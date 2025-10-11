Acre participa do 11º Encontro Técnico da Agenda Azul da Amazônia Legal, no Maranhão

Gestores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) participaram do 11º Encontro Técnico Agenda Azul da Amazônia Legal. O evento teve início na quarta-feira, 8, e encerrou nesta sexta-feira, 10, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), de São Luís (MA).

O encontro reuniu membros dos nove estados amazônicos e do Grupo Técnico da Agenda Azul (GTAA), que é formado por representantes dos órgãos gestores de recursos hídricos dos estados da Amazônia Legal e tem como missão articular políticas públicas, propor instrumentos de gestão e promover a integração de informações e ações na área de recursos hídricos.

Os gestores participaram de debates importantes sobre sustentabilidade financeira para a gestão hídrica na Amazônia; adaptação climática nas cidades amazônicas; uso de novas tecnologias de monitoramento; valorização do conhecimento tradicional e fortalecimento institucional dos órgãos estaduais de gestão da água.

Na ocasião, também foi acordado que será assinado um termo de cooperação entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e os estados da Amazônia Legal. O acordo prevê a integração de dados por meio da Plataforma Água Brasil, ferramenta que busca garantir transparência, monitoramento e gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Outra pauta importante tratou da elaboração da Carta do Maranhão, que será encaminhada à Presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O documento visa inserir o tema água como eixo estruturante da Segurança Climática e incluir suas recomendações aos documentos finais da COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Representando o governo do Acre, participou a coordenadora do GTAA e chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Sema, María Antonia Zabala, o diretor de Meio Ambiente, Erisson Cameli, juntamente com os técnicos do Imac, chefe de Divisão de Outorga, Luís Carlos Cruz, e a analista de Outorga, Thalya Rodrigues

“O encontro mostra a importância da união dos estados para avançarmos em soluções conjuntas, que respeitem as particularidades de cada território e assegurem justiça climática para todos os povos da região”, destacou a coordenadora do GTAA, María Antônia Zabala.

O diretor de Meio Ambiente da Sema, Erisson Cameli, ressaltou o papel do governo do Acre na Agenda Azul, promovendo desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e qualidade de vida.

”O governo do Estado do Acre tem se empenhado em fortalecer a governança das águas, promover a recuperação de nascentes e aprimorar políticas de segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas. Participar desse diálogo nacional é fundamental para que a Amazônia continue contribuindo de forma ativa e estratégica para a Agenda Azul, integrando desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e qualidade de vida para as populações”, enfatiza o diretor.

O chefe da Divisão de Outorga do Imac, Luís Carlos Cruz, reforçou a importância do encontro para a troca de experiências.

Técnico do Imac, Luís Carlos Cruz, destaca importância da troca de experiências que encontro proporciona. Foto: cedida

“Tem sido um ambiente de discussão de temas de interesse dos entes onde promove-se a troca de conhecimento e de experiências exitosas. Desta vez discutiu-se o tema “Sustentabilidade financeira dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos”, o que tem sido um grande desafio, haja vista a escassez de recursos destinados ao financiamento das atividades e ações de gestão das águas amazônicas.”

