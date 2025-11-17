Acre oferece 1.141 vagas temporárias para professores com salário de R$ 4 mil

Inscrições abertas até 1º de dezembro para processo seletivo da rede estadual; prova será em 11 de janeiro de 2026 em 13 municípios acreanos

Estão abertas até 1º de dezembro as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 1.141 vagas temporárias para Professor P2 na rede estadual de ensino do Acre. A remuneração é de R$ 4.044,99, incluindo vencimento básico de R$ 3.624,99 e auxílio-alimentação de R$ 420, para jornada semanal de 25 horas.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, contempla vagas em diferentes áreas de licenciatura para atuação nos programas “Aprender é o Caminho”, “Caminhos da Educação no Campo” e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As avaliações ocorrerão em 13 municípios: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, conforme escolha do candidato no ato da inscrição.

Detalhes do processo seletivo

Inscrições: Até 1º/12 pelo site www.idecan.org.br

Taxa: R$ 71 (isenções até 4/11)

Prova: 11/01/2026 (8h-12h) – prova objetiva

Locais de prova: 13 municípios acreanos

Validade: 2 anos, com possibilidade de prorrogação

Programas contemplados

“Aprender é o Caminho”

“Caminhos da Educação no Campo”

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A seleção consiste em prova objetiva marcada para 11 de janeiro de 2026, que será aplicada em 13 municípios acreanos.

A seleção busca suprir demandas temporárias do sistema educacional acreano, especialmente em programas específicos e localidades com carência de professores. A remuneração oferecida equipara-se ao piso nacional da categoria, representando oportunidade para profissionais da educação no estado.

