Acre ocupa 8ª posição no ranking nacional de hanseníase em 2025

O estado do Acre encerrou o ano de 2025 com o registro de 240 novos casos de hanseníase, conforme dados do programa estadual de enfrentamento à doença. O número reforça o alerta promovido pela campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e do combate ao estigma que ainda dificulta a busca por atendimento médico.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o estado ocupa a oitava posição no ranking nacional de casos da doença e a quarta colocação na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes.

Em comparação com o ano de 2024, quando foram contabilizados 170 novos casos, houve um aumento significativo nas notificações, o que acende um sinal de alerta para as autoridades de saúde e reforça a necessidade de intensificar ações de prevenção, vigilância e diagnóstico.

