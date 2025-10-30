Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.

Terceira partida

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.

