Com CNN

O Acre pode se tornar o terceiro estado brasileiro a ter vacinação em massa contra a COVID, Pelo menos se for levada adiante proposta do Ministério da Saúde de priorizar a região Norte com a vacina, para evitar a expansão da variante da doença identificada no Amazonas.

Seria um tipo de bloqueio na região, para evitar uma possível terceira onda da COVID no país. Ontem, várias cidades do sul e sudeste do país já estavam em colapso de saúde com a nova cepa amazônica.

Pela proposta do governo, os estados do norte receberiam doses de vacina para toda a população acima dos 18 anos, Pela ordem, seriam vacinados integralmente os estados do Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Pará. A informação é da CNN.

