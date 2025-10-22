Acre recebe 26 unidades de medicamento inédito para tratar câncer de mama

O Acre recebeu 26 unidades do Trastuzumabe Entansina, um medicamento inédito incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença. A entrega está prevista para esta sexta-feira (24), marcando um importante avanço na oferta de terapias oncológicas no estado.

O fármaco faz parte do primeiro lote nacional, composto por 11.978 unidades — sendo 6.206 de 100 mg e 5.772 de 160 mg — que chegou ao Brasil em 13 de outubro, no Aeroporto de Guarulhos (SP). As doses destinadas ao Acre serão distribuídas à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), responsável pela dispensação conforme os protocolos clínicos vigentes.

Tratamento inovador e redução da mortalidade

O Trastuzumabe Entansina representa um avanço significativo no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, especialmente para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial — geralmente em casos de estágio III.

De acordo com o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, o novo medicamento tem potencial para reduzir em até 50% a mortalidade entre as pacientes diagnosticadas com essa forma do câncer. “É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Essa medicação era muito esperada pela população e representa uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”, afirmou Barreto.

Investimento e economia para o SUS

O investimento total do governo federal é de R$ 159,3 milhões para a compra de 34,4 mil frascos-ampola — divididos entre 17,2 mil unidades de 100 mg e 17,2 mil de 160 mg. A negociação permitiu uma economia de cerca de R$ 165,8 milhões, com o custo de aquisição ficando 50% abaixo do preço de mercado.

Ao todo, estão previstos quatro lotes do medicamento, com as próximas entregas programadas para dezembro de 2025, março de 2026 e junho de 2026. Os insumos atenderão 100% da demanda atual do SUS, beneficiando 1.144 pacientes ainda neste ano.

Além do Trastuzumabe Entansina, o Ministério da Saúde também avança na oferta de inibidores de ciclinas — abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe — utilizados no tratamento de câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2-negativo.

A pasta publicará ainda em outubro a portaria que autoriza a compra descentralizada desses medicamentos, por meio da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). O modelo permitirá que estados e municípios realizem diretamente a aquisição, com financiamento federal, agilizando o acesso das pacientes ao tratamento.

Em outra medida de prevenção, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de acesso à mamografia pelo SUS, que agora inclui mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas da doença.

A mudança visa fortalecer o diagnóstico precoce e reduzir barreiras de acesso que antes exigiam histórico familiar ou sinais clínicos. Em 2024, 30% das mamografias realizadas no país foram em mulheres com menos de 50 anos, somando mais de 1 milhão de exames.

O Governo Federal também deu início ao atendimento das 28 carretas do programa “Agora Tem Especialistas”, que percorrem 20 estados brasileiros levando consultas, exames e orientações para mulheres em regiões com vazios assistenciais.

Com informações do Ministério da Saúde

Relacionado

Comentários