Acre recebe 12 novos médicos para atenção primária e saúde indígena

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/ DHPP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza, 42 anos, na noite de 26 de agosto, na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e, rapidamente, se deslocou até o local do crime, que já havia sido isolado para os procedimentos policiais e periciais. Nas proximidades, os investigadores localizaram testemunhas que relataram que o suspeito teria confessado o assassinato à própria mãe, afirmando: “paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.

Diante da gravidade do caso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) representou imediatamente pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e o mandado foi cumprido em menos de 12 horas após o crime.

O diretor do Departamento de polícia da Capital e Interior (DPCI), o delegado Roberth Alencar destacou que a resposta rápida demonstra o compromisso da Polícia Civil na defesa da vida e no combate à violência contra a mulher.

“A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, afirmou Alencar.

Após a conclusão do Inquérito Policial, o caso será encaminhado à 1ª Vara do Tribunal do Júri, onde o acusado responderá por feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.

A Polícia Civil do Acre reforça seu papel no enfrentamento à violência doméstica e à proteção das mulheres, assegurando respostas rápidas e efetivas em casos graves como este.

