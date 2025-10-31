Acre perde para Bahia e vence a Paraíba no Campeonato Brasileiro

A Seleção Acreana voltou à quadra nesta quinta, 30, para mais dois jogos pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. Na primeira partida, as meninas acreanas foram derrotadas pela Bahia por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 24×26 e 25×19. No segundo confronto, o Acre venceu a Paraíba por 2 sets a 1, com parciais de 18×25, 25×19 e 25×21.

Duas partidas

O Acre enfrenta Roraima, a partir das 11h30, no primeiro jogo desta sexta, 31, e às 17 horas, a Seleção Acreana enfrenta o Amapá. Se vencer os confrontos, as meninas acreanas chegarão no último dia da fase de classificação do torneio com chances de garantir uma vaga na semifinal.

Relacionado

Comentários