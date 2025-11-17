Cotidiano
Acre oferece 1.141 vagas temporárias para professores com salário de R$ 4 mil
Inscrições abertas até 1º de dezembro para processo seletivo da rede estadual; prova será em 11 de janeiro de 2026 em 13 municípios acreanos
Estão abertas até 1º de dezembro as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 1.141 vagas temporárias para Professor P2 na rede estadual de ensino do Acre. A remuneração é de R$ 4.044,99, incluindo vencimento básico de R$ 3.624,99 e auxílio-alimentação de R$ 420, para jornada semanal de 25 horas.
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, contempla vagas em diferentes áreas de licenciatura para atuação nos programas “Aprender é o Caminho”, “Caminhos da Educação no Campo” e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As avaliações ocorrerão em 13 municípios: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, conforme escolha do candidato no ato da inscrição.
Detalhes do processo seletivo
- Inscrições: Até 1º/12 pelo site www.idecan.org.br
- Taxa: R$ 71 (isenções até 4/11)
- Prova: 11/01/2026 (8h-12h) – prova objetiva
- Locais de prova: 13 municípios acreanos
- Validade: 2 anos, com possibilidade de prorrogação
Programas contemplados
- “Aprender é o Caminho”
- “Caminhos da Educação no Campo”
- Educação de Jovens e Adultos (EJA)
A seleção consiste em prova objetiva marcada para 11 de janeiro de 2026, que será aplicada em 13 municípios acreanos.
A seleção busca suprir demandas temporárias do sistema educacional acreano, especialmente em programas específicos e localidades com carência de professores. A remuneração oferecida equipara-se ao piso nacional da categoria, representando oportunidade para profissionais da educação no estado.
Cotidiano
Capixaba e Epitaciolândia vencem jogos da repescagem e conquistam vagas na Série A
Capixaba e Epitaciolândia estão na elite do futsal acreano na temporada de 2026. Nas partidas da repescagem disputadas neste sábado, 15, o Capixaba venceu o Campo Grande por 5 a 1, no Álvaro Dantas, e o Epitaciolândia bateu o Preventório por 7 a 2, na quadra do Diogo Feijó.
Mais 3 do interior
Villa City, de Manuel Urbano, Capixaba e Epitaciolândia irão ampliar o número de times do interior na Série A do futsal acreano em 2026.
“As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Cotidiano
Fluminense da Bahia e Quinari são semifinalistas do Estadual da Série A
Fluminense da Bahia e Quinari estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Nos jogos de volta das quartas realizados neste sábado, 15, o Fluminense da Bahia venceu o Lyon, por 7 a 3, no Diogo Feijó, e o Quinari bateu o Pista por 3 a 2, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
Semifinais definidas
O Fluminense da Bahia vai enfrentar o Brasileia e o Quinarí jogará contra o Atlético Xapuriense. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir na segunda, 17, as datas das partidas.
Cotidiano
Sandro Resende assume o comando Santa Cruz para disputa do Estadual
O gaúcho Sandro Resende, ex- São José do Rio Grande do Sul, será o comandante do Santa Cruz na disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 12 de janeiro. O treinador desembarca em Rio Branco no dia 30 deste mês e os trabalhos no CT do Cupuaçu serão iniciados no dia 1º de dezembro.
“Tínhamos uma negociação com o Sandro para disputa da 2ª Divisão, mas ele recebeu uma outra proposta. As informações do Sandro Resende são as melhores e a meta é ter uma comissão qualificada”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Fechar o elenco
Com o treinador fechado, a meta da diretoria do Santa Cruz, agora, é a formação do elenco.
“Nosso treinador vai indicar alguns nomes e vamos procurar montar um elenco forte para disputar o título”, afirmou Léo Raches.
Fábio Bahia
O lateral esquerdo Fábio Bahia será o único atleta importado campeão da 2ª Divisão a seguir no Santa Cruz.
