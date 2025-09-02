Acre perde posições e ocupa penúltimo lugar em ranking de infraestrutura

O Acre caiu duas colocações no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e agora ocupa a 26ª posição, à frente apenas do Amazonas. Em 2024, o estado estava na 24ª posição.

O levantamento mostra que a infraestrutura continua sendo um dos maiores entraves para a competitividade no País. Entre os principais fatores apontados estão o baixo nível de investimentos, a má alocação de recursos e as falhas regulatórias, que comprometem o desenvolvimento do setor.

O pilar de infraestrutura é o terceiro mais relevante do ranking, respondendo por 11,4% da nota final. Ele reúne indicadores de rodovias, energia, telecomunicações, saneamento e transporte aéreo, avaliando aspectos de acesso, custo e qualidade dos serviços. A pesquisa evidencia situações que vão desde a ausência total de infraestrutura até casos em que ela existe, mas apresenta baixa qualidade ou tarifas excessivamente altas, limitando a competitividade dos estados

O estudo também destaca que, enquanto o Brasil chegou a investir mais de 5% do PIB em infraestrutura nos anos 1970, esse índice caiu para pouco mais de 2% na última década. A queda reflete diretamente na dificuldade de estados como o Acre em melhorar seus indicadores.

Indicadores avaliados no pilar de infraestrutura

De acordo com o CLP, os indicadores avaliados no pilar de infraestrutura em 2025 incluem a acessibilidade e a qualidade dos serviços de telecomunicações (com dados da ANATEL e IBGE), o custo de combustíveis (ANP), o custo de saneamento básico (SINISA), a disponibilidade de voos diretos (ANAC), o acesso e o custo da energia elétrica, além da qualidade desse serviço. Também foram analisados a qualidade das rodovias (CNT) e o backhaul de fibra óptica (ANATEL).

