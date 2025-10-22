Acre
Acre recebe 26 unidades de medicamento inédito para tratar câncer de mama
O Acre recebeu 26 unidades do Trastuzumabe Entansina, um medicamento inédito incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença. A entrega está prevista para esta sexta-feira (24), marcando um importante avanço na oferta de terapias oncológicas no estado.
O fármaco faz parte do primeiro lote nacional, composto por 11.978 unidades — sendo 6.206 de 100 mg e 5.772 de 160 mg — que chegou ao Brasil em 13 de outubro, no Aeroporto de Guarulhos (SP). As doses destinadas ao Acre serão distribuídas à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), responsável pela dispensação conforme os protocolos clínicos vigentes.
Tratamento inovador e redução da mortalidade
O Trastuzumabe Entansina representa um avanço significativo no tratamento do câncer de mama HER2-positivo, especialmente para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial — geralmente em casos de estágio III.
De acordo com o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, o novo medicamento tem potencial para reduzir em até 50% a mortalidade entre as pacientes diagnosticadas com essa forma do câncer. “É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Essa medicação era muito esperada pela população e representa uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”, afirmou Barreto.
Investimento e economia para o SUS
O investimento total do governo federal é de R$ 159,3 milhões para a compra de 34,4 mil frascos-ampola — divididos entre 17,2 mil unidades de 100 mg e 17,2 mil de 160 mg. A negociação permitiu uma economia de cerca de R$ 165,8 milhões, com o custo de aquisição ficando 50% abaixo do preço de mercado.
Ao todo, estão previstos quatro lotes do medicamento, com as próximas entregas programadas para dezembro de 2025, março de 2026 e junho de 2026. Os insumos atenderão 100% da demanda atual do SUS, beneficiando 1.144 pacientes ainda neste ano.
Além do Trastuzumabe Entansina, o Ministério da Saúde também avança na oferta de inibidores de ciclinas — abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe — utilizados no tratamento de câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2-negativo.
A pasta publicará ainda em outubro a portaria que autoriza a compra descentralizada desses medicamentos, por meio da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). O modelo permitirá que estados e municípios realizem diretamente a aquisição, com financiamento federal, agilizando o acesso das pacientes ao tratamento.
Em outra medida de prevenção, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de acesso à mamografia pelo SUS, que agora inclui mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas da doença.
A mudança visa fortalecer o diagnóstico precoce e reduzir barreiras de acesso que antes exigiam histórico familiar ou sinais clínicos. Em 2024, 30% das mamografias realizadas no país foram em mulheres com menos de 50 anos, somando mais de 1 milhão de exames.
O Governo Federal também deu início ao atendimento das 28 carretas do programa “Agora Tem Especialistas”, que percorrem 20 estados brasileiros levando consultas, exames e orientações para mulheres em regiões com vazios assistenciais.
Ieptec convoca novos bolsistas docentes e não docentes
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) divulgou nesta quarta-feira, 22, dois editais de convocação referentes aos processos seletivos simplificados nº 01/2025 e nº 08/2024. As chamadas contemplam candidatos classificados para funções de bolsistas docentes e não docentes, que atuarão nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec.
De acordo com os editais, os profissionais selecionados devem comparecer entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025, das 8h às 12h, para entrega de documentação e assinatura do termo de compromisso.
Os convocados devem apresentar cópia e original de documentos como RG, CPF, título eleitoral, comprovante de residência e conta bancária ativa, além de certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. Homens também precisam comprovar quitação com o serviço militar.
Acre reduz dívida consolidada e melhora equilíbrio fiscal, diz Tesouro
O Estado do Acre apresentou um dos melhores desempenhos do país na redução da dívida consolidada até o quarto bimestre de 2025, de acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal, divulgado nesta terça-feira (21) pelo Tesouro Nacional. A queda foi de 9% em relação ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2024, uma das maiores reduções percentuais entre as 27 unidades da federação.
O levantamento destaca que apenas quatro estados, Rio Grande do Norte (-13%), Tocantins (-10%), Mato Grosso (-9%) e Acre (-9%), conseguiram reduzir sua dívida consolidada no período.
Outro ponto relevante do relatório é o índice de Restos a Pagar (RAP) liquidados. No Acre, o pagamento das despesas inscritas até o final de 2024 chegou a 43%, um dos menores percentuais do país. Segundo o Tesouro, esse número pode indicar dificuldade em quitar obrigações antigas, embora o resultado positivo na dívida consolidada revele o esforço do Estado em conter o endividamento e ajustar suas contas.
Na composição das despesas por função, o Acre também se destacou por destinar 24% de seu orçamento à Educação, um dos maiores percentuais do país, empatando com o Paraná e à frente de estados como Rio de Janeiro (10%) e Alagoas (11%).
Os dados fazem parte do RREO em Foco, publicação bimestral elaborada com base nas informações registradas pelos próprios estados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), gerido pelo Tesouro Nacional. O relatório analisa as receitas, despesas, investimentos, restos a pagar e dívidas públicas de todos os entes federativos.
Quarta-feira será de calor intenso e predomínio de sol em todo o Acre
A quarta-feira, 22, será marcada por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas regiões, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.
No leste e sul do estado, que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima deve permanecer quente e seco, com predomínio de sol e nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima fica entre 80% e 90% no início da manhã. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com rajadas ocasionais vindas do sudeste, com variações do sul e sudoeste.
No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia também será de calor intenso, com sol entre nuvens e pouca chance de chuva forte. A umidade mínima ficará entre 40% e 50% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, vindos do sudeste, com variações do sul e leste.
Temperaturas previstas:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 36°C e 38°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
