No decreto do governo do Estado anunciado na noite de segunda-feira, 22, o governo destaca em trecho específico que se houver agravamento do sistema de saúde poderá ser decretado lockdown. No entanto, essa medida vai contra a vontade do governador. Gladson deu declarações à imprensa que a medida de isolamento total não resolveria caso os acreanos não respeitassem as normas.

“Durante o nível de que trata o caput, em caso de agravamento da situação a nível que indique a iminência de colapso do sistema de saúde, poderão ser adotadas medidas de isolamento social mais severas do que as previstas no Decreto nº 5.496, de 2020, dentre as quais se inclui a determinação de confinamento total (lockdown)”, diz o decreto.

O Acre se encontra no nível de ermergência considerado cor vermelha em relação à crise causada pela pandemia. Nessa fase serão integralmente mantidas as medidas restritivas impostas pelo Estado em relação ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e à realização de atividades com maior risco de contaminação.

Comentários