Acre
Acre recebe alerta de baixa umidade para esta sexta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na manhã desta sexta-feira, 29, um aviso de baixa umidade com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para municípios do Acre. O alerta é válido das 10h às 19h de hoje.
De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, índice considerado crítico para a saúde humana e para o aumento de riscos ambientais, como queimadas e incêndios florestais.
O mapa divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre (SEMA) mostra que praticamente toda a faixa leste e central do estado está sob a área de risco, abrangendo cidades como Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Assis Brasil, Plácido de Castro e Porto Acre, entre outras.
Comentários
Acre
Fora da PC: Policial Civil é preso por ameaçar promotor e exonerado do cargo
Agente João Rodolfo da Cunha já havia sido condenado por apropriação indébita em 2022; processo transitou em julgado e levou à vacância da função
O agente de Polícia Civil João Rodolfo da Cunha, preso em junho do ano passado por ameaçar de morte o promotor Tales Tranin, foi oficialmente exonerado do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, assinada pela governadora em exercício Mailza Assis da Silva.
A vacância da função ocorreu em decorrência da condenação no processo nº 0010230-31.2022.801.0001, que tramita em segredo de justiça. Segundo a publicação, a sentença já transitou em julgado, não cabendo mais recurso.
João Rodolfo foi preso em 9 de junho de 2024, por agentes da CORE e do DPCI, após pedido do Ministério Público do Acre, em razão das supostas ameaças ao promotor.
Condenação anterior
Em 2023, o policial já havia sido condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, pelo crime de apropriação indébita. O caso ocorreu em abril de 2022, quando a Delegacia de Flagrantes funcionava no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.
De acordo com o processo, João Rodolfo solicitou R$ 30 à mãe de um preso, alegando que o Estado não fornecia alimentação e que compraria churrasco e refrigerante para o detento. O valor, no entanto, nunca foi utilizado para esse fim.
Após recurso da defesa, a Câmara Criminal reduziu a pena para 8 meses e 28 dias.
Comentários
Acre
Artistas do Acre vencem Prêmio Sebrae Amazônia de Música: ‘Conquista’
Kaemizê e Manoelzinho do Acre conquistaram troféus em categorias distintas na cerimônia no Theatro da Paz, em Belém, no dia 26 de agosto. Prêmio reuniu artistas dos nove estados da Amazônia Legal
Dois representantes do Acre foram destaque na edição 2025 do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, na última terça-feira (26), em Belém (PA). O rapper Kaemizê venceu na categoria Melhor Artista de Música Urbana, enquanto o músico Manoelzinho do Acre levou o troféu de Melhor Lançamento de Sonoridades Amazônicas.
A entrega dos troféus aconteceu no histórico Theatro da Paz, que recebeu músicos, produtores e representantes da cultura de toda a Amazônia Legal, formada por nove estados.
Ao todo, 229 obras foram inscritas e avaliadas por uma curadoria formada por produtores e agentes culturais. Desse total, 87 artistas chegaram à final e disputaram 28 categorias, com três indicados em cada uma delas.
O Acre também contou com a cantora Duda Modesto como finalista na categoria de melhor música de MPB, com a canção ‘Eu Também Sou do Acre’.
Realidade das ‘quebradas’ acreanas
A reportagem, o rapper de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, destacou que apesar de ter as vivências cotidianas do Acre em suas composições, o rap tem o poder de conectar pessoas de realidades similares em outras localidades.
“O rap do Acre tem nossa cara, nosso sotaque e nossas vivências, mas fala de lutas e sonhos que todo mundo entende. Isso cria conexão com outras quebradas do Brasil, fazendo com que o rap feito aqui consiga tocar alguém do outro lado do país, que vive e enfrenta os mesmos desafios”, disse.
Para ele, a vitória significa não apenas reconhecimento pessoal, mas também a possibilidade de ampliar o alcance de suas obras em um circuito cultural mais amplo.
‘Vem pra Amazônia’
Na categoria ‘Melhor Lançamento de Sonoridades Amazônicas’, Manoelzinho do Acre foi o grande vencedor. Ele, que concorria com artistas do Mato Grosso e Maranhão, é artista há três décadas, licenciado em Música pela Universidade de Brasília (UnB) e autor de mais de 100 canções autorais que retratam o dia a dia do acreano.
Segundo o artista, a música ‘Vem pra Amazônia’ foi feita em duas etapas: primeiro, foi capturada a voz-guia em Cruzeiro do Sul, e depois enviada para Paraíba, onde foi feita a parte de produção, mixagem e masterização.
“A música representa um novo ciclo musical na minha vida. Isso iniciou em 2018 para 2019, comecei a compor música pra enaltecer a Amazônia, especialmente o estado do Acre. Então, eu quero criar uma identidade para a minha carreira musical, e também que todos os acreanos criem essa coisa do pertencimento”, complementou.
Ainda de acordo com o músico, o prêmio, que ele intitulou como o ‘Oscar da Música Amazônica’, vem para concretizar a carreira que vem sendo consolidada desde que iniciou os estudos em música, bem como inspirar para que sejam criadas mais canções de enaltecimento às belezas da Amazônia.
Reconhecimento regional
Além das categorias julgadas pela curadoria, a edição deste ano também abriu espaço para a participação do público. A votação popular ocorreu entre 14 e 25 de agosto e registrou mais de 1,5 mil votos na escolha do Artista Revelação.
O evento ainda reservou um momento de homenagem à cantora paraense Joelma, que celebrou 30 anos de carreira. Seus sucessos ganharam novas versões interpretadas por artistas da cena amazônica contemporânea, inclusive por Manoelzinho do Acre, que movimentou o público com ‘Isso é Calypso’.
A premiação foi organizada pelo Sebrae, contou com parcerias e patrocínios por meio de leis de incentivo à cultura e reuniu artistas dos nove estados da Amazônia Legal em uma noite que celebrou a diversidade musical da região.
Comentários
Acre
Rio Acre atinge menos de 84 cm em Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija e reacende alerta de seca histórica na fronteira
Nível do manancial está a apenas 24 cm do recorde negativo de 2024; Defesa Civil prepara rotas de abastecimento para zona rural enquanto situação urbana permanece controlada
O Rio Acre voltou a atingir níveis críticos nesta quinta-feira (28), registrando apenas 84 centímetros de profundidade em Brasiléia, colocando em alerta mais de 130 mil moradores da região de fronteira (Brasil e Bolívia). O manancial está a apenas 24 centímetros do recorde negativo de 60 cm registrado em setembro de 2023, a pior seca da história da região.
A situação é particularmente crítica na zona de fronteira, que abrange os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia (Acre) e Cobija (Bolívia), onde o rio é fonte vital de abastecimento. Autoridades da Defesa Civil monitoram a situação diariamente e preparam planos de contingência para evitar desabastecimento, caso a seca se intensifique nos próximos meses.
Com previsão de mais quatro meses até o início do período chuvoso na Amazônia, as autoridades reforçam a necessidade de uso racional da água e alertam para possíveis restrições no abastecimento caso o nível do rio continue baixando.
O coordenador da Defesa Civil de Brasiléia, major Emerson Sandro, confirmou que fontes de água na zona rural já secaram ou estão próximas do fim, exigindo rotas emergenciais de abastecimento. Na zona urbana, no entanto, a situação permanece controlada devido ao bombeamento direto do rio. A Agência Nacional de Águas (ANA) já classificou a seca como “moderada” na região, que enfrentará nos próximos quatro meses, quando dará início do período chuvoso.
Em Rio Branco, o nível do rio também preocupa, oscilando entre 1,55m e 1,50m nesta semana. O estado mantém alerta para risco de desabastecimento caso a seca se intensifique nos próximos meses.
O objetivo e fortalecer as ações integradas para a gestão dos riscos ambientais no período de seca para os próximos 120 dias, o governo do Acre, por meio do Gabinete de Crise Seca e Estiagem e do Grupo Operacional de Comando e Controle (Gocc), já realizou a 3ª Reunião Técnica de Enfrentamento ao Período de Seca de 2025, evento que aconteceu na primeira quinzena de junho.
O evento, foi aberto à sociedade civil, reuniu gestores de órgãos ambientais municipais, estaduais e federal, além de pesquisadores e especialistas, onde foi apresentado prognósticos relacionados aos possíveis impactos climáticos no Acre para os próximos meses. As informações são fundamentais para o planejamento das medidas destinadas a mitigar os impactos da seca e garantir maior eficiência na resposta aos eventos extremos.
A reunião técnica foi coordenada pelo Gabinete de Crise, em exercício conjunto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).
O encontro contou com a participação do analista em Ciência e Tecnologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Luiz dos Santos Neto. O especialista apresentou o Boletim Climático da Amazônia, com dados do trimestre de junho a agosto, fornecendo dados essenciais para o monitoramento e para o planejamento de ações preventivas até o final do verão acreano.
O secretário do Meio Ambiente (Sema), Leonardo Carvalho, destacou no encontro a importância da integração e atuação dos órgãos ambientais e de controle para o planejamento de medidas de mitigação, prevenção e resposta aos possíveis impactos no estado.
“O governo do Acre, por meio do Gabinete de Crise e do Gocc, vem unindo esforços para, mais uma vez, alinhar estratégias e fortalecer capacidade de se antecipar aos impactos dos eventos extremos. está foi a terceira reunião do Gabinete de Crise neste ano, para dar resposta às ações de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, que têm afetado severamente a população acreana nos últimos anos. Além disso, será um momento importante para que os órgãos ambientais envolvidos apresentem seus planos de ação e as atividades em andamento, bem como para fortalecer a integração com órgãos de monitoramento e fiscalização de incêndios florestais”, destaca o gestor na época da 3ª Reunião Técnica de Enfrentamento ao Período de Seca de 2025, evento que aconteceu na primeira quinzena de junho.
Saiba mais
O governo do Acre instituiu o Gabinete de Crise e o Grupo Operacional de Comando e Controle (Gocc) com a finalidade de integrar as ações ambientais de forma coordenada, para prevenção e adoção das providências necessárias frente aos efeitos decorrentes do período de estiagem e ao risco de desabastecimento hídrico e de incêndios florestais no estado.
Ao Gabinete de Crise compete monitorar os efeitos da seca e dos incêndios florestais em todo o território estadual; coordenar, de forma interinstitucional, a atuação dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e propor e acompanhar medidas de mitigação, prevenção e resposta aos agravos decorrentes dos eventos climáticos. Ao Gocc compete promover a integração de ações nas áreas de meio ambiente, segurança, infraestrutura e planejamento, para o combate a infrações ambientais no âmbito do estado.
Operação Contenção Verde
Em 2025, as ações de enfrentamento ao desmatamento e queimadas ilegais têm sido prioridade do governo do Acre, com uma série de ações preventivas para reduzir os danos ambientais, sendo a Operação Contenção Verde a principal delas. Lançada no começo do ano, em fevereiro de 2025, visa combater, de forma integrada e contínua, crimes ambientais em Feijó, Tarauacá e Acrelândia, municípios que, segundo dados do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), possuem maior vulnerabilidade, como demais municípios acreanos.
Sob a coordenação da Casa Civil, a operação integra o trabalho de órgãos como a Sema, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), a Polícia Militar (PMAC), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), a Defesa Civil do Estado, a Polícia Civil (PCAC), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), a Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Você precisa fazer login para comentar.