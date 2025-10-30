Conecte-se conosco

Acre perde jogos no 1ª dia de disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

Publicado

8 minutos atrás

Foto PHD: Seleção Acreana foi derrotada de virada nas duas partidas

A Seleção Acreana começou com derrotas nesta quarta, 29, em Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16. No primeiro jogo, os garotos acreanos foram derrotados pela seleção de Alagoas por 2 sets a 1, com parciais de 25×19, 13×25 e 18×25. Na segunda partida, o Acre perdeu por 2 sets a 1 para a seleção do Rio Grande do Norte, com parciais de 29×27, 20×25 e 20×25.

Terceira partida

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 13h30 (hora Acre), para jogar contra a seleção de Roraima.

Furacão do Norte goleia Rei Artur no Campeonato Estadual

Publicado

12 minutos atrás

30 de outubro de 2025

Foto Glauber Lima: Furacão Norte entra no Estadual como um dos favoritos ao título

O Furacão do Norte goleou o Rei Artur por 9 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Furacão entra na disputa como um dos favoritos ao título;

Galvez x Meninos de Ouro

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13 terá mais um duelo nesta quinta, 30, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, entre Galvez e Meninos de Ouro.

Acre é derrotado pelo Pará na estreia do Brasileiro Sub-16

Publicado

13 minutos atrás

30 de outubro de 2025

Foto FEAV: Seleção do Pará terminou o 1º dia de disputa do Brasileiro na liderança

A Seleção Acreana perdeu para o Pará por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 25×16 e 18×18 nesta quarta, 29, no ginásio do Sesc, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16.

Pará e Paraíba

As seleções do Pará e da Paraíba venceram seus dois jogos no primeiro dia de disputas do Brasileiro e são líderes da fase de classificação do torneio com 6 pontos.

Duas partidas

A Seleção Acreana volta à quadra nesta quinta, 30, a partir das 8 horas, para enfrentar a Bahia. Na segunda partida, o Acre enfrenta a Paraíba, a partir das 17 horas.

Fase de quartas da Copa Acre inicia com partidas bem disputadas

Publicado

15 minutos atrás

30 de outubro de 2025

Foto Glauber Lima: Equipes lutam por vagas nas semifinais da Copa Acre

Dois jogos marcaram nessa quarta, 29, na quadra da Tangará, a abertura da fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Furacão do Norte e Adalberto Aragão empataram por 3 a 3 no primeiro jogo e na segunda partida, o Cafu Auto Peças derrotou o GW Esporte por 9 a 7.

Sequência na sexta

A fase de quartas de final da Copa Acre terá sequência nesta sexta, 31, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves. Adalberto Aragão e Fox Milan fazem o primeiro duelo e na sequência o GW Esporte joga contra o Atlético Vila Real.

