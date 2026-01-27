Acre
Acre planeja instalar rastreadores em mais de 3 mil veículos oficiais
O Governo do Acre tornou público, nesta terça-feira (27), o interesse em contratar serviços de monitoramento e rastreamento veicular para mais de 3 mil veículos oficiais. A iniciativa consta no Diário Oficial do Estado como solicitação de cotação de preços e além do rastreamento, o equipamento deve ter a capacidade de desligar os veículos.
De acordo com a publicação, a medida está sendo conduzida pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e, neste momento, trata-se de uma pesquisa de preços, etapa preliminar que antecede um eventual processo licitatório. O objetivo é levantar valores de mercado para a contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento veicular via satélite, utilizando tecnologias GPS, GSM e GPRS em 3.150 veículos.
O serviço pretendido pelo governo inclui não apenas a instalação dos rastreadores, que serão fornecidos em regime de comodato, mas também a disponibilização de um software de gerenciamento com acesso via web. A plataforma deverá permitir a gestão da frota, o acompanhamento em tempo real, a localização dos veículos e até a imobilização automática (desligamento), além de serviços de instalação, configuração, capacitação de servidores e suporte técnico.
Segundo o anexo do aviso, a contratação deverá contemplar um período estimado de 12 meses, abrangendo toda a frota especificada. A iniciativa segue os princípios constitucionais da administração pública, como impessoalidade, moralidade e publicidade, conforme destaca o texto oficial.
Empresas interessadas em participar da pesquisa de preços têm o prazo máximo de três dias corridos, a contar da data da publicação, para encaminhar suas propostas ao e-mail [email protected]. Também é possível solicitar o formulário de coleta de preços por meio eletrônico, com identificação do assunto “Cotação de Preços”.
Comentários
Acre
Segurança Pública reforça buscas por idoso desaparecido no Ramal do Mutum, em Rio Branco
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), da Polícia Militar do Estado (PMAC), da Polícia Civil (PCAC) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) estão empenhadas nas buscas pelo aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, que está desaparecido há uma semana. A partir desta terça-feira, 27, a PCAC reforça as ações, em buscas que mobilizam familiares, amigos e voluntários.
A PCAC intensificou as investigações, com a atuação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que passou a conduzir o inquérito, coletar informações e ouvir testemunhas. O CBMAC atua com buscas ininterruptas ao longo da semana. No último domingo, 25, as equipes estiveram no Ramal do Mutum, em Rio Branco, realizando sobrevoos que contaram com o uso de um veículo aéreo não tripulado (Vant), operado pela Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp), com a presença de familiares no local.
O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que todas as forças estão envolvidas na operação, trabalhando incansavelmente. “Sabemos da angústia da família neste momento; inclusive eles têm colaborado com as investigações, e estamos dedicando todas as nossas tecnologias nas buscas pelo senhor Pedro, inclusive com a utilização do Vant, que nos permite observar locais de difícil acesso. As buscas continuam”, afirma.
O último local onde Pedro foi visto foi o Ramal do Mutum, área que concentra, desde o fim de semana, os esforços das equipes, que cobrem regiões de difícil acesso por terra. De acordo com o segundo-tenente da Polícia Militar, Adalio Pontes, nas buscas pelo idoso, “as forças de segurança seguem atuando de forma integrada, com o objetivo de localizá-lo o mais rápido possível, garantindo apoio à família e contando com a colaboração da população”.
Outros órgãos também participam da operação, como o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que monitoram redes sociais e possíveis pistas.
Entenda o caso
Pedro Vilchez desapareceu após sair de casa, no bairro Alto Alegre, na capital acreana, para comprar refrigerante e, desde então, não foi mais visto. O idoso mora em Boca do Acre, no Amazonas, com a filha, e está há cerca de quatro meses na capital, onde realiza tratamento de saúde. Possui problemas cardíacos e de audição.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Vilchez pode ser comunicada à Polícia Civil ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou diretamente à família, pelo telefone (68) 99994-9881.
The post Segurança Pública reforça buscas por idoso desaparecido no Ramal do Mutum, em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Brigadas de Segurança Cidadã são lançadas em Cobija para reforçar ações preventivas
Iniciativa da Polícia de Pando conta com apoio de autoridades locais e entidades civis para fortalecer a segurança da população
Sob a coordenação do coronel MSc. CAD. Erlan Monasterio Banegas, comandante departamental da Polícia de Pando, foram lançadas oficialmente as Brigadas de Segurança Cidadã no município de Cobija, na Bolívia. A iniciativa contou com a participação de autoridades municipais e marca o início de uma série de ações preventivas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
O trabalho está sendo desenvolvido de forma integrada entre a Polícia Boliviana, associações comerciais, sindicatos de mototaxistas e representantes de pais, reforçando a parceria entre as forças de segurança e a sociedade civil.
De acordo com a corporação, o principal objetivo das brigadas é intensificar a prevenção da criminalidade, ampliar a segurança em áreas estratégicas como mercados e escolas, além de promover maior tranquilidade e bem-estar à população do departamento de Pando, estado vizinho ao Acre.
Você precisa fazer login para comentar.