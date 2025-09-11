Acre ocupa penúltima posição em ranking de sustentabilidade ambiental em 2025

O Acre ficou em 26º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no pilar de Sustentabilidade Ambiental, ficando à frente apenas do Maranhão. Em relação ao ano passado, o estado caiu três posições, já que em 2024 ocupava o 23º lugar.

De acordo com o levantamento, o desempenho coloca em risco o padrão de desenvolvimento econômico de longo prazo do Acre, diante das severas restrições ambientais. Esse cenário, segundo a análise, tem se tornado cada vez mais evidente, com externalidades negativas antes pouco tangíveis se transformando em custos e prejuízos econômicos concretos no curto prazo.

O estudo reforça que os estados têm papel fundamental como indutores de um modelo de desenvolvimento sustentável, tanto na esfera rural quanto na urbana. No caso da Sustentabilidade Ambiental, são considerados indicadores relacionados a emissões de gases poluentes, desmatamento, manejo de esgoto, gestão de resíduos e uso de recursos hídricos. O pilar representa 9,2% do peso total do ranking geral.

Os indicadores do Pilar de Sustentabilidade Ambiental avaliados no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 incluem: emissões de CO2 (SEEG/OC e Tendências); serviços urbanos (SINISA e IBGE); destinação inadequada do lixo (SINISA e IBGE); tratamento de esgoto (SINISA e IBGE); perda de água (SINISA); reciclagem de lixo (SINISA e IBGE); coleta seletiva de lixo (SINISA e IBGE); desmatamento (MapBiomas e IBGE); variação do desmatamento (MapBiomas); recuperação de áreas degradadas (MapBiomas e IBGE); transparência das ações de combate ao desmatamento (MapBiomas); área protegida na esfera estadual (Instituto Socioambiental, MMA e IBGE) e vegetação nativa nos imóveis rurais (Embrapa e IBGE).

