais para contratação temporária em diversas funções na rede municipal de ensino.
Os convocados devem se apresentar nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 8h às 12h, na sede da Semedel, localizada na Rua Madre Adelgundes Becker, Bairro Miritizal, 2º Distrito. É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, certificados de escolaridade, comprovante de residência, certidões criminais e atestado médico que comprove aptidão física e mental, entre outros exigidos pelo edital.
O edital detalha que o não comparecimento nas datas estabelecidas implicará na eliminação do processo seletivo. A convocação inclui profissionais para atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, com vagas para Professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Professores de História e Assistentes Educacionais, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
Prédio da Seinfra é liberado após princípio de incêndio na capital
O prédio que abriga o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco (Seinfra) foi liberado para funcionamento normal nesta quarta-feira, 24, após um princípio de incêndio ocorrido na terça-feira, 23, na sala do secretário Cid Ferreira. O espaço fica localizado no antigo Mira Shopping, no centro da capital acreana.
Segundo o bombeiro responsável pela vistoria, Eurico Fernando, o fogo começou devido a um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado da sala do secretário. “Pois bem, tratou-se de um princípio de incêndio que aconteceu em decorrência que teve como foco inicial o aparelho ar-condicionado que se situava na sala do secretário de infraestrutura. A gente pode ver que o incêndio foi debelado logo no seu início através dos extintores portáteis que estavam na edificação e controlado em sua totalidade com a agilidade do corpo de bombeiros que chegou até o momento e utilizou o hidrante da edificação”, afirmou.
“Por meio da nossa análise in loco, a gente verificou que não houve nenhuma situação com relação à parte de condutores. Então a gente descarta essa hipótese de que tenha acontecido alguma situação com fiação elétrica, bem como oscilação de energia. Tudo indica que houve realmente um curto-circuito, um mau funcionamento do aparelho ar-condicionado”, acrescentou.
O secretário Cid Ferreira relatou que não estava no prédio no momento do incêndio e que os danos materiais foram mínimos.”Graças a Deus, no momento que tivemos essa situação, eu não estava presente. Estava numa agenda na prefeitura. Enfim, mas são coisas que acontecem. Na parte elétrica, estamos sempre nessa situação. Agora, o bom é que a equipe nossa, da prefeitura, os técnicos, já de pronto pegaram os extintores, já debelaram fogo, já deixaram a coisa na situação que quando o bombeiro chegou, só complementou. Agora, prejuízos mesmo, não foram prejuízos materiais, coisa pouca”, pontuou.
O secretário reforçou ainda que a situação está sob controle e que o prédio está seguro para a continuidade do trabalho. “Ah, lógico, foi um impacto, um susto, porque eu imaginei uma outra situação, porque saiu um fogo, saiu uma fumaça, aquela fumaça preta que ela correu, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? Isso aqui não pode pegar fogo agora. Nós temos muitos projetos, temos muita coisa para fazer pela nossa cidade, a nossa sede não pode sofrer esse abalo agora, e nem nunca. Graças a Deus, está tudo sob controle. Agora é trabalhar para restaurar. Mas mesmo assim, os outros setores estão todo mundo trabalhando, você vê, os funcionários estão todos aqui, estamos trabalhando, a Seinfra não pode parar”, finalizou.
