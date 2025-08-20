Acre Race 2025 será disputado no dia 7 de setembro com mais 200 atletas

Será disputado no dia 7 de setembro, a partir das 7 horas, mais uma edição do Acre Race, um dos principais desafios de mountain bike realizado no Norte. Mais de 200 atletas estarão nas trilhas em 11 categorias divididos em Aventura e Expedição.

“Estamos fechando os últimos detalhes do evento. O Acre Race precisa ser pensando em todos os detalhes porque é uma prova longa e não podemos errar”, afirmou o coordenador do Acre Race, Instanrley Rocha.

Mais de 25 mil em premiações

Segundo Instanrley Rocha serão distribuídos mais de 25 mil reais em premiações.

“Vamos premiar em todas as categorias. Esse é um dos eventos mais importantes do esporte acreano e a valorização é fundamental”, comentou o coordenador.

Parceria com a Prefeitura

A prefeitura de Rio Branco é mais uma vez parceira do Acre Race. A largada da prova será no elevado Beth Bocalom e a chegada vai ocorrer no Parque Ipê.

