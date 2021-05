Com pouco mais de 15% da população vacinada, o Acre deve imunizar, aproximadamente, 45% para conseguir diminuir o contágio do coronavírus.

O dado é fruto de um estudo organizado pelo grupo de pesquisa Interdisciplinar Ação Covid-19, que reúne 13 instituições de ensino superior do Brasil, incluindo a Universidade de São Paulo (USP).

O Estado ainda não conseguiu a cobertura mínima e necessária para frear a transmissão do vírus, de acordo com o médico acreano Guilherme Pulici, que confirmou os dados do estudo.

“A vacinação em massa é a única forma que temos de vencer esse vírus”, explicou.

A esperança que o Governo do Acre tinha era a aprovação da vacina russa Sputinik V pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – o que não aconteceu, pois órgão reprovou a comercialização no Brasil. O executivo havia feito a compra de 700 mil doses – que seriam suficientes para vacinar boa parte da população.

Até o momento, o Acre já vacinou 120.224 pessoas, sendo que desse total, 92.979 receberam só a primeira dose, e 27.245 receberam as duas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), pouco mais de 79 mil doses estão em estoque, ou seja, ainda não aplicadas.

Em todo o Estado, são mais de 78 mil infectados e 1546 mortos pela doença.

