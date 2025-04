Acre quer alcançar mais de 147 mil alunos com vacinação nas escolas

Em cerimônia realizada nesta terça-feira, 15, o governador Gladson Cameli (PP) e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, realizaram a entrega de novos equipamentos à autarquia ambiental. Ao todo, foram investidos R$ 1.254.700,00 em materiais, incluindo 85 computadores, entre notebooks, desktops e 10 drones, que irão reforçar o trabalho de fiscalização e monitoramento ambiental no estado.

A vice-governadora Mailza Assis (PP) participou do evento. O evento foi realizado na sede do Instituto, localizada na Rua Rui Barbosa, em frente ao Santander, em Rio Branco (AC).

Em entrevista coletiva à imprensa, o chefe do Poder Executivo, Gladson Cameli, destacou que a iniciativa visa dar melhores condições de trabalho aos servidores públicos, como parte de uma política de valorização do funcionalismo.

“A política é do que eu sempre tenho afirmado, né? Criar condições para que todos os nossos servidores do Estado possam exercer melhor e com mais praticidade o seu trabalho, para que a gente melhore e cuide das pessoas. Esse é o nosso objetivo do Estado: agradecer toda a equipe governamental, em nome do André, que está fazendo aí um grande trabalho à frente do Imac, e para que a gente possa, cada vez mais, avançar e criar as condições para que os nossos servidores possam desenvolver, a cada dia, mais os seus serviços”, declarou Cameli.

O presidente do Imac, André Hassem, reforçou a importância da modernização da estrutura do Instituto e apontou os avanços conquistados na atual gestão.

“O governo Gladson tem compromisso, e nós estamos adquirindo, revitalizamos aqui a sede, e agora já caminhando para a nova sede também, que é uma grande conquista do Instituto. E hoje, entregando aqui um milhão e trezentos mil reais em equipamentos: são notebooks, computadores, duas telas, também os drones, que vão ajudar a implementar esse trabalho de campo e, com isso, modernizar o Instituto do Acre, dando condições para que o nosso servidor possa atender melhor ainda o homem do campo, o empreendedor, o pecuarista. E esse é o compromisso do governo do Estado, trabalhar em parceria com as pessoas”, pontuou.

Ainda segundo Hassem, o foco da atual gestão é garantir atendimento eficiente e estrutura adequada para as ações ambientais em todo o estado. “E hoje o que nós temos feito é trabalhar, acima de tudo, atendendo a população. E o governo do Estado, através do governador Gladson Cameli e sua equipe, está dando toda a estrutura e apoio para que o Instituto possa desenvolver um grande trabalho no Estado”, encerrou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários