Acre realiza eleição inédita para juízes de paz neste domingo (30)

Dois pacientes, um de Senador Guimard e outro de Cruzeiro do Sul, receberam novos rins nesta sexta-feira, 28, após a família de um doador acreano autorizar a captação de órgãos. Os procedimentos, realizados na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), devolveram aos pacientes a chance de deixar a hemodiálise e retomar a rotina com mais qualidade de vida.

O cirurgião Etore Andrade, um dos responsáveis pelo procedimento, reforçou que o transplante só se torna possível quando existe a doação: “Para acontecer o transplante, tem que acontecer a doação. Então a gente gostaria de agradecer à família do doador, que mesmo nesse momento de dor teve esse gesto de carinho e amor ao próximo. Esses rins permitem que duas pessoas retomem sua vida fora da hemodiálise. É muito significativo ver dois homens recuperando a saúde graças a esse ato”.

Como o doador era local, todo o processo começou ainda no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde a Organização de Procura de Órgãos (OPO), vinculada à Central Estadual de Transplantes, atua no diálogo com as famílias. A enfermeira Ketiene Martins, que integra a equipe da OPO, explicou que esse momento exige cuidado e muita escuta.

“A abordagem familiar para doação de órgãos é um momento muito delicado em que a empatia é fundamental. A equipe da OPO oferece acolhimento, esclarece dúvidas e respeita a decisão familiar. Nosso compromisso é tratar cada história com dignidade, porque entendemos que, em meio à dor, também pode nascer a possibilidade de salvar vidas”, disse.

O cirurgião Leonardo Mota acrescentou: “Quando o doador é do Acre, a gente não precisa deslocar equipes para outra cidade. Isso reduz o tempo de isquemia, que é quando o órgão fica fora do corpo. Quanto menor esse tempo, melhor a evolução”.

Equipe do centro cirúrgico envolvida no procedimento. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, lembrou que cada paciente chega com uma história, e a equipe precisa estar preparada para acompanhar todas as etapas. “Aqui, nosso compromisso começa antes da cirurgia e segue pela vida inteira. Nosso Serviço de Transplantes acompanha cada pessoa de perto, monitorando a recuperação e ajudando o paciente a entender essa nova fase. Sabemos que a doação e a cirurgia são os primeiros passos. O que mantém a saúde lá na frente é o cuidado e a presença da equipe, caminhando com cada transplantado todos os dias”.

Com as equipes preparadas e o sistema de transplantes funcionando de forma integrada, o governo do Estado segue ampliando o acesso à cirurgia de alta complexidade e oferecendo uma rede que acolhe pacientes de todas as regiões do Acre.

