Acre prende homem por estupro de vulnerável e corrupção de menor
Suspeito de 41 anos é acusado de fornecer bebida, drogas e abusar de adolescente de 13 anos; prisão foi decretada pela 2ª Vara da Infância e Juventude
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na tarde desta segunda-feira (18) H.S.S., de 41 anos, sob a acusação de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica e entorpecentes a uma adolescente de 13 anos. A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV) no bairro Canaã, em Rio Branco.
De acordo com as investigações, o suspeito conheceu a vítima na casa de amigos em comum. Ele teria se aproveitado da situação para oferecer bebidas, drogas e, após a adolescente consumir as substâncias, cometer o abuso sexual. O caso veio à tona através de uma denúncia anônima feita ao Disque 100.
Com base nas provas coletadas durante as apurações, que constataram que a vítima ainda mantinha convívio com o investigado, a 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco expediu mandado de prisão preventiva. Após ser capturado, H.S.S. foi conduzido à sede da DECAV e agora aguarda as próximas decisões judiciais.
A Polícia Civil reforçou a importância da população continuar denunciando casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por meio dos canais oficiais, como o Disque 100.
Tanízio Sá cobra melhorias na saúde, transporte aéreo e apoio ao esporte no Acre
O deputado Tanízio Sá (MDB), líder do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), usou a tribuna para destacar problemas enfrentados pela população acreana, especialmente nas áreas da saúde, transporte e esporte. Ele relatou a situação precária de hospitais do interior, como o de Santa Rosa, que há mais de quatro anos enfrenta dificuldades para atender pacientes, devido à falta de equipamentos modernos e de profissionais. Segundo o parlamentar, famílias chegam a enfrentar constrangimentos e longas esperas em busca de atendimento médico adequado.
Tanízio também criticou a ausência de soluções para a contratação de médicos e denunciou a sobrecarga nos atendimentos, citando casos de pacientes em situação grave. Para ele, a população do interior não pode continuar sendo penalizada. “É inaceitável que as pessoas tenham que passar por tanto sofrimento para conseguir atendimento. A saúde é um direito básico que precisa ser garantido”, declarou.
Outro ponto abordado foi o transporte aéreo no estado. O deputado cobrou uma intervenção mais firme do governo e das empresas aéreas para aumentar a oferta de voos, alegando que os horários disponíveis não suprem a demanda dos acreanos. Ele ressaltou que chegou a discutir o tema em Brasília e pediu que o governador interceda diretamente junto às companhias para resolver o problema. “Os acreanos não podem continuar reféns de horários escassos e passagens caras. Precisamos de alternativas para que o povo tenha acesso digno ao transporte aéreo”, afirmou.
Na mesma linha, o parlamentar destacou reuniões realizadas em Brasília sobre o repasse de recursos para o esporte acreano. Ele citou a conquista de cerca de R$ 2 milhões para a Federação de Futebol do Acre, recurso que, segundo ele, deve ser aplicado na melhoria da estrutura esportiva do estado. Tanízio fez questão de reconhecer a importância da união da bancada federal nesse pleito. “Esses recursos são fundamentais para fortalecer o nosso futebol e oferecer melhores condições para atletas e torcedores. É uma conquista que não é minha, mas de todo o Acre”, ressaltou.
Por fim, o líder do MDB enfatizou que continuará defendendo as pautas que impactam diretamente a vida da população acreana, reforçando a necessidade de investimentos urgentes na saúde e na infraestrutura do estado, além da valorização do esporte como instrumento de inclusão social.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
Michelle Melo defende fortalecimento da democracia e mais mulheres na política
Durante a sessão desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Michelle Melo (PDT) destacou sua recente agenda em Brasília, onde esteve reunida com lideranças políticas nacionais. Segundo ela, o objetivo foi reafirmar o compromisso de representar o Acre com uma bandeira voltada para uma política diferente, baseada em impacto, ação e confiança no processo democrático.
A parlamentar parabenizou o deputado Tanízio Sá (MDB) pela condução democrática dentro de seu partido e desejou sorte às duas chapas que disputam a presidência da sigla. “Sempre que trabalhamos dentro das linhas democráticas instituídas pela nossa Constituição, o Brasil ganha e se fortalece. Toda candidatura, toda votação é bem-vinda, pois fortalece o processo democrático”, afirmou.
Michelle Melo também ressaltou a importância da representatividade feminina no parlamento e nos espaços de poder. Ela lembrou que as mulheres são maioria da população e que, atualmente, apenas três deputadas estaduais ocupam assentos na Aleac. “É fundamental termos mais lideranças femininas aqui nesta Assembleia e também em cargos majoritários. Precisamos ampliar a participação das mulheres nesses espaços de decisão”, declarou.
A parlamentar contou ainda, que esteve reunida com a vice-governadora Mailza Assis (PP), pré-candidata ao governo, e elogiou a postura da gestora. “Foi uma conversa de causas, de ideais e de projetos. Gostei muito do que ela se propõe a fazer enquanto governadora, se eleita. É muito bom poder sentar à mesa com uma liderança feminina que se coloca à disposição para disputar um cargo majoritário”, disse.
Por fim, Michelle Melo deixou um convite às mulheres acreanas para que participem mais ativamente da política. “É necessário que mais mulheres se candidatem, que ocupem esses espaços de poder. É isso que fortalece a democracia. Assim como tenho feito no RenovaBR, convido pessoas comuns a fazer uma política fora do comum”, concluiu.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
DHPP investiga assassinato a tiros de jovem em bairro da Capital do Acre
Vítima foi executada com três tiros na porta de casa; polícia apura possível ligação com crimes anteriores
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito nesta terça-feira (19) para investigar o assassinato de Rodrigo Sampaio Melo, de 25 anos, morto a tiros na própria residência, no Ramal da Zezé, região do bairro Belo Jardim, no 2º Distrito de Rio Branco.
Segundo informações preliminares, Rodrigo estava em casa quando foi chamado por um homem ainda não identificado. Ao se aproximar do portão, foi surpreendido e atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo à queima-roupa.
Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma equipe de suporte avançado tentou reanimá-lo. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho do Pronto-Socorro.
Nesta terça-feira, testemunhas começaram a ser ouvidas na sede da DHPP. Além disso, os investigadores vão analisar o relatório elaborado pela equipe de Pronto Emprego da Divisão de Investigações Criminais (DIC).
Rodrigo já havia sido investigado por uma tentativa de latrocínio na Cidade do Povo e chegou a ser detido no ano passado durante uma operação da própria Delegacia de Homicídios, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
A polícia trabalha com várias linhas de investigação para identificar a motivação do crime e os responsáveis pela execução.
