Acre recebe alerta de chuvas intensas e risco de ventos fortes

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue avançando com as ações da Operação Verão 2025. Nesta sexta-feira, 23, os trabalhos se concentram nas ruas Ernestino do Amaral, José Joaquim de Lima, Manoel Fiesca, Franklin Andrade da Rocha, Travessa São Pedro, Rua do Areal e Rua Miguel de Assis, que estão recebendo serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou a importância da união entre as instituições para garantir melhorias nos municípios.

“Mais uma parceria entre o Estado e a Prefeitura de Brasileia llque tem garantido os serviços do Deracre e facilitado a vida da população, que tanto necessita de melhorias. Estamos priorizando as áreas com maior fluxo e danos, mas todas as regiões serão contempladas”, destacou.

A atuação do Deracre tem oferecido apoio direto à gestão municipal, com a cessão de máquinas, envio de massa asfáltica e reforço de equipes técnicas. O trabalho é integrado com os agentes da prefeitura.

Durante a operação, as equipes realizam a retirada do pavimento danificado, quando necessário, a limpeza e preparação da via, seguida da aplicação de nova camada de massa asfáltica. Por fim, o material é compactado para garantir maior durabilidade ao serviço.

As ações da Operação Verão 2025 seguem em andamento em todas as regionais do estado, com foco na melhoria da infraestrutura viária e na promoção de mais qualidade de vida para a população acreana.

