Acre Race 2025 será disputado no dia 7 de setembro com mais 200 atletas
Será disputado no dia 7 de setembro, a partir das 7 horas, mais uma edição do Acre Race, um dos principais desafios de mountain bike realizado no Norte. Mais de 200 atletas estarão nas trilhas em 11 categorias divididos em Aventura e Expedição.
“Estamos fechando os últimos detalhes do evento. O Acre Race precisa ser pensando em todos os detalhes porque é uma prova longa e não podemos errar”, afirmou o coordenador do Acre Race, Instanrley Rocha.
Mais de 25 mil em premiações
Segundo Instanrley Rocha serão distribuídos mais de 25 mil reais em premiações.
“Vamos premiar em todas as categorias. Esse é um dos eventos mais importantes do esporte acreano e a valorização é fundamental”, comentou o coordenador.
Parceria com a Prefeitura
A prefeitura de Rio Branco é mais uma vez parceira do Acre Race. A largada da prova será no elevado Beth Bocalom e a chegada vai ocorrer no Parque Ipê.
Polícia Civil prende homem por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira em Rodrigues Alves
Ação integra a “Operação Shamar” do Ministério da Justiça; suspeito de 45 anos foi detido após descumprir decisão judicial que protegia vítima de violência doméstica
A Polícia Civil do Acre cumpriu na manhã desta quarta-feira (20) um mandado de prisão contra um homem de 45 anos acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, sob comando do delegado Marcilio Laurentino, como parte da “Operação Shamar” – iniciativa nacional de combate à violência contra a mulher.
O mandado foi expedido pela Vara Criminal local após o investigado violar repetidamente as medidas cautelares que determinavam seu afastamento da vítima. Diante do descumprimento, a magistrada determinou a prisão imediata. O homem foi localizado e preso pela equipe policial, sendo conduzido para audiência de custódia onde terá a legalidade de sua detenção avaliada.
O delegado Marcilio Laurentino destacou o empenho da operação: “Estamos empenhados em garantir a segurança das mulheres e o cumprimento das determinações judiciais. A Operação Shamar fortalece nossas ações de enfrentamento à violência doméstica”. A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica durante agosto as ações integradas de proteção à mulher em todo o país.
No Acre, a Polícia Civil tem registrado operações significativas no combate à violência doméstica, com prisões preventivas, fiscalização do cumprimento de medidas protetivas e atendimento especializado às vítimas. O caso em Rodrigues Alves exemplifica a atuação coordenada entre Judiciário e forças de segurança para coibir a reincidência neste tipo de crime.
Café com Leite vence Veneza e é campeão do Estadual Sub-20
O Café com Leite venceu o Veneza por 5 a 2 nesta terça, 19, em Porto Acre, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino de Futsal Sub-20. As garotas de Porto Acre, atuando em casa, conseguiram manter o favoritismo e conquistaram mais um título na base.
Bem disputada
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, elogiou o Estadual Sub-20.
“Tivemos um torneio bem disputado desde a primeira fase. Estamos trabalhando por essa evolução no futsal feminino e esse crescimento é muito importante”, avaliou Rafael do Vale.
Rio Branco bate o Real Sociedade no Campeonato Estadual Feminino
O Rio Branco bateu o Real Sociedade por 3 a 1 nesta terça, 19, no ginásio do Sesc, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série A. As garotas do Rio Branco conquistaram o segundo triunfo na competição e encaminharam a classificação para a fase semifinal da competição.
Na outra partida da rodada, Borussia e Villa empataram por 2 a 2 em confronto bastante disputado.
Jogo isolado
Veneza e Calafate fecham a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual nesta quarta, 20, a partir das 20h30, no ginásio do Sesc. As duas equipes foram derrotadas na rodada de abertura e o confronto vale a reabilitação.
