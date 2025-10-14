Acre recebe alerta de chuvas intensas com até 30mm por hora

O colégio Imaculada Conceição (Rápido Xapuri/deputado Wendy Lima) estará na disputa da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. O técnico Anderson Alemão formou uma equipe de ex-alunos para retornar às grandes competições.

“Iniciamos esse projeto do Imaculada Conceição em 2019 para manter um elo com os ex-alunos. Temos um torneio interno em 2025, resolvemos nos desafiar e vamos disputar a Copa TV Gazeta”, declarou o treinador.

Juliano e Oliver

Juliano, atleta do Humaitá no Brasileiro da Série D, e Oliver, ex-Atlético, estão entre os atletas do Imaculada Conceição para jogar a Copa TV Gazeta.

“Entendo a competição como uma motivação para os ex-alunos e também para os nossos alunos. A prática esportiva ajuda em uma vida saudável e ainda podemos revelar novos atletas”, afirmou Anderson Alemão.

16 equipes

A Copa TV Gazeta terá 16 equipes na disputa e a primeira fase vai ser realizada em jogos de ida e volta. A equipe campeã vai receber 5 mil pelo título e o vice 3 mil.

“Ainda temos quatro vagas abertas para o torneio. Vamos definir a data para o início até o fim de semana. Depois da primeira fase os confrontos serão eliminatórios”, explicou o coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Relacionado

Comentários