Acre pode receber ferrovia internacional em acordo entre Brasil e China e se tornar rota estratégica para o Pacífico

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (7) deixou ferido o motoboy Weligton de Souza Freitas, de 24 anos, no cruzamento das ruas Marcelino Machado e do Comércio, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. O jovem sofreu uma fratura exposta na perna direita após colidir a moto que pilotava contra um veículo Jeep Renegade, de cor preta.

De acordo com informações apuradas no local, Weligton trafegava no sentido bairro–centro, em uma motocicleta Honda Fan 160 vermelha, quando foi surpreendido por um carro que cruzou repentinamente a pista. A condutora do Renegade não teria percebido a aproximação do motociclista, provocando a colisão.

Com o impacto, o motoboy foi arremessado sobre a calçada e ficou gravemente ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou a ambulância de suporte avançado ao local. A médica Débora Gama, responsável pelo atendimento, informou que a vítima permaneceu lúcida e orientada durante todo o procedimento, mas apresentava fratura exposta na perna direita e escoriações pelo corpo.

Após os primeiros socorros, o jovem foi estabilizado e encaminhado ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados médicos.

A motorista do Jeep, visivelmente abalada, permaneceu no local e acompanhou os procedimentos até a chegada da equipe de trânsito, que ficou responsável pela ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

