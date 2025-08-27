Acre
Acre recebe 12 novos médicos para atenção primária e saúde indígena
O Acre passa a contar a partir desta quarta-feira, 27, com 12 novos profissionais do Programa Mais Médicos, que já iniciam atuação em nove municípios do estado e em dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).
Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa vai fortalecer a atenção primária e reduzir o tempo de espera por atendimento, além de garantir avanços na saúde indígena. Do total, dois médicos irão trabalhar nos DSEIs Rio Purus e Alto Juruá, atendendo diretamente populações indígenas em áreas de difícil acesso.
Os demais profissionais foram direcionados para equipes de Saúde da Família em diferentes municípios do Acre, ampliando a cobertura em regiões que sofrem com escassez de médicos.
A chegada dos novos profissionais faz parte da 2ª chamada do 41º ciclo do Mais Médicos, que distribuiu 1.498 médicos em 987 municípios e 23 DSEIs em todo o país. Para a região Norte, foram destinados 235 médicos, 12 deles para o Acre.
Acusado de matar mulher com tábua de carne é preso: “espoquei a cabeça dela”
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/ DHPP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 27, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza, 42 anos, na noite de 26 de agosto, na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.
A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e, rapidamente, se deslocou até o local do crime, que já havia sido isolado para os procedimentos policiais e periciais. Nas proximidades, os investigadores localizaram testemunhas que relataram que o suspeito teria confessado o assassinato à própria mãe, afirmando: “paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde”, acrescentando ainda: “espoquei a cabeça dela”.
Diante da gravidade do caso, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) representou imediatamente pela prisão preventiva do acusado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e o mandado foi cumprido em menos de 12 horas após o crime.
O diretor do Departamento de polícia da Capital e Interior (DPCI), o delegado Roberth Alencar destacou que a resposta rápida demonstra o compromisso da Polícia Civil na defesa da vida e no combate à violência contra a mulher.
“A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de feminicídio”, afirmou Alencar.
Após a conclusão do Inquérito Policial, o caso será encaminhado à 1ª Vara do Tribunal do Júri, onde o acusado responderá por feminicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.
A Polícia Civil do Acre reforça seu papel no enfrentamento à violência doméstica e à proteção das mulheres, assegurando respostas rápidas e efetivas em casos graves como este.
“Mosquito” é preso durante Operação Shamar em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de sua equipe de investigação, prendeu nessa terça-feira, 27, um homem apelidado de “Mosquito”, durante diligências integradas à Operação Shamar, que ocorre ao longo de todo o mês de agosto em diversos municípios acreanos.
A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com as polícias civis de todo o país, tem como objetivo combater a violência doméstica, o feminicídio e crimes correlatos.
As equipes da Polícia Civil em Tarauacá iniciaram as buscas para localizar o suspeito, realizando incursões em áreas próximas ao local dos fatos, incluindo a região conhecida como Invasão do Zequinha e terrenos adjacentes à BR-364. Durante as diligências, nas imediações do Instituto Federal do Acre (IFAC), os investigadores avistaram uma bicicleta caída ao lado de um bananal, o que levantou suspeitas e motivou uma vistoria detalhada na área.
Na varredura, os policiais localizaram um homem deitado entre as bananeiras. Seguindo os protocolos de abordagem, a equipe realizou a verbalização para que o indivíduo colocasse as mãos sobre a cabeça. Ao se aproximar, confirmaram que se tratava de “Mosquito”, alvo das diligências.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. O homem foi conduzido ileso à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde permanece à disposição da Justiça.
A prisão de “Mosquito” integra as ações da Operação Shamar, deflagrada em todo o Brasil para enfrentar a violência doméstica e proteger mulheres em situação de risco. No Acre, a operação é coordenada pela Polícia Civil, com reforço nas diligências, cumprimento de mandados, prisões e campanhas educativas.
Assista ao vídeo:
Mestre coreano ministra 1º Seminário Internacional de Poomsae no Acre
O renomado mestre Yeon Cheol Lim, 6º Dan e representante da organização mundial de Taekwondo Kukkiwon no Brasil, técnico da Seleção Brasileira e palestrante internacional, irá ministrar no sábado, 30, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc, o 1º Seminário Internacional Poomsae no Estado. O evento é promovido pela Associação de Taekwondo do Estado do Acre (ATAC) em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC).
“O seminário será de extrema relevância para o taekwondo acreano, um marco único para a nossa federação”, avaliou o presidente da FETEAC, Tiago Marques.
Mais de 200 participantes
O taekwondo é um dos esportes em crescimento no Estado e a organização acredita em mais de 200 participantes no seminário.
“Será uma grande oportunidade para os nossos filiados. Esse evento foi pensado com bastante cuidado e os atletas e treinadores não podem perder essa oportunidade”, disse o diretor da FETEAC, Charles Melo.
