Acre perde 74 vagas formais em novembro e acumula dois meses seguidos com mais demissões que contratações
Construção civil foi o setor mais afetado, com queda de 372 postos; comércio e serviços tiveram saldo positivo, mas não compensaram perdas
Pelo segundo mês consecutivo, o Acre fechou com saldo negativo no mercado formal de trabalho, segundo dados de novembro do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 4.555 admissões contra 4.629 demissões, resultando na perda líquida de 74 vagas.
A queda foi puxada principalmente pelo setor da construção civil, que registrou 414 contratações e 786 demissões, extinguindo 372 postos de trabalho. O setor de serviços, com saldo positivo de 67 vagas (2.381 admissões e 2.314 demissões), e o comércio, com saldo de 208 vagas (1.331 admissões e 1.123 demissões), não foram suficientes para compensar as perdas. A indústria praticamente empatou, com uma vaga a menos, e a agropecuária teve saldo positivo de 24 vagas.
O estado havia interrompido, em outubro, uma sequência de oito meses seguidos de saldo positivo, quando perdeu 172 vagas formais.
Situação nos municípios
No recorte por municípios, Rio Branco ficou responsável pela maior fatia do mercado de trabalho estadual e terminou o mês com 3.385 admissões e 3.085 desligamentos, um saldo de 300 vagas.
Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, o resultado também foi positivo, com saldo de 36 vagas: foram 283 contratações e 247 desligamentos.
Já o Bujari, no interior do estado, teve um dos piores desempenhos proporcionais com saldo de -161, após 153 admissões e 314 demissões no município.
Protetora cuida de 128 gatos resgatados em Rio Branco com ajuda do filho e doações esporádicas
Francisca Martins, 51 anos, destina toda sua renda de faxinas aos animais, mas enfrenta falta de ração, dívidas veterinárias e dificuldade para adoção por causa da idade e dos problemas de saúde dos felinos
Em meio a uma rotina exaustiva, a protetora independente de animais Francisca Martins, de 51 anos, cuida atualmente de 128 gatos resgatados de situações de abandono, maus-tratos e doenças em Rio Branco. A maioria dos felinos é idosa e tem problemas de saúde crônicos, o que dificulta a adoção e aumenta os custos com alimentação especial, medicamentos e consultas veterinárias.
Francisca mora de aluguel com o filho, de 26 anos, que ajuda nos cuidados, e sobrevive com a renda de diárias de faxina — praticamente toda destinada aos animais. A cada três dias, os gatos consomem cerca de 30 kg de ração, além de sachês e produtos de limpeza. Ela conta com doações esporádicas de duas pessoas e pede ajuda em grupos quando “aperta”, mas acumula dívidas em clínicas veterinárias. O único suporte regular vem do hospital veterinário da Ufac.
A protetora, que começou os resgates em 2018 após lidar com depressão, diz que os animais são sua motivação para seguir. “Eles me dão força todos os dias para levantar da cama”, afirma. Ela critica a falta de políticas públicas para proteção animal e o hábito de pessoas que a procuram apenas para “transferir o problema” do abandono. Mesmo com as dificuldades, segue resgatando, reabilitando e buscando adoções responsáveis para os felinos, cujos nomes conhece um a um.
Acre registra 828 solicitações de refúgio em 2025, a maioria de venezuelanos em cidades da fronteira
Dados oficiais mostram que Assis Brasil e Epitaciolândia concentram 95% dos pedidos; homens representam 65% dos solicitantes
O Acre recebeu 828 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em 2025, de acordo com dados oficiais do Sistema Nacional de Refúgio (Sisconare). As informações, divulgadas pelo Ministério da Justiça, revelam a predominância de venezuelanos entre os solicitantes — 449 pedidos —, seguidos por colombianos (190), cubanos (71), peruanos (29), equatorianos (26) e haitianos (24).
No recorte municipal, Assis Brasil aparece como a principal porta de entrada, com 681 solicitações, seguido por Epitaciolândia, com 111. Juntas, as duas cidades da fronteira concentram cerca de 95% dos pedidos registrados no estado. Rio Branco teve apenas 11 solicitações, enquanto outros municípios apresentaram números pontuais. Quanto ao perfil de gênero, os homens representam 65,34% dos solicitantes (541 pedidos), e as mulheres, 34,66% (287).
Os dados integram o painel do Comitê Nacional para os Refugiados (CGConare), vinculado ao Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), e servem como base para o planejamento de políticas públicas voltadas à proteção humanitária, e revelam o Acre como porta de entrada humanitária no Brasil, especialmente na tríplice fronteira com Peru e Bolívia.
Nacionalidades dos solicitantes:
-
Venezuela: 449 pedidos (54,2% do total)
-
Colômbia: 190 pedidos
-
Cuba: 71 pedidos
-
Peru: 29 pedidos
-
Equador: 26 pedidos
-
Haiti: 24 pedidos
-
Outros: Paquistão, Argélia, Sudão, Senegal, República Dominicana, entre outros.
Distribuição por município:
-
Assis Brasil: 681 solicitações (82,2%)
-
Epitaciolândia: 111 solicitações (13,4%)
-
Rio Branco: 11 solicitações
-
Cruzeiro do Sul, Acrelândia e outros: registros isolados
Perfil por gênero:
-
Homens: 541 pedidos (65,34%)
-
Mulheres: 287 pedidos (34,66%)
Os solicitantes são encaminhados para postos da Polícia Federal para registro e, depois, para abrigos ou programas de interiorização. O reconhecimento como refugiado garante documentação, acesso a trabalho, saúde e educação.
A concentração em Assis Brasil sobrecarrega a estrutura local e exige ações coordenadas entre União, estado e municípios. ONGs atuantes na região alertam para a necessidade de ampliar a rede de acolhimento. O Ministério da Justiça deve reforçar equipes na fronteira para agilizar processos, enquanto o estado estuda criar um comitê estadual para refugiados. Dados atualizados estão disponíveis no painel do OBMigra.
O fluxo contínuo de venezuelanos pelo Acre reflete a crise humanitária prolongada no país andino e a rota consolidada através da Amazônia sul-americana.
Três crianças de 2, 4 anos e bebê de 7 meses sofrem maus-tratos e negligência em Xapuri, denuncia família
Bebê está internada com desnutrição severa e enterocolite necrosante; Conselho Tutelar foi acionado várias vezes, mas família alega inação. Caso foi levado ao MPAC
Uma grave denúncia de maus-tratos e negligência envolvendo três crianças — de 2 anos, 4 anos e uma bebê de apenas 7 meses — foi divulgada neste sábado (3) em Xapuri. Segundo familiares, as crianças são vítimas da própria mãe, que estaria negando alimentação adequada, higiene e cuidados básicos. A bebê de 7 meses está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, com diagnóstico de desnutrição severa e enterocolite necrosante, doença grave que pode levar à morte.
De acordo com Jaqueline Pereira, tia paterna da bebê, a família já fez diversas denúncias ao Conselho Tutelar, sem resultado. “Já denunciamos para o Conselho não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes. Nunca resolveram nada”, afirmou. Ela relatou que a criança chegou a ser queimada com café e apresentava lesões pelo corpo. Em áudio enviado à imprensa, uma pediatra que atendeu a bebê no Pronto-Socorro afirmou que a criança “pode morrer a qualquer momento” devido ao quadro de desnutrição.
Denúncia ao Ministério Público
A tia da criança de 4 anos, Maria Aparecida de Souza, procurou o Ministério Público do Acre (MPAC) para formalizar a denúncia, alegando que o Conselho Tutelar não tomou providências efetivas. Ela descreveu um ambiente de violência e negligência, com a mãe das crianças envolvida em consumo de álcool e deixando os filhos sem supervisão. Até o momento, não há informação sobre medidas protetivas ou apuração formal por parte das autoridades locais.
Posicionamento do Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar de Xapuri se manifestou neste sábado (3) sobre a denúncia de maus-tratos a três crianças — de 2, 4 anos e uma bebê de 7 meses — alegando que medidas já foram tomadas e que o caso será encaminhado ao Ministério Público na segunda-feira (5). Segundo o colegiado, a bebê de 7 meses foi entregue ao pai com a orientação expressa de não devolvê-la à mãe, e a criança seguiu para tratamento médico em Rio Branco.
“As medidas já estão sendo tomadas sim. Em primeiro momento foi notificado o pai, e o que foi passado para o pai é que não devolvesse, de jeito nenhum, essa criança para a mãe, que fosse logo cuidar da saúde da criança”, afirmou o órgão. Sobre as outras duas crianças, o Conselho garantiu que “com certeza” serão adotadas as mesmas providências.
O colegiado rebateu a acusação de omissão, explicando que denúncias anteriores foram verificadas, mas a mãe estava em casa cuidando das crianças no momento da visita. Quanto ao grave quadro da bebê, disseram ter tomado conhecimento apenas no hospital, já que não houve comunicação prévia da família. Na segunda-feira, uma Notícia de Fato será enviada ao MPAC com fotos e demais elementos do caso.
